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Сегодня, 12:30

Главная информация о Лиге чемпионов: участники и фавориты, формат и расписание, где смотреть трансляции

Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арка с лого Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Манчестер Сити»
Лига чемпионов теперь в новом формате.
Фото Global Look Press
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Основные вопросы и ответы о сезоне Лиги чемпионов.

Новый формат Лиги чемпионов

С этого сезона УЕФА отказался от привычного формата группового турнира всех еврокубков с разделением 32 участников на восемь групп по четыре клуба и перешел к общему этапу с единой таблицей для 36 команд. В Лиге чемпионов каждый клуб проведет восемь матчей с восемью разными соперниками (четыре игры — на своем поле, четыре — на выезде).

Для определения календаря все команды перед жеребьевкой распределяются с учетом рейтинга по четырем корзинам «посева». Все клубы играют с двумя соперниками из каждой корзины (с одним — дома, со вторым — в гостях).

Формат Лиги чемпионов: общий этап и плей-офф: схема (инфографика)

В плей-офф напрямую выходят восемь лучших команд общего этапа. Клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи и определяют еще восемь участников 1/8 финала. Проводятся классические противостояния из двух матчей — на своем поле и на выезде. Победитель Лиги чемпионов определяется в финале, место проведения которого выбирается заранее.

Подробно новый формат проведения Лиги чемпионов, принципы отбора, жеребьевки и составления расписания мы разбирали в нашем материале в марте.

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф

Новый гимн Лиги чемпионов

Изменениям подвергся гимн турнира. В августе УЕФА представил видеозаставку с вариантом исполнения одной из самых известных композиций мира спорта, который не использовался несколько лет. В новом сезоне вернулась «оркестровая версия» гимна. Она отличается большим разнообразием музыкальных инструментов и более сильным упором на вокал. В последний раз эту версию включали в финале ЛЧ-2006 в Париже между «Барселоной» и «Арсеналом» (2:1).

Подобное решение УЕФА по гимну Лиги чемпионов вызвало неоднозначную реакцию. Болельщики разделились во мнениях: кто-то оценил возвращение к подобной классике, кто-то потребовал вернуть привычный вариант.

Гимн Лиги чемпионов появился при перезапуске турнира в 1992 году. Автором стал английский композитор Тони Бриттен, который аранжировал антем немецкого композитора XVIII века Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник». Произведение в полном виде длится около трех минут и звучит на трех официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском. Перед матчами запускают сокращенную версию.

УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов. УЕФА изменил заставку Лиги чемпионов. Теперь гимн звучит по-другому

Все команды Лиги чемпионов

25 из 36 мест в общем этапе клубы получают напрямую по итогам своих чемпионатов, число команд каждой национальной ассоциации зависит от положения страны в рейтинге УЕФА.

Еще два слота каждый сезон распределяются между представителями двух наиболее успешных в рейтинге национальных ассоциаций. В этом сезоне это Италия и Германия, которые получили возможность заявить в основной турнир пять, а не четыре клуба. Пятыми в своих лигах стали «Болонья» и дортмундская «Боруссия».

Два места в основном турнире ЛЧ гарантированы победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Если они квалифицировались через чемпионат, путевки перераспределяются дальше. В этом году сложилась именно такая ситуация: «Реал» и «Аталанта» прошли в главный еврокубок из своих лиг, еще два места напрямую получили «Шахтер» и «Бенфика».

Семь оставшихся мест в общем этапе — для команд, которые проходят отборочный турнир.

Состав участников Лиги чемпионов-2024/25 выглядит следующим образом.

Корзина 1

  • «Манчестер Сити»

  • «Бавария»

  • «Реал»

  • «ПСЖ»

  • «Ливерпуль»

  • «Интер»

  • «Боруссия» Дортмунд

  • «РБ Лейпциг»

  • «Барселона»

Корзина 2

  • «Байер»

  • «Атлетико»

  • «Аталанта»

  • «Ювентус»

  • «Бенфика»

  • «Арсенал»

  • «Брюгге»

  • «Шахтер»

  • «Милан»

Корзина 3

  • «Фейеноорд»

  • «Спортинг»

  • ПСВ

  • «Динамо» Загреб

  • «РБ Зальцбург»

  • «Лилль»

  • «Црвена Звезда»

  • «Янг Бойз»

  • «Селтик»

Корзина 4

  • «Слован» Братислава

  • «Монако»

  • «Спарта» Прага

  • «Астон Вилла»

  • «Болонья»

  • «Жирона»

  • «Штутгарт»

  • «Штурм»

  • «Брест»

Кубок Лиги чемпионов. Какой будет новая Лига чемпионов: 36 участников, отказ от группового этапа, жеребьевку проведет компьютер

Жеребьевка и корзины Лиги чемпионов

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов была проведена в Монте-Карло (Монако) в четверг, 29 июня. Процедура не обошлась без использования шаров, но их задействовали только для вытягивания одной из 36 команд. Далее с помощью компьютерной программы для нее набирали или довыбирали по два соперника из каждой корзины.

Звездными ведущими церемонии стали легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель Лиги чемпионов Криштиану Роналду.

Клубы первой корзины и их соперники в общем этапе Лиге чемпионов
Клубы второй корзины и их соперники в общем этапе Лиге чемпионов
Клубы третьей корзины и их соперники в общем этапе Лиге чемпионов
Клубы четвертой корзины и их соперники в общем этапе Лиге чемпионов

Даты и расписание матчей Лиги чемпионов

Общий этап 70-го сезона главного европейского футбольного клубного турнира стартует 17 сентября 2024 года.

Даты матчей Лиги чемпионов в сезоне-2024/25

Общий турнир Лиги чемпионов

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года

2-й тур: 1-2 октября

3-й тур: 22-23 октября

4-й тур: 5-6 ноября

5-й тур: 26-27 ноября

6-й тур: 10-11 декабря

7-й тур: 21-22 января 2025 года

8-й тур: 29 января

Плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта

Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля

Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая

Финал: 31 мая 2025 года

Финал Лиги чемпионов-2025 запланирован на 31 мая и пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Расписание матчей первого тура основного турнира

17 сентября, вторник

19.45 (время московское). «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
19.45. «Ювентус» — ПСВ
22.00. «Милан» — «Ливерпуль»
22.00. «Бавария» — «Динамо» Загреб
22.00. «Реал» — «Штутгарт»
22.00. «Спортинг» — «Лилль»

18 сентября, среда

19.45. «Спарта» Прага — «РБ Зальцбург»
19.45. «Болонья» — «Шахтер»
22.00. «Селтик» — «Слован» Братислава
22.00. «Брюгге» — «Боруссия»
22.00. «Манчестер Сити» — «Интер»
22.00. «ПСЖ» — «Жирона»

19 сентября, четверг

19.45. «Фейеноорд» — «Байер»
19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»
22.00. «Монако» — «Барселона»
22.00. «Аталанта» — «Арсенал»
22.00. «Атлетико» — «РБ Лейпциг»
22.00. «Брест» — «Штурм»

Расписание и результаты матчей, турнирное положение команд Лиги чемпионов в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Повторение прошлогоднего финала, Флик против «Баварии» и другие жаркие пары основного этапа Лиги чемпионов

Фавориты Лиги чемпионов

Перед стартом сезона Лиги чемпионов букмекеры считают главным претендентом на титул «Манчестер Сити». В тройку фаворитов также включают действующего победителя «Реал» и «Арсенал». Шансы лондонцев и ряда других клубов котируются заметно ниже, чем мадридцев.

Топ-10 фаворитов сезона Лиги чемпионов по версии букмекеров

  1. «Манчестер Сити» — 3.70
  2. «Реал» — 4.50
  3. «Арсенал» — 10.0
  4. «Ливерпуль» — 13.0
  5. «Барселона» — 13.0
  6. «Бавария» — 13.0
  7. «ПСЖ» — 17.0
  8. «Байер» — 25.0
  9. «Интер» — 25.0
  10. «Атлетико» — 30.0
Искусственный интеллект назвал фаворитов Лиги чемпионов. Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов. Один из пяти главных претендентов вас удивит

Где смотреть трансляции Лиги чемпионов в России

Матчи Лиги чемпионов с этого сезона в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. Доступ к контенту платформы можно получить при условии платной подписки. Трансляции ЛЧ-2024/25 доступны во вкладке «Спорт» стримингового сервиса — как отдельных матчей, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста.

Okko приобрел права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на 3 года. До сезона-2024/25 игры ЛЧ и других еврокубков транслировал «Матч ТВ». Холдинг владел этими правами с момента создания канала осенью 2015 года на базе спортивных департаментов и редакций «ВГТРК Россия» и «НТВ плюс».

Ключевые события игр Лиги чемпионов доступны в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовые трансляции отдельных матчей и переклички игровых дней ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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