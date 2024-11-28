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Сегодня, 01:30

Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»

«Ливерпуль» переиграл «Реал» в Лиге чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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У Анчелотти закончились ресурсы.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Реал

У противостояния «Ливерпуля» и «Реала» в последние годы особый флер. Связано это в первую очередь с двумя драматичными финалами Лиги чемпионов, оба из которых решили вратари. В мае 2019-го Лорис Кариус подарил трофей Мадриду, а спустя четыре года Тибо Куртуа сделал такой же презент испанской столице.

Тогда многие воспринимали «Ливерпуль» и «Реал» как равных соперников, но прошедшим летом диспозиции обоих клубов перед стартом сезона казались диаметрально противоположными. В «Ливерпуле» после ухода Клоппа намечалась зона турбулентности — кто знал, чего ждать от Арне Слота, который до того работал лишь в Нидерландах? «Реал» же завез к себе Мбаппе и как будто встал на рельсы пути к «Галактикос 2.0».

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Но первая часть сезона перевернула представления — Килиан с трудом приживается на новом месте, что запустило цепочку последствий, которая тормозит развитие команды, а главное — влияет на результат. А еще команду мучают травмы — в обойме по сути не осталось центральных защитников, и Анчелотти вынужден ставить в старт недавнего игрока «Кастильи» Рауля Асенсио, а из Вальверде в срочном порядке лепить правого защитника. В атаке же перед выездом в Ливерпуль недосчитались не только Родриго, но и Винисиуса, который выбыл из строя на три недели. Анчелотти пришлось выпускать в атаке трио Мбаппе — Диас — Гюлер. Хорошо хоть вернулся Куртуа, который одним своим видом вселяет в партнеров уверенность.

У «Ливерпуля» же вопреки ожиданиям все складывалось замечательно — лидерство в таблице ЛЧ и АПЛ тому были подтверждением. Из неприятностей — разве что отсутствие Алисона и не набравший форму Александер-Арнольд. В остальном Слот выпустил самый боевой состав из возможных, который рвет соперников в этом сезоне.

И первый тайм подтвердил предматчевые расклады — «Ливерпуль» по-хозяйски владел инициативой и мячом, спокойно разыгрывал комбинации в центре поля, пытался раздергать не сыгранную линию обороны соперника. Но вот продраться в мадридскую штрафную получалось редко, создать опасный момент — еще реже. У красных, точнее у Нуньеса, до перерыва было два убойных эпизода — Дарвин не смог ни проткнуть мяч мимо Куртуа, ни попасть головой в дальний угол. В остальном заходы «Ливерпуля» заканчивались в лучшем случае дальним ударом.

«Реал» же очевидно играл вторым номером и полагался на индивидуальное мастерство своих исполнителей, однако работало это неплохо. Мадридцы старались встречать соперника высоко и отодвигать игру от своих ворот. И это получалось, а Мбаппе и Беллингем помогали цепляться за мячи и собирали на себе по несколько оппонентов. За счет контрвыпадов получилось посадить на карточки двух центральных полузащитников соперника — Мак Аллистера и Гравенберха. Особенно активничал Гюлер — молодой турок явно пытался воспользоваться шансом показать себя. За смелость и напор плюс, но вот брака было все же многовато. С другой стороны, во многом именно Арда был самым ярким игроком «Реала» в первом тайме. Ну и Модрич как всегда гениально помогал выживать под давлением.

Однако после перерыва «Ливерпуль» набрал такие обороты, что не спасли бы и три Модрича на поле. Полыхать у ворот Куртуа начало сразу после возобновления игры. Кертис Джонс опасно бил с линии штрафной, «Реал» спас рикошет. Затем Конор Брэдли после шикарного заброса Мак Аллистера проверил Куртуа, Тибо красиво потащил. Но через минуту Алексис довел дело до логического завершения — отыгрался с тем же Брэдли и аккуратно покатил мимо Куртуа в дальний угол. Это напрашивалось.

Фото Reuters

Казалось, что «Реал» сейчас окончательно развалится. Тем более снова травма — на этот раз сломался Камавинга, который дернул заднюю поверхность бедра. Анчелотти выпустил Себальоса и Лукаса Васкеса, и ветеран тут же зарешал — «дорисовал» после неуклюжего движения Робертсона, заработав пенальти. К мячу подошел Мбаппе... и заставил продолжить говорить о своем ужасном отрезке. И хвалить Келлехера, который блестяще справился с ударом Килиана.

«Ливерпуль» продолжал давить постепенно теряющего силы соперника, и вот уже Салах заработал пенальти, нарвавшись на фол Менди. Мо ни разу за карьеру не смог забить в ворота «Реала», и придется отложить эту задачу на будущее — с точки египтянин не смог попасть в створ, мяч лишь лизнул левую штангу.

Но «Ливерпуль» своего добился — после розыгрыша углового 172-сантиметровый Модрич остался против 193-сантиметрового Гакпо и ожидаемо уступил в верховой борьбе, а голландец просто расстрелял ворота. Показательный эпизод, демонстрирующий, что у «Реала» банально сели батарейки.

На финальный штурм сил у гостей уже не было. Случилась парочка заходов, в том числе от Мбаппе, но остроты явно недоставало. Луис Диас мог делать счет разгромным после выхода один на один с Куртуа, и снова бельгиец был хорош.

2:0, «Реал» продолжает штормить. Ну а «Ливерпуль» в этом сезоне просто прекрасен и по праву может называться сильнейшей командой Европы на данный момент. Этим вечером они это доказали.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал

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