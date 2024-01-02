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Лига чемпионов

Сегодня, 16:00

Карпин — «Барселоне», Кечинов — «Русенборгу», Цымбаларь — «Реалу». Шедевры россиян в Лиге чемпионов

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Илья Цымбаларь, Валерий Кечинов и Валерий Карпин.
Фото «СЭ»
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Вспоминаем лучшие голы наших в главном еврокубке.

«СЭ» вспоминает лучшие голы россиян в групповом турнире и плей-офф Лиги чемпионов. В первую часть обзора попали маленькие подвиги российских футболистов в период с 1993 по 2002 год — в эру «Спартака» Олега Романцева.

«Файзулин — прекрасный дриблер. Держал в напряжении защиту «Марселя»

Ильшат Файзулин. ЦСКА — «Марсель» — 1:1. 3 марта 1993 года.

Однако открывает наш список (в данном случае мы руководствовались исключительно хронологическим принципом) не представитель «Спартака». Первым российским клубом, который сыграл в Лиге чемпионов (не путать с Кубком чемпионов), был ЦСКА. Армейцы отобрались в групповой турнир, сенсационно победив «Барселону» по сумме двух встреч (1:1, 3:2). Команда Геннадия Костылева попала в одну группу с «Марселем», «Брюгге», «Рейнджерс» и выступила неудачно. В шести турах москвичи набрали всего два очка. Стоит заметить, что из-за неготовности полей в России ЦСКА проводил домашние встречи в... Берлине.

Именно в Германии была добыта ничья с будущим победителем Лиги чемпионов — «Марселем», в составе которого блистали Десайи, Дешам, Боли, Пеле, Бокшич. Тот матч ознаменовался маленьким шедевром Ильшата Файзулина.

На 55-й минуте при счете 0:1 Файзулин получил мяч на правом фланге. Ильшат рискнул и пустился в дриблинг. Резко ушел от Казони, не дал накрыть себя Англома и с правой ноги резаным ударом послал мяч под левую от себя штангу, застав врасплох Бартеза.

В составе гостей 58 минут на поле провел полузащитник сборной России Игорь Добровольский.

Авторитетное издание L'Equipe после игры высоко оценило действия атакующего тандема армейцев Сергеев — Файзулин: «Трудно было ожидать, что молодые нападающие ЦСКА способны были поддержать столь высокий темп с первой до последней минуты. Но если Сергеев временами выпадал из игры, то Файзулин, великолепный дриблер, держал в постоянном напряжении оборону «Олимпика».

 
&laquo;Торпедо&raquo; побеждает &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;1992 году. Россия — родина футбола? 30 лет назад ЦСКА победил «Барсу», а «Спартак — «Ливерпуль»

«Не могли мы проиграть «Барсе» «в сухую»! Как бы мы потом людям в глаза смотрели?!»

Валерий Карпин. «Спартак» — «Барселона» — 2:2. 2 марта 1994 года

В следующем сезоне «Спартак» выступил успешнее ЦСКА, набрав пять очков. Однако красно-белые также не смогли пробиться в плей-офф, пропустив вперед «Барселону» и «Монако».

Подопечные Олега Романцева в Москве не уступили каталонцам, хотя их положение к 67-й минуте было практически безнадежным — 0:2 (отличились Стоичков и Ромарио). Однако сначала сработала замена Романцева — опытный Родионов возродил интригу. А на 88-й минуте москвичам удалась прекрасная комбинация. Карпин элегантным пасом бросил в прорыв Ледяхова. Тот, прессингуемый Куманом, умудрился отдать обратную передачу, перекинув мяч через себя и защитника. Карпин принял мяч на грудь и правой ногой вогнал его в ближний угол. 2:2!

— Когда счет стал 0:2, показалось, что «Спартак» уже смирился с поражением, — сказали журналисты Ледяхову после матча.

— А я даже возможности такой не допускал! Не могли мы проиграть «в сухую». Как бы потом в глаза людям смотрели? Во втором тайме испанцы подсели, и мы сумели этим воспользоваться, — констатировал герой матча Карпин. —  Очень жаль, что в начале игры ошибся Хлестов. Не забей гол на 10-й минуте Стоичков, все сложилось бы по-другому.

— Нам не хватило сил на концовку, — заметил нападающий гостей Бегиристайн. — У всех игроков «Спартака» отличная выносливость, и через две недели нам надо это учесть.

К сожалению, учли. Через две недели «Барса», пропустив гол от Карпина, отправила в ворота Стауче 5 мячей.

Карпин стал автором еще одного гола-шедевра в той Лиге чемпионов. На 83-й минуте гостевого поединка с «Галатасараем» Пятницкий тонким пасом нашел Валерия на входе в штрафную. Хавбек, обыграв двух защитников, с левой ноги неотразимо пробил в дальний угол.

— Спасибо Пятницкому. Это он здорово отдал мне пас — как говорится, в ногу, — отдал должное партнеру Карпин. —  Я прокинул мяч мимо одного турка. Смотрю — второй бежит. Тогда убрал мяч под себя. Бросил взгляд на вратаря и пробил в дальний угол. Причем с левой ноги. А я ведь за всю карьеру всего три гола с левой забил! Пора теперь головой забивать.

 
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Упущенная победа над «Баварией»

Николай Писарев. «Спартак» — «Бавария» — 1:1. 19 октября 1994 года.

В сезоне-1994/95 «Спартак» вновь не вышел из группы, набрав четыре очка. При этом москвичи дважды не уступили «Баварии», а дома были очень близки к победе. Не хватило считаных секунд... На 77-й минуте того матча Писарев вывел спартаковцев вперед. Его гол чем-то напоминает мяч, забитый Файзулиным в ворота Бартеза. Вновь стоит восхититься великолепными индивидуальными действиями российского футболиста.

Писарев, как танк, пошел на соперников. Лихо обвел Циге, затем Нерлингера и хлестко выстрелил с правой. Мяч, немного срикошетив от бросившегося под удар Маттеуса, залетел в дальний угол в ворота Кана.

Баббель спас «Баварию» на 93-й минуте — 1:1.

— «Спартак» — техничная команда. Из игроков могу отметить Онопко, Писарева и Цымбаларя, — сказал на пресс-конференции наставник мюнхенцев Джованни Трапаттони.

 
Дмитрий Хлестов, Валерий Кечинов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов. «Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»

«Мы что — рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?!»

Валерий Кечинов. «Русенборг» — «Спартак» — 2:4. 18 октября 1995 года.

В 1995 году «Спартак» установил рекорд Лиги чемпионов. 6 побед в 6 матчах группового этапа турнира! Самой драматичной получилась гостевая встреча против «Русенборга». К перерыву хозяева создали себе весьма комфортный задел — 2:0.

— «Горели» мы тогда 0:2, — рассказывал экс-форвард красно-белых Сергей Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».

В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева и перевернули ход встречи. 2:4!

В одной из атак перешедший на левый фланг Тихонов отпасовал в центр на Кечинова, который сотворил маленький шедевр. Оставив не удел трех (!) защитников, 21-летний футболист ворвался в штрафную, на паузе уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам. Пытавшийся отбить мяч Иверсен ситуацию не спас — 2:3.

Через семь минут, к гордости своего отца, который прилетел в Норвегию, Кечинов оформил дубль и снял вопросы о победителе — 2:4.

— Мы давно ждали от него такого футбола, который он показал сегодня, — сказал Романцев. — Случайно так не исполнишь. Только вот ниже своего уровня Кечинову опускаться никак нельзя.

 
Андрей Тихонов, Валерий Кечинов и&nbsp;Илья Цымбаларь поздравляют Юрия Никифорова с&nbsp;забитым голом. «Несправедливость приносит боль и обиду!» В 96-м у «Спартака» украли победу над французами?

«Там был чистый пенальти! Как это можно было не заметить?»

Юрий Никифоров. «Спартак» — «Нант» — 2:2. 20 марта 1996 года.

Пройдя групповой этап, что называется, на одной ноге, «Спартак» схлестнулся в четвертьфинале с «Нантом». После первой игры оставались призрачные шансы на продолжение борьбы за трофей — 0:2. Однако подопечные Георгия Ярцева (Олег Романцев решил сосредоточиться на работе в сборной России. — Прим. «СЭ») совершили практически невозможное.

В первом тайме Никифоров в течение 6 минут восстановил статус-кво, оформив дубль — 2:0!

Первый гол Юрия вышел на загляденье! Тихонов справа покатил мяч к дуге штрафной, и набежавший Никифоров первым касанием с правой ноги мощно пробил под перекладину, едва не порвав сетку.

Москвичи вполне могли рассчитывать на третий гол. Резонансный эпизод произошел на 60-й минуте. Технарь Кечинов, обыграв трех соперников, ворвался в штрафную, но был сбит. Собственно, против Валерия дважды нарушали правила. Еще до штрафной, когда держали за футболку, и в штрафной, где срезали, словно косой. Но свисток швейцарского арбитра Мументалера промолчал.

— Там был чистый пенальти! Ума не приложу, почему арбитр не назначил 11-метровый?! — недоумевал после игры Кечинов. — Француз несколько раз цеплял меня еще до того, как я вошел в штрафную. Но я держался на ногах и продолжал тащить мяч вперед. Когда до ворот уже оставалось метров 12, я хотел было пробить, но получил сильный удар по ногам. Как это можно было не заметить?!

Не получив пенальти в свои ворота, «Нант» спасся благодаря дублю Уэдека. 2:2.

 
Илья Цымбаларь. Илья Цымбаларь: рождение спартаковской легенды

Волшебная левая Цымбаларя

Илья Цымбаларь. «Спартак» — «Реал» — 2:1. 30 сентября 1998 года.

В 1997 году команда Олега Романцева не отобралась в Лигу чемпионов, получив звонкую пощечину от «Кошице». Зато в 1998-м «Спартак» одержал одну из самых ярких побед в своей еврокубковой истории. В «Лужниках» красно-белые взял верх над «Реалом» — 2:1.

Удар Цымбаларя со штрафного на 72-й минуте однозначно войдет в золотую коллекцию голов российских клубов.

Бывший тренер «Спартака» Виктор Самохин в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» рассказывает, что этот шедевральный гол вовсе не случайность.

«Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»

Сам Илья впоследствии рассказывал, что его чуть ли не в «Реал» позвали».

На счету Цымбаларя еще один красивый гол в той Лиге чемпионов. В первом туре «Спартак» на выезде одолел «Штурм» — 2:0. На 63-й минуте Илья, получив пас в центре поля, продвинулся к чужой штрафной и жахнул своей волшебной левой. Мяч от перекладины опустился за линию ворот.

«Будет крайне обидно, если «Интер» пройдет дальше «Спартака»

Андрей Тихонов. «Спартак» — «Интер» — 1:1. 4 ноября 1998 года.

В четвертом туре «Спартак» мог снять скальп с еще одного европейского гранда — «Интера». Красно-белые смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча и закономерно вышли вперед. Тихонов, элегантно уйдя от соперника на левом фланге, послал мяч по обводящей траектории в дальний угол. Мяч ударился о штангу, отлетел в спину Пальюке и заскочил в ворота — 1:0.

На 88-й минуте Симеоне счет сравнял — 1:1.

— Я ужасно расстроен и прошу меня побыстрее отпустить, — попросил журналистов Романцев. — Не был так сильно расстроен даже после нашего поражения в Милане. Какой-то злой рок висит над командой в играх с «Интером», и на этот раз, вместо того чтобы побеждать с крупным счетом, мы сыграли вничью. Отметил бы и, мягко говоря, не очень квалифицированное судейство. Теперь мы еще больше обозлились — и будем очень ответственно настраиваться на два оставшихся матча. Знаем, что готовы играть против любого клуба — и не только играть, но и выигрывать.

— Гости всю игру били нас исподтишка — локтями, по ахиллам, — это уже мнение Тихонова.

—  Миланцы не могли противопоставить нам нормальную техничную игру, как, к примеру «Реал», и сбились на откровенную грубость. Будет крайне обидно, если эта команда пройдет в Лиге чемпионов дальше, чем мы.

 
Дмитрий Хлестов борется за мяч с Роналдо. «Не грусти, Россия. «Спартак» был не хуже «Интера». Просто у него нет Роналдо»

«Шмейхель сейчас тяжел, поймал его на противоходе»

Егор Титов. «Спортинг» — «Спартак» — 0:3. 17 октября 2000 года.

В Лиге чемпионов-2000/01 «Спартак» в двух играх забил «Спортингу» аж 6 мячей.

В Лиссабоне подопечные Романцева победили «в сухую» — 3:0. Дублем отметился Титов. Стоит отметить его первый гол. На 51-й минуте мяч заметался по штрафной «львов». Маркао оказался самым расторопным, покатил под удар Титову, который левой ногой, пусть и не сильно, но весьма коварно пробил в правый от себя угол. Шмейхель был пойман на противоходе и выручить хозяев не смог.

За этот матч Егор получил от «СЭ» 9.0!

 — Вы оказались проницательным человеком, говоря накануне о том, что Шмейхель уже не великий и вполне пробиваемый вратарь, — заметил корреспондент «СЭ» в разговоре с Титовым.

— По-моему, матч в Лиссабоне это наглядно показал. Второй гол, считаю, полностью лежит на его совести. Я несильно ударил с левой ноги, но при этом поймал вратаря на противоходе. А поскольку Шмейхель сейчас тяжел, перестроиться он не сумел.

— Когда последний раз вы получали такое удовольствие от игры?

— Пожалуй, во времена матчей против белградского «Партизана». Бывало, мы вырывали победу на эмоциях, например с «Динамо» или «Байером». Но по содержанию игра в Лиссабоне была лучшей. Искренне завидовал спартаковским болельщикам и хотел бы оказаться на их месте. Они, кстати, нас здорово поддерживали. Несколько раз заглушали целый стадион.

Валерий Карпин
Валерий Кечинов
Илья Цымбаларь
Николай Писарев
Юрий Никифоров
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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