Главная информация о Лиге чемпионов: участники и фавориты, формат и расписание, где смотреть трансляции

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Основные вопросы и ответы о сезоне Лиги чемпионов.
С этого сезона УЕФА отказался от привычного формата группового турнира всех еврокубков с разделением 32 участников на восемь групп по четыре клуба и перешел к общему этапу с единой таблицей для 36 команд. В Лиге чемпионов каждый клуб проведет восемь матчей с восемью разными соперниками (четыре игры — на своем поле, четыре — на выезде).
Для определения календаря все команды перед жеребьевкой распределяются с учетом рейтинга по четырем корзинам «посева». Все клубы играют с двумя соперниками из каждой корзины (с одним — дома, со вторым — в гостях).
В плей-офф напрямую выходят восемь лучших команд общего этапа. Клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи и определяют еще восемь участников 1/8 финала. Проводятся классические противостояния из двух матчей — на своем поле и на выезде. Победитель Лиги чемпионов определяется в финале, место проведения которого выбирается заранее.
Подробно новый формат проведения Лиги чемпионов, принципы отбора, жеребьевки и составления расписания мы разбирали в нашем материале в марте.
Изменениям подвергся гимн турнира. В августе УЕФА представил видеозаставку с вариантом исполнения одной из самых известных композиций мира спорта, который не использовался несколько лет. В новом сезоне вернулась «оркестровая версия» гимна. Она отличается большим разнообразием музыкальных инструментов и более сильным упором на вокал. В последний раз эту версию включали в финале ЛЧ-2006 в Париже между «Барселоной» и «Арсеналом» (2:1).
Подобное решение УЕФА по гимну Лиги чемпионов вызвало неоднозначную реакцию. Болельщики разделились во мнениях: кто-то оценил возвращение к подобной классике, кто-то потребовал вернуть привычный вариант.
Гимн Лиги чемпионов появился при перезапуске турнира в 1992 году. Автором стал английский композитор Тони Бриттен, который аранжировал антем немецкого композитора XVIII века Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Произведение в полном виде длится около трех минут и звучит на трех официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском. Перед матчами запускают сокращенную версию.
25 из 36 мест в общем этапе клубы получают напрямую по итогам своих чемпионатов, число команд каждой национальной ассоциации зависит от положения страны в рейтинге УЕФА.
Еще два слота каждый сезон распределяются между представителями двух наиболее успешных в рейтинге национальных ассоциаций. В этом сезоне это Италия и Германия, которые получили возможность заявить в основной турнир пять, а не четыре клуба. Пятыми в своих лигах стали «Болонья» и дортмундская «Боруссия».
Два места в основном турнире ЛЧ гарантированы победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Если они квалифицировались через чемпионат, путевки перераспределяются дальше. В этом году сложилась именно такая ситуация: «Реал» и «Аталанта» прошли в главный еврокубок из своих лиг, еще два места напрямую получили «Шахтер» и «Бенфика».
Семь оставшихся мест в общем этапе — для команд, которые проходят отборочный турнир.
Состав участников Лиги чемпионов-2024/25 выглядит следующим образом.
«Манчестер Сити»
«Бавария»
«Реал»
«ПСЖ»
«Ливерпуль»
«Интер»
«Боруссия» Дортмунд
«РБ Лейпциг»
«Барселона»
«Байер»
«Атлетико»
«Аталанта»
«Ювентус»
«Бенфика»
«Арсенал»
«Брюгге»
«Шахтер»
«Милан»
«Фейеноорд»
«Спортинг»
ПСВ
«Динамо» Загреб
«РБ Зальцбург»
«Лилль»
«Црвена Звезда»
«Янг Бойз»
«Селтик»
«Слован» Братислава
«Монако»
«Спарта» Прага
«Астон Вилла»
«Болонья»
«Жирона»
«Штутгарт»
«Штурм»
«Брест»
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов была проведена в Монте-Карло (Монако) в четверг, 29 июня. Процедура не обошлась без использования шаров, но их задействовали только для вытягивания одной из 36 команд. Далее с помощью компьютерной программы для нее набирали или довыбирали по два соперника из каждой корзины.
Звездными ведущими церемонии стали легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду.
Общий этап 70-го сезона главного европейского футбольного клубного турнира стартует 17 сентября 2024 года.
Общий турнир Лиги чемпионов
1-й тур: 17-19 сентября 2024 года
2-й тур: 1-2 октября
3-й тур: 22-23 октября
4-й тур: 5-6 ноября
5-й тур: 26-27 ноября
6-й тур: 10-11 декабря
7-й тур: 21-22 января 2025 года
8-й тур: 29 января
Плей-офф Лиги чемпионов
Стыковые матчи: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года
1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта
Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля
Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая
Финал: 31 мая 2025 года
Финал Лиги чемпионов-2025 запланирован на 31 мая и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
17 сентября, вторник
19.45 (время московское). «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
19.45. «Ювентус» — ПСВ
22.00. «Милан» — «Ливерпуль»
22.00. «Бавария» — «Динамо» Загреб
22.00. «Реал» — «Штутгарт»
22.00. «Спортинг» — «Лилль»
18 сентября, среда
19.45. «Спарта» Прага — «РБ Зальцбург»
19.45. «Болонья» — «Шахтер»
22.00. «Селтик» — «Слован» Братислава
22.00. «Брюгге» — «Боруссия»
22.00. «Манчестер Сити» — «Интер»
22.00. «ПСЖ» — «Жирона»
19 сентября, четверг
19.45. «Фейеноорд» — «Байер»
19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»
22.00. «Монако» — «Барселона»
22.00. «Аталанта» — «Арсенал»
22.00. «Атлетико» — «РБ Лейпциг»
22.00. «Брест» — «Штурм»
Расписание и результаты матчей, турнирное положение команд Лиги чемпионов в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».
Перед стартом сезона Лиги чемпионов букмекеры считают главным претендентом на титул «Манчестер Сити». В тройку фаворитов также включают действующего победителя «Реал» и «Арсенал». Шансы лондонцев и ряда других клубов котируются заметно ниже, чем мадридцев.
Матчи Лиги чемпионов с этого сезона в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. Доступ к контенту платформы можно получить при условии платной подписки. Трансляции ЛЧ-2024/25 доступны во вкладке «Спорт» стримингового сервиса — как отдельных матчей, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста.
Okko приобрел права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на 3 года. До сезона-2024/25 игры ЛЧ и других еврокубков транслировал «Матч ТВ». Холдинг владел этими правами с момента создания канала осенью 2015 года на базе спортивных департаментов и редакций «ВГТРК Россия» и «НТВ плюс».
Ключевые события игр Лиги чемпионов доступны в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовые трансляции отдельных матчей и переклички игровых дней ЛЧ.