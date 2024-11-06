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Сегодня, 10:00

«Байер» Алонсо — команда одного сезона? Как воспринимать разгром от «Ливерпуля»

«Ливерпуль» разгромил «Байер» в матче Лиги чемпионов
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Игрок «Ливерпуля» Луис Диас (справа) празднует гол в ворота «Байера» в матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Советуем не спешить с негативными выводами.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Байер

Четвертый тур Лиги чемпионов — ураган. 30 голов в девяти встречах, больше трех в среднем за игру. Все верховые матчи объединяет ощутимое превосходство победителя. Как минимум в счете везде зафиксирована разница в два, три или четыре мяча.

Бескомпромисснее всех от соперника наполучал «Байер». Уничтожение «Ливерпуля» компактно легло в последние полчаса второго тайма. Если до перерыва команда Слота набрала скромные 0,64 ожидаемых гола, то после него — убийственные 3,48, в то время как соперник даже в сумме за обе половины до единицы не добил. На табло же к финальному свистку горели красноречивые 4:0.

Этот результат вперемешку с графиком набора очков в чемпионате Германии провоцирует обсуждения о состоянии Леверкузена. В бундеслиге действующий чемпион уже на семь очков отстал от первого места и идет десятым по пропущенным мячам — 15 штук за девять туров. Еще и такой разгром в ЛЧ прилетел. Неужели мы видели лишь вспышку, а дальше — снова статус европейского середняка и никаких претензий на звание лучшей команды Европы?

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»

Самое важное здесь — контраст. Безусловно, в прошлом сезоне Алонсо и его футболисты сделали такое, что ослепнет даже самый искушенный зритель. Одно поражение за год, два титула и три кандидата на «Золотой мяч» (хотя никто не удивился бы и четырем, пяти или шести). Но разве мы не осознавали, насколько им прет?

Ни один клуб во вселенной не сможет держать такую планку вдолгую. Еще раз: ни один. Тем более «Байер». Если взглянуть на текущее положение дел, не оглядываясь в прошлое, станет ясно — да все нормально же. Во внутреннем первенстве проиграли всего раз, в Лиге чемпионов до выезда на «Энфилд» поражений тоже не было. А четыре от сильного оппонента кто не получает? Может, «Сити» с «Реалом»? Или «Бавария»? Ну-ну. Восхитительная «Барса» недавно вон столько от «Осасуны» проглотила.

Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Более того, Хаби развивается. Матч с «Баварией» в конце сентября показал, что Леверкузен умеет играть не только от себя. Это не всегда контроль мяча с сумасшедшими крыльями в виде Фримпонга и Гримальдо, они способны сидеть и сдерживать. Не кого-то там, а Мюнхен! Умный тренер понимает — эффектность и эффективность порой несовместимы, приходится выбирать.

При этом нельзя слишком уж превозносить «Байер». Его явно изучили, к нему привыкли, нет и трети былого фарта. Известная спортивная мудрость: закрепиться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Вот немцы сейчас осознают это лучше всех в мире. Некоторые болельщики проводят параллели с «Жироной», которая, к слову, тоже отлетела 0:4 в главном еврокубке — от ПСВ. Но там совсем другое, каталонцы лишились важных игроков и откровенно валятся. Типичный выстрел в рамках одного сезона.

Не осталось пропасти, которая разделяла Леверкузен и всех остальных еще несколько месяцев назад. Футболисты летели на уверенности от ощущения собственной неуязвимости. Пропала и она, поэтому появился надрыв, преодоление. Грубо говоря, «Байер» очеловечился. Исчезла магия, осталась только команда — крепкая, классная команда, которая способна доставить проблемы буквально кому угодно. По крайней мере, пока не ушел Алонсо и лидеры вроде Джаки и Вирца.

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