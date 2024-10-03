«Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»

Обзор состоявшихся в среду матчей 2-го тура Лиги чемпионов.

Спасатель Шевалье

Эндрик продолжает забирать клубные рекорды у легенды «Реала» Рауля. В первом туре бразилец забил самый молодой гол мадридцев в главном еврокубке, а в среду в 18 лет и 73 дня стал самым юным футболистом «Королевского клуба» в стартовом составе лигочемпионского матча. Разница с прежним достижением — всего пять дней!

Заход получился красивым, а вот реальность — не такой радужной для «Реала». В середине первого тайма действующего обладателя трофея спасла только фантастическая реакция Лунина, который остановил удар Дэвида в упор и тут же среагировал на его добивание. Но все же первый тайм завершился в пользу «Лилля», а вторую дуэль канадец у вратаря «Реала» выиграл. Форвард, на которого претендует «Барселона», реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Камавинга и похода арбитра к монитору.

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Проблемные первые таймы Мадрида — уже система. Карло Анчелотти пришлось бросать в бой тяжелую артиллерию в лице Модрича и только восстановившегося после травмы Мбаппе. С ними получился полновесный штурм, по ходу которого фантастически сыграл один из лучших вратарей Франции Шевалье. С интервалом в несколько минут он среагировал на подправление Беллингема и его попытку добить мяч, а также не дал отличиться Рюдигеру. Главная сенсация текущего розыгрыша — во многом заслуга кипера «Лилля». Или комплекс «Реала», который всухую проиграл во Франции третий раз подряд (до этого — дважды «ПСЖ»).

Супер-запасной

Прошлая встреча «Астон Виллы» и «Баварии» на таком уровне состоялась в финале 1982 года. В великой для Бирмингема игре с победным голом Питера Уита (1:0), и ту встречу в Англии вспоминали многие. Звучали даже намеки на повторение давней истории, и ведь команда Унаи Эмери на некоторое время осчастливила трибуны голом Пау Торреса. К разочарованию хозяев, ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда, а к перерыву нули на табло сохранил Эмилиано Мартинес. Аргентинец вытянул мяч из «девятки» после удара Олисе.

Теперь же можно констатировать, что главными героями этого вечера на «Вилла Парк» стали Мартинес и Дуран. Колумбиец, который фантастически эффективен при выходах на замену, забил уже четвертый в сезоне победный гол в роли джокера. И как забил! Эффектно закинул мяч за спину далеко выбежавшему Нойеру. А концовку своими сейвами, последний из которых пришелся на добавленные минуты, вытянул Мартинес. История иногда повторяется, а серия «Баварии», которая не проигрывала на групповой стадии на протяжении 41 матча, завершена.

День Салаха

«Ливерпуль» для начала отделался легким испугом, так как судьи из-за офсайда отменили гол «Болоньи». Будем считать, это стало сигналом красным, что лучше не играть с огнем, и Мак Аллистер здорово включился из глубины под подачу Салаха. Мо отмечается результативными действиями на протяжении шести последних еврокубковых матчей на «Энфилде». А вот для аргентинца, который выиграл со сборной чемпионат мира и Кубок Америки, это первая ЛЧ в карьере!

Но вряд ли Арне Слота полностью устраивало происходившее на поле, так как до перерыва каркас ворот дважды приходил на выручку Алиссону. Да и сам бразилец спасал. Чтобы успокоиться, пришлось ждать шедевра Салаха. Мы видели эти смещения в центр и крученые удары с левой десятки раз, но они все равно завораживают. Как и статистика египтянина, который стал первым игроком красных с серией из пяти голевых домашних матчей в ЛЧ. А еще с 49 мячами в списке лучших снайперов турнира догнал Ди Стефано, Ибрагимовича и промолчавшего в среду Мбаппе.

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Шедевр Консейсау

Проблемы «Ювентуса» нарастали, как снежный ком. К 12-й минуте Тиагу Мотте пришлось провести две вынужденные замены из-за травм Бремера и Нико Гонсалеса. И этот ремонт на ходу привел к пропущенному голу в результате контратаки «Лейпцига». Марко Розе умеет такие ставить. Длинный пас от своей штрафной на фланг в направлении Опенда, передача бельгийца к штрафной, а там ударом от перекладины цель поразил Шешко.

Но вторая половина началась с атак «бьянконери». И если удар Копмайнерса пришелся в штангу, то после передачи Камбьязо с фланга Орбан проспал ускорение пробившего в касание Влаховича. Странно, что после ответного гола «Юве» ослабил хватку, и для него началась новая серия неприятностей. Причем это был целый мини-сериал. Начался он с выхода Опенда один на один, остановить который Ди Грегорио сумел за пределами штрафной, но ВАР разглядел легкий контакт мяча с рукой.

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Голкипер отправился в раздевалку, а назначенный за его фол стандарт привел к назначению пенальти. Судье снова пришлось идти к монитору, чтобы убедиться в попадании мяча в руку Дугласа Луиза. Круто начавший сезон Шешко оформил дубль. 2:1, численное преимущество — гости казались обреченными, но выдали сумасшедший камбэк. Влахович решил не отставать от Шешко, оформив дубль крутым дальним ударом. Но что сделал Франсишку Консейсау! Защитнику сборной Германии Рауму будет сниться, как одурачил его принесший «Юве» победу португалец.

Кошмар Симеоне

«Атлетико» быстро удивил провалом в обороне. Витсель на линии штрафной оставил за спиной пустую зону, а туда ворвался очень быстро превратившийся в звезду «Бенфики» Керем Актюркоглу. После трансфера из «Галатасарая» турок в пяти играх забил четыре мяча и дважды ассистировал одноклубникам. На новичка не могут нарадоваться все, включая Бруну Лаже, который в начале сентября вернулся на пост главного тренера «орлов» после увольнения Рогера Шмидта.

Неплох и еще один новобранец — Павлидис. Ярко игравший в АЗ грек в конце первого тайма свой шанс упустил, но в начале второй половины заработал реализованный Ди Марией пенальти. Перестарался наступивший Павлидису на ногу Галлахер — один из трех футболистов, которых Диего Симеоне выпустил на замену сразу после перерыва. Удивило, кстати, что с игры непривычно рано сняли Гризманна. Хотя таких беспомощных «матрасников» и никто бы не спас. 0:4 — повторение самого крупного поражения «Атлетико» в турнире.

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Безумный вечер в Жироне

В одном из двух ранних матчей все было просто и предсказуемо. Герой финала Лиги Европы Лукман уже в первом тайме обеспечил «Аталанте» хороший задел, забив сам, а до этого выступив в роли соавтора гола Джимсити. Ну а мяч Беллановы сразу после перерыва свел шансы «Шахтера» даже на ничью к нулю. По итогу банально, а по факту у команды Джан Пьеро Гасперини гостевых побед в ЛЧ не было с декабря 2020 года.

На этом фоне исторический первый матч «Жироны» в ЛЧ получился интригующим и драматичным. А радость от первого гола каталонцев на таком уровне сменилась чередой несчастий. Практически мгновенно на результативный угловой хозяев и опять же исторический гол Давида Лопеса «Фейеноорд» ответил своим стандартом, и под давлением Тимбера собственные ворота поразил Янхель Эррера. Затем замена потребовалась Цыганкову, который пополнил список травмированных лидеров красно-белых вслед за Блиндом и Ориолем Ромеу. Наконец, провал в обороне хозяев завершился вторым пропущенным голом.

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А мог быть и третий, но его — после собственного дикого обреза — предотвратил Гассанига, который парировал пенальти в исполнении Уэды. Дальше — больше. В начале второго тайма гол «Жироны» отменили из-за офсайда ван де Бека, а Велленройтер словно поиздевался над хозяевами. Немецкий голкипер буквально подарил сопернику пенальти, но остановил удар Миовски с «точки». Это лишь четвертый случай в истории турнира, когда в одном матче 11-метровые отразили вратари обеих команд.

Только и это было еще не все! Все-таки сравняв счет, «Жирона» не развила успех, а пропустила еще раз. Словак Ханцко заставил чеха Крейчи срезать мяч в свои ворота. У каталонцев после двух туров уже три автогола! Ну а «Фейеноорд» выиграл гостевой матч в Лиге чемпионов впервые с 2002 года, сумев прийти в себя после стартовых 0:4 от «Байера».

Статистика дня

2-м по молодости игроком французского клуба, который вышел в стартовом составе на матч ЛЧ, стал полузащитник «Лилля» Буадди. В день игры с «Реалом» он отметил 17-й день рождения. В более юном возрасте это удавалось только хавбеку «ПСЖ» Заиру-Эмери (16 лет и 343 дня).

3-м — после Диего Симеоне и Юргена Клоппа — тренером, который побеждал в еврокубках команды Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы, стал рулевой «Лилля» Брюно Женезьо.

22 матча главного еврокубка составляет серия матчей «Монако» с пропущенными мячами.

105-м аргентинцем, забившим в ЛЧ, стал полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер.