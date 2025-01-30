В стыках Гвардиолу ждут «Реал» и «Бавария». Скоро ЛЧ лишится одного из грандов

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Но уже в стыках завершит выступление один из ведущих европейских клубов. Рассказываем, почему это точно произойдет.
По итогам матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыках, и неудачники турнира.
Сначала о тех, кто напрямую попал в 1/8 финала и выиграл время на передышку. Право сыграть в этом раунде получили: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла».
12 команд попрощались с Лигой чемпионов и еврокубками. Девять из них стали известны досрочно, трое добавились только в последнем туре в ночь на четверг: «Динамо» З, «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован», «Янг Бойз».
А тем, кто занял на общем этапе места с 9-го по 24-е, предстоит пройти отбор — сыграть по два стыковых матча. Причем кое-кому выпадет очень серьезный оппонент. Но пойдем по порядку.
Напомню, что формат новой Лиги чемпионов разработан таким образом, что места, занятые командами, влияют на то, кто достанется в соперники, и каков будет дальнейший турнирный путь.
При равенстве очков у двух и более команд для определения их мест после завершения общего этапа учитываются следующие критерии:
— разность забитых и пропущенных мячей;
— число забитых мячей;
— число мячей, забитых в гостевых матчах;
— число побед;
— число побед в гостевых матчах;
— число очков, заработанных соперниками;
— разность забитых и пропущенных мячей у соперников;
— число голов, забитых соперниками;
— число дисциплинарных баллов (красная карточка — три балла, две желтые карточки, приведшие к удалению, — три балла, желтая карточка — один балл);
— клубный коэффициент.
Например, только по пятому дополнительному показателю (числу гостевых побед) «Реал» обошел «Баварию».
Участниками стыкового раунда стали:
«Сеяные»
«Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика»
«Несеяные»
«Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге»
Жеребьевка стыков запланирована на завтра, 31 января. Она начнется в 14.00 по московскому времени. На ней определятся только пары соперников для этого раунда турнира. А вот жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.
«Слепота» жеребьевки стыкового раунда условная. На самом деле в зависимости от занятых 16 командами мест определены не только «сеяные» и «несеяные», но и пары, которые вышли друг на друга. Никаких ограничений в этом раунде нет: могут встретиться команды из одной страны, а также те, кто уже играл друг с другом на общем этапе.
Спаренными перед жеребьевкой на основании занятых мест оказались:
«Монако» и «Брест» (17-е и 18-е места)
«ПСЖ» и «Бенфика» (15-е и 16-е места)
«Спортинг» и «Брюгге» (23-е и 24-е места)
«Аталанта» и «Боруссия» Д (9-е и 10-е места)
«Селтик» и «Манчестер Сити» (21-е и 22-е места)
«Реал» и «Бавария» (11-е и 12-е места)
«Фейеноорд» и «Ювентус» (19-е и 20-е места)
«Милан» и ПСВ (13-е и 14-е места)
В стыках встретятся (это уже определено и без жеребьевки):
1. «Монако» / «Брест» — «ПСЖ» / «Бенфика»
2. «Спортинг» / «Брюгге» — «Аталанта» / «Боруссия» Д
3. «Селтик» / «Манчестер Сити» — «Реал» / «Бавария»
4. «Фейеноорд» / «Ювентус» — «Милан» / ПСВ
То есть с помощью жребия нужно определить лишь то, кто достанется кому в каждом из четырех противостояний. Поясню: «ПСЖ» Матвея Сафонова в любом случае сыграет с командой из лиги 1. Жребий только скажет, будет это «Монако» Александра Головина или же «Брест». И так далее.
А теперь, о чем говорилось выше — об обязательном раннем вылете одного из европейских грандов. По итогам общего этапа так вышло, что в соперники «Манчестер Сити» уже сейчас достанется либо «Реал», либо «Бавария». Соответственно, кого-то из них точно не увидим в 1/8 финала.
Жеребьевка начнется с «несеяных» команд. Их будут размещать в разные части сетки — УЕФА назвал их серебряной и синей. Затем настанет черед «сеяных».
Первые стыковые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля.
Понятно и то, кто с кем может встретиться в 1/8 финала.
Двум победителям стыков под номером 1 («Монако» / «Брест» — «ПСЖ» / «Бенфика») достанется пара «Ливерпуль» и «Барселона». То есть, если, к примеру, «Монако» и «ПСЖ» пройдут стыковой раунд, в следующем их будут ждать две лучшие команды этого розыгрыша. Останется только определить жребием, кто сыграет с кем.
Двум победителям стыков 2 («Спортинг» / «Брюгге» — «Аталанта» / «Боруссия» Д) достанется пара «Лилль» и «Астон Вилла».
Двум победителям стыков 3 («Селтик» / «Манчестер Сити» — «Реал» / «Бавария») достанется пара «Атлетико» и «Байер».
Двум победителям стыков 4 («Фейеноорд» / «Ювентус» — «Милан» / ПСВ) достанется пара «Арсенал» и «Интер».
Встречи 1/8 финала состоятся 4, 5, 11 и 12 марта. Для четвертьфинала выделены 8, 9, 15 и 16 апреля, для полуфинала — 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.