Кажется, в реформах УЕФА есть смысл.

Новый формат Лиги чемпионов — отличное решение

Пожалуй, это был лучший последний тур группового этапа Лиги чемпионов за очень долгие годы, если вообще не за все время.

Обычно к этому моменту топ-клубы уже решали все свои задачи и доигрывали турнир по инерции, а цели были сугубо локальные — дать практику игрокам обоймы, поберечь тех, кто висит на карточках и не смог вовремя обнулиться и так далее. На этом фоне команды второго эшелона ловили свои шансы добыть престижную победу или, например, прорваться в Лигу Европы. В общем, вялость и скукота.

Сейчас же проходных матчей практически не было, и по крайней мере за это УЕФА, придумавшему новый формат Лиги чемпионов, стоит сказать спасибо. Ну да, попадались пары вроде «Штурм» — «Лейпциг» или «Янг Бойз» — «Црвена Звезда», но и там командам было за что играть — хотя бы за премиальные от УЕФА, которые полагаются за каждую победу в турнире. Для таких клубов это отличная мотивация, если уж вы совсем не верите в неосязаемые материи вроде престижа и самоуважения.

Фото «СЭ»

Смотрите, никто из топов, за исключением «Ливерпуля», не выставил откровенно второй состав (ладно, у «Арсенала» не оказалось ряда лидеров типа Кая Хаверца или Деклана Райса, но в основе вышел Мартин Эдегор, да и как-то неловко называть дублерами ребят вроде Рахима Стерлинга или Микеля Мерино). Мотивация была у всех: кто-то пытался сохранить место в топ-8 и избежать лишнего раунда плей-офф, кто-то, напротив, мечтал туда прорваться, а кому-то отчаянно хотелось просто продолжить борьбу в турнире и избежать вылета.

И интрига в буквальном смысле жила до последних секунд последнего матча. Например, если бы «Милан» сравнял счет в Загребе, то стал бы в итоговой таблице девятым, а это совсем другая сетка плей-офф. При этом забей итальянцы два — взлетели бы топ-8.

Вопрос лидерства тоже сохранялся максимально долго: обыграй «Барса» «Аталанту» (а шансы были — тот же Рафинья на шестой добавленной минуте исполнял штрафной с перспективной позиции), и каталонцы обошли бы «Ливерпуль». Особых турнирных преимуществ в дальнейшем это не дает, но за первое место выше премиальные — для измученной долгами «Барселоны» каждая сотня тысяч евро имеет значение.

А полные эмоций сцены, как игроки и тренеры «Лилля» и «Астон Виллы», собравшись в круг, смотрят на чьем-то смартфоне, как заканчиваются другие матчи, и поняв, что они проходят в топ-8, радуются как дети и потом бегут праздновать с болельщиками?! За этим правда было классно наблюдать, и во многом ради таких моментов мы и включаем трансляции.

Да, громких сенсаций не случилось — все топ-клубы идут дальше, а пять команд, которые пробились через квалификацию по «пути чемпионов» — «Янг Бойз», «Динамо» Загреб, «Слован», «Спарта» и «Црвена Звезда», — осели на дне таблицы (более или менее конкурентоспособны оказались только хорваты, до последнего сохранявшие шансы на плей-офф). Корректного сравнения тут не получится, слишком уж велики отличия, но, например, при прежней формуле за последние три сезона было два случая, когда команды из этой категории выходили не просто в евровесну, а в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Копенгаген» в прошлом году и «Зальцбург» в розыгрыше-2021/22. Но, во-первых, это были скорее исключения, а во-вторых, новый формат существует всего год — такие сравнения нужно все же делать на более длинной дистанции.

Да, вопросов к реформе от УЕФА хватало, и часть из них никуда не делась, но невероятный заключительный тур настраивает на позитив.

Дальше будет еще интереснее, потому что впереди — плей-офф, тоже обновленный. И дело тут не в прибавлении одной дополнительной стадии. Раньше лично меня страшно раздражали ограничения при жеребьевке 1/8 финала: команды из одной группы (это еще ладно) и из одной страны не могли попасть друг на друга. И когда в плей-офф выходили, скажем, четыре английские и/или испанские команды, вся суть процесса просто испарялась. После первого же шара (или даже раньше) становилось понятно, что команда А сыграет с командой В и никак иначе, потому что в противном случае у команды С не останется подходящих под заданные условия вариантов.

Как по мне — чушь полная. Это же жеребьевка, то есть от слова «жребий». Чистый случай, никем и ничем не контролируемый (давайте не будем верить в теории заговоров с подогретыми шарами и так далее) — в этом весь смысл действа. Который этими ограничениями просто изымался. И именно поэтому так кайфово было смотреть жеребьевку 1/4 финала, где не существовало никаких правил и ограничений — тянем шары как есть, вот и все.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Что ждать от плей-офф?

На этот раз, при новом формате, мы получили микс из жеребьевки и заранее составленной в зависимости от занятого на групповом этапе места четкой сетки. И это выглядит довольно интригующе и многообещающе. Что радует, с самого начала нет ограничений по национальному признаку или из-за того, что команды уже играли ранее в регулярном сезоне. Благодаря этому уже на первом этапе мы можем увидеть пары «Милан» — «Ювентус», «ПСЖ» — «Монако» или ПСВ — «Фейеноорд». В таких междусобойчиках есть что-то особенное. И, например, мне жаль, что мы так и не увидели российского противостояния в еврокубках, и когда теперь появится такой шанс, неизвестно.

Можно разглядеть и контуры остальных потенциально зрелищных афиш. Во-первых, «Манчестер Сити» против «Реала» или «Баварии» уже на первой стадии. Дальше там, кстати, маячат либо мадридское дерби, либо схватка «Баварии» и «Байера», либо заруба «Сити» и «Атлетико», либо эстетская дуэль «МС» и «Байера». В общем, звучит неплохо.

Или вот другая часть сетки: про возможную пару «Милан» — «Ювентус» уже сказали, но ее победитель может выйти на «Интер». Еще парочка миланских дерби — почему бы и нет? Другая опция на стадии 1/8 финала — «Арсенал». Что тоже любопытно.

Два этих сегмента, кстати, сходятся в четвертьфинале, так что можно помечтать о паре «Сити» — «Арсенал», например, или очередной серии классики «Бавария» — «Реал».

В другой половине уже в 1/8 финала возможна очередная встреча «ПСЖ» и «Барселоны». Год назад их матчи на стадии 1/4 финала вышли зрелищными и драматичными, ну и знаменитые 6:1 в 2017-м долго не сотрутся из памяти. Альтернатива в виде пары «ПСЖ» — «Ливерпуль», впрочем, также интригует.

Ну и для любителей андердогов на поздних стадиях плей-офф тоже есть опция: в одной части сетки собраны «Лилль», «Астон Вилла», «Брюгге», «Спортинг», «Аталанта» и «Боруссия». Один из этих клубов точно окажется в четвертьфинале.

И да, никаких каникул и долгого ожидания. Первые матчи первого раунда — уже через две недели, 11 и 12 февраля.