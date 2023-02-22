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Лига чемпионов

Сегодня, 08:15

Победа убийством. «Реал» выписал «Ливерпуль» из топ-клубов

Артем Белинин
Игроки «Ливерпуля» после пропущенного гола от «Реала».
Фото Reuters
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И это надолго.
Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:5
Реал

7 мая 2019 года Ориги и Вейналдум прибили «Барселону» со счетом 4:0 на «Энфилде». Каталонцам тогда жирно намекнули на их актуальный статус, но то был только пролог; будущее оказалось страшнее — впереди были 2:8 от «Баварии» и постепенное падение на уровень Лиги Европы. По сути, в 2019 году команда Юргена Клоппа продемонстрировала: «Барселона» больше не топ-клуб. «Блауграна» до сих пор ищет себя с того момента.

Спустя почти четыре года на том же самом стадионе страшный приговор выписали уже «Ливерпулю». На заболоченном газоне «Реал» избил мерсисайдцев, отыгравшись с 0:2 на 5:2. Еще раз: «Ливерпуль» пропустил пять мячей. Дома. В Лиге чемпионов. «Энфилд» никогда не видел такого позора в еврокубках. И если «Барселона» свой провал могла просто взять на заметку и принять меры (пусть и болезненные, но точно эффективные), то в Ливерпуле могут только наблюдать, куда их привела политика последних месяцев и лет.

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил Тибо Куртуа после ошибки вратаря. Фото Global Look Press
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил Тибо Куртуа после ошибки вратаря.
Фото Global Look Press

Судьбоносный матч начался неплохо — Салах отдал ассист, а Нуньес великолепно забил пяткой. Следом Куртуа исполнил что-то дикое, и на минуту показалось, что «Ливерпуль» вернулся. Но дальше красные поплыли — Алиссон, еще вчера идеальный вратарь, был беспомощен. Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент и другие именитые игроки стояли столбами. «Реал» забил пять, и забивал на любой вкус.

Конечно, сами по себе разгромы — еще не приговор. Для них есть тысячи причин. Не повезло с реализацией (или наоборот — очень повезло сопернику), судья свистит в одну сторону, или быть может полкоманды в лазарете. Всякое может случиться. Но разгром — повод изучить возможные причины, и вот тут для «Ливерпуля» есть только плохие новости.

Причина разгрома на поверхности — состав. Мерсисайдцы способны пропустить пять, но не могут забить столько же в ответ. Почему так? У них травмы? Да не особо. Может, они стары и не могут тягаться с резвым «Реалом»? Уже ближе. Суть в том, что у «Ливерпуля» тот состав, который есть — его подбирали в ручном режиме последние годы, вкладывали большие деньги и прощались с ненужными игроками. Были проблески стратегии — но по итогу этот ювелирно подобранный состав идет в середине таблицы АПЛ и пускает пять на «Энфилде» от «Реала».

Чтобы понять, как глубоко опустился «Ливерпуль», достаточно задать всего несколько вопросов — исправится ли ситуация к ответному матчу? То есть, начнут ли Нуньес и Гакпо играть как Мане и Фирмино в лучшие годы? Милнер и Хендерсон будут жалить соперников так же больно, как раньше? Робертсон и Трент будут кошмарить свои фланги, как в Лиге чемпионов-2019/20? Этого не будет. Этого не было весь сезон, это достигло апогея в игре против «Реала», и это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Старые не помолодеют, а молодым нужно время на то, чтобы окрепнуть.

Хорошо, этот сезон завален — смирились. А через год, если «Ливерпуль» чудом попадет в Лигу чемпионов, он сможет дать бой «Реалу»? Допустим, молодые игроки наберутся опыта. Но старые станут еще старше, еще медленнее, еще менее подходящими под стиль Клоппа. Смогут ли их достойно заменить? И вот тут уже вопрос глобальный, потому как «Ливерпуль» с осени выставлен на продажу. Топ-менеджеры и управленцы средней руки кто ушел сам, кто уволен, кто дорабатывает сезон. Кому планировать новую стратегию? Кто будет покупать игроков? Кто будет выделять средства на трансферы?

«Ливерпуль» как минимум в спортивной ловушке. Скрупулезно подобранный состав не дает результат, Клопп уже устал пробовать сочетания и уступать самому себе в борьбе за стиль — а заменить этих игроков некем. У тренера нет трансферной поддержки, потому что пока некому ее оказывать.

&laquo;Реал&raquo; стал первой командой в&nbsp;истории, которая забила пять голов &laquo;Ливерпулю&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Энфилд&raquo; в&nbsp;еврокубковом матче.

Немец наверняка понимает, что на ближайшее будущее у «Ливерпуля» нет перспективы. Поэтому он мрачен, поэтому особо и не празднует голы. Раньше Юрген устраивал фирменный забег по бровке, а в матче с «Реалом» даже не улыбнулся после мяча Салаха. Вероятно, Клопп понимал, чем все закончится. И он точно догадывается, чем закончится история нынешнего «Ливерпуля».

Когда-то красные намекнули «Барселоне»: вы собрали такой состав, что мы вынесем вас 4:0. А те, кто сильнее нас, позже вынесут вас еще крупнее. И так будет, пока вы не соберете новую, молодую и крепкую команду. Теперь «Ливерпуль» сам получил черную метку: вы собрали такую команду, что ей можно забить пять на «Энфилде». Вот только отличие мерсисайдцев от каталонцев в том, что новую им будет собрать гораздо сложнее.

У «Барселоны» есть школа, потоком поставляющая таланты. У нее есть имя, ради которого мировые звезды готовы играть бесплатно или со скандалом уходить из великих клубов. В конце концов, у «Барселоны» есть сосьос и несколько кланов при дворе, готовых драться за право спасти попавший в беду клуб. А кто будет драться за спасение «Ливерпуля»?

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В лучшем случае у красных сменится владелец и даст Клоппу денег на новый состав. Но хватит ли у Юргена сил, согласится ли он по новой изобретать «Ливерпуль»? А ведь это тоже годы. Немец банально можно сгореть на такой работе или попросту не дождаться этих новых владельцев.

Клопп не может перевернуть игру, не может спасти сезон — да и ближайшая перспектива ему неподвластна. «Ливерпуль» вступает в темное время — это вопрос не одного матча или даже месяца, но процесс уже запущен и необратим. Как из него выходить — неизвестно, но со статусом топ-клуба «Ливерпулю» можно прощаться.

Винисиус Жуниор
Мохамед Салах
Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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