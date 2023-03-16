У Италии впервые за 17 лет три команды в четвертьфинале ЛЧ. Это возрождение кальчо?

В чем причины успеха.

Один из главных итогов 1/8 финала Лиги чемпионов: в четвертьфинал вышли сразу три итальянских клуба — «Милан», «Интер» и «Наполи». Серия А будет иметь наибольшее представительство на этой стадии турнира. У Англии — две команды («Челси» и «Манчестер Сити»), у Испании, Германии и Португалии по одной — «Реал», «Бавария» и «Бенфика». Не исключено, что итальянская команда будет и в полуфинале — при жеребьевке 1/4 финала нет никаких ограничений, соответственно, велика вероятность увидеть чисто апеннинское противостояние.

Это действительно так круто?

Да. Это в 1990-е серия А была сильнейшей лигой мира. Местом, куда стекались все звезды и главной тактической лабораторией планеты. В 2000-е тоже все было неплохо, по крайней мере если говорить о результатах в Европе — три победы в Лиге чемпионов («Милан» — 2003 и 2007, «Интер» — 2010, одна из них в чисто итальянском финале). В 2010-е наступил упадок — игровой, финансовый, ментальный. Да, были два выхода «Ювентуса» в финал ЛЧ, но клуб из Турина — отдельная история. Исключение, живущее своей жизнью и по своим правилам.

Ниже — таблица, показывающая деградацию, а затем стагнацию результатов итальянских клубов в главном еврокубке: сезон и количество команд в каждой из стадий плей-офф.

Начало 2010-х — это еще эхо былой роскоши. Обломки чемпионского «Интера» Жозе Моуринью, «Милан» со Златаном, Тиагу Силвой и праймовыми Робинью с Алешандре Пато. А вот дальше — совсем печаль. Начиная с сезона-2012/13 почти все проходы в четвертьфинал и дальше — это «Ювентус». Исключений ровно два: «Рома» в сезоне-2017/18, которая забралась в полуфинал и устроила там веселую перестрелку с «Ливерпулем» (2:5, 4:2) и «Аталанта» — 2019/20, которая в ковидной доигровке едва не вышибла «ПСЖ».

Мы не берем Англию и Испанию, оставим в стороне и Германию. Более показательно сравнить Италию с Францией и Португалией. Так вот, за этот же период (то есть начиная с сезона-2010/11) французские клубы (исключая «ПСЖ» — это важно подчеркнуть) заглядывали в четвертьфинал ЛЧ трижды («Марсель», «Монако», «Лион»), в полуфинал — дважды («Монако» и «Лион»). У португальских («Порту» и «Бенфика») — шесть четвертьфиналов. Это похуже, чем у Италии, но если убрать «Ювентус», то серия А проигрывает Португалии (4:6) и едва превосходит Францию (4:3).

То есть три клуба в четвертьфинале ЛЧ — это для Италии настоящий прорыв. Последний раз такое было 17(!) лет назад, в сезоне-2005/06, когда в восьмерку лучших прошли «Милан», «Интер» и «Ювентус». На следующий год в 1/4 финала было два клуба серии А — «Милан» и «Рома», и далее не больше одного 11 лет — до розыгрыша-2017/18.

Футболисты «Милана» празднуют забитый мяч. Фото Global Look Press

В чем причины такого успеха?

Во-первых, не следует забывать, что нынешний сезон — уникальный из-за разделившего его на две части чемпионата мира. ЧМ-2022 и его последствия нельзя не учитывать. Италия в Катар не отобралась, соответственно, лучшие местные игроки получили полтора месяца отдыха и спокойной подготовки. Многие лидеры-легионеры — Кварацхелия, Осимхен, Лоботка, Мхитарян, Шкриньяр, Чалханоглу, Джеко, Меньян, Томори, Бенассер, Диас — тоже на ЧМ не ездили. Не исключено, что сейчас это играет на руку итальянским клубам.

Во-вторых, им, безусловно, повезло с жеребьевкой 1/8 финала. Выигравший свою группу «Наполи» получил в соперники не «ПСЖ» или, скажем, «Боруссию», а «Айнтрахт». Слаще, пожалуй, был только «Брюгге». Занявшим вторые места «Милану» и «Интеру» достались не «МС», «Реал» или та же «Бавария», а «Тоттенхэм» и «Порту» — те же англичане как раз были в кризисе, а главный тренер «шпор» Антонио Конте перед матчами 1/8 финала перенес операцию на желчном пузыре.

С другой стороны, та же «Рома» несколько лет назад в 1/8 финала вылетала от «Порту», равно как и «Ювентус» при Андреа Пирло, а в прошлом году туринцы споткнулись на «Вильярреале».

Игроки «Наполи» Петр Зелиньски, Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Так неужели это возрождение кальчо?

Пока об этом точно рано говорить. В полуфинале запросто может не оказаться ни одной итальянской команды.

Однако в Лиге Европы «Ювентус» и «Рома» имеют хорошие шансы на выход в четвертьфинал, равно как и «Фиорентина» — в Лиге конференцией (у «Лацио» там дела похуже). К началу апреля в Европе вполне могут остаться сразу шесть представителей серии А (в идеале — семь). И это будет лучшим показателем среди всех европейских лиг: у Испании и Англии может быть максимум пять, у Германии — четыре, у Франции осталась одна «Ницца» в Лиге конференций.

В таблице коэффициентов УЕФА Италия в этом сезоне пока идет второй, уступая только Англии (16,642 балла против 19,000), а в суммарном рейтинге за последние пять лет имеет неплохие шансы сократить до минимума отставание от Германии.