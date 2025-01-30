«ПСЖ» был в двух матчах от позора в Лиге чемпионов. У парижан есть серьезная проблема

Игра есть, а вот голов хватает не всегда.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)

Невезение и слабая реализация

Всего полторы недели назад ситуация «ПСЖ» выглядела катастрофической. Клуб шел на 25-м месте общего этапа Лиги чемпионов, вне зоны хоть какого-нибудь плей-офф, а играть предстояло с не менее мотивированным, пусть и упавшим «Ман Сити» и крепким «Штутгартом».

За шесть первых туров парижане набрали семь очков и забили семь мячей, пропуская в среднем в каждом матче. На бумаге положение совсем не в духе клуба, считающего себя частью европейской элиты. Но в действительности не причислять «ПСЖ» к таковым — большое заблуждение.

Об этом говорят последовавшие далее события — волевая победа над «Ман Сити» и разгром «Штутгарта» в последнем туре. Но ранее картина тоже не должна была давать болельщикам больших оснований для тревоги. Да, результаты зачастую не соответствовали происходящему на поле. Да, голов критично не хватало. И все же система Луиса Энрике работала.

Главная и на самом деле единственная прямо существенная проблема — реализация. «ПСЖ» даже в чемпионате жутко недобирает, если верить метрике xG, которая сейчас находится на отметке 57,8. А реальных забитых — 49. Хуже в лиге 1 конвертация только у трех команд — «Монако», «Тулузы» и «Ланса». Хотя, конечно, столичный клуб лидирует и по ожидаемым голам, и по реальным, и в таблице в целом. Мерить его силу надо не французским первенством.

В Лиге чемпионов недостаток вскрылся сразу. 26 ударов по воротам «Жироны» и несколько больших шансов ни к чему не привели, за победу спасибо вратарю соперника Пауло Гассаниге, который придумал автогол на 90-й минуте. Дальше — откровенный провал с «Арсеналом», но подобное впоследствии не повторялось. У них просто не получалось забить. Как в противостояниях с ПСВ и «Атлетико» Париж суммарно набрал всего одно очко — вопрос, на который исчерпывающего ответа нет и никогда не появится.

Команде нужна звезда на одну конкретную позицию

Луис Энрике не живет в иллюзиях и все понимает. Вот слова тренера после ноябрьских 1:1 с «Лансом»: «Это необъяснимо. Впервые за свою тренерскую карьеру я не могу это объяснить. У нас лучшая статистика по созданным моментам за всю мою карьеру. И вот теперь я вынужден сказать, что не знаю, почему так происходит. Мы должны это изменить, так продолжаться не может. У нас было пять верных голевых моментов».

Похожее в последнее время происходит с «Арсеналом», которому жизненно необходим центральный нападающий. Но «ПСЖ» созидает продуктивнее лондонцев. В разы! И так же транжирит. У Энрике есть один форвард, который не пользуется большим доверием — это Гонсалу Рамуш, зачастую начинающий матчи на скамейке. Хотя тут многое можно объяснить тем, что португалец недавно восстановился после серьезной травмы. А еще был Рандаль Коло Муани, который не вписался в стиль испанца и был отдан в аренду «Ювентусу».

Задача по завершению моментов по итогу легла на вингеров Дембеле и Барколя. Они справляются, для такого амплуа результативность неплохая. В чемпионате Франции у обоих по 11 голов, в ЛЧ — шесть на двоих. Но великолепные Усман и Брэдли станут еще сильнее, еще более угрожающими, когда между ними окажется стабильный бомбардир. И вся команда станет.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Фото Global Look Press

Понятно, что «ПСЖ» сейчас в переходной фазе из-за ухода многолетнего лидера и главной звезды. Раньше все знали — Мбаппе свои 25-30 голов за сезон положит, этого хватит для чемпионства и минимум выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Как выяснилось, отъезд Килиана открыл команде новые горизонты. Именно команде, на которую «ПСЖ» впервые за много лет похож.

Выносы «Сити» и «Штутгарта» — лишь демоверсия, пробник полноценной эффективности. Ни о каком единоличном правлении в королевстве европейского футбола речи не идет исключительно из-за текущей силы лиги 1. Но «ПСЖ» — точно топ-клуб. Возможно, больше, чем когда-либо. Всем нам нужно, чтобы туда купили нападающего. Желательно молодого — поблестит пару сезонов, приведет Париж к новым достижениям и отправится в более конкурентную среду.