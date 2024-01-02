Карпин — «Барселоне», Кечинов — «Русенборгу», Цымбаларь — «Реалу». Шедевры россиян в Лиге чемпионов

Вспоминаем лучшие голы наших в главном еврокубке.

«СЭ» вспоминает лучшие голы россиян в групповом турнире и плей-офф Лиги чемпионов. В первую часть обзора попали маленькие подвиги российских футболистов в период с 1993 по 2002 год — в эру «Спартака» Олега Романцева.

«Файзулин — прекрасный дриблер. Держал в напряжении защиту «Марселя»

Ильшат Файзулин. ЦСКА — «Марсель» — 1:1. 3 марта 1993 года.

Однако открывает наш список (в данном случае мы руководствовались исключительно хронологическим принципом) не представитель «Спартака». Первым российским клубом, который сыграл в Лиге чемпионов (не путать с Кубком чемпионов), был ЦСКА. Армейцы отобрались в групповой турнир, сенсационно победив «Барселону» по сумме двух встреч (1:1, 3:2). Команда Геннадия Костылева попала в одну группу с «Марселем», «Брюгге», «Рейнджерс» и выступила неудачно. В шести турах москвичи набрали всего два очка. Стоит заметить, что из-за неготовности полей в России ЦСКА проводил домашние встречи в... Берлине.

Именно в Германии была добыта ничья с будущим победителем Лиги чемпионов — «Марселем», в составе которого блистали Десайи, Дешам, Боли, Пеле, Бокшич. Тот матч ознаменовался маленьким шедевром Ильшата Файзулина.

На 55-й минуте при счете 0:1 Файзулин получил мяч на правом фланге. Ильшат рискнул и пустился в дриблинг. Резко ушел от Казони, не дал накрыть себя Англома и с правой ноги резаным ударом послал мяч под левую от себя штангу, застав врасплох Бартеза.

В составе гостей 58 минут на поле провел полузащитник сборной России Игорь Добровольский.

Авторитетное издание L'Equipe после игры высоко оценило действия атакующего тандема армейцев Сергеев — Файзулин: «Трудно было ожидать, что молодые нападающие ЦСКА способны были поддержать столь высокий темп с первой до последней минуты. Но если Сергеев временами выпадал из игры, то Файзулин, великолепный дриблер, держал в постоянном напряжении оборону «Олимпика».

«Не могли мы проиграть «Барсе» «в сухую»! Как бы мы потом людям в глаза смотрели?!»

Валерий Карпин. «Спартак» — «Барселона» — 2:2. 2 марта 1994 года

В следующем сезоне «Спартак» выступил успешнее ЦСКА, набрав пять очков. Однако красно-белые также не смогли пробиться в плей-офф, пропустив вперед «Барселону» и «Монако».

Подопечные Олега Романцева в Москве не уступили каталонцам, хотя их положение к 67-й минуте было практически безнадежным — 0:2 (отличились Стоичков и Ромарио). Однако сначала сработала замена Романцева — опытный Родионов возродил интригу. А на 88-й минуте москвичам удалась прекрасная комбинация. Карпин элегантным пасом бросил в прорыв Ледяхова. Тот, прессингуемый Куманом, умудрился отдать обратную передачу, перекинув мяч через себя и защитника. Карпин принял мяч на грудь и правой ногой вогнал его в ближний угол. 2:2!

— Когда счет стал 0:2, показалось, что «Спартак» уже смирился с поражением, — сказали журналисты Ледяхову после матча.

— А я даже возможности такой не допускал! Не могли мы проиграть «в сухую». Как бы потом в глаза людям смотрели? Во втором тайме испанцы подсели, и мы сумели этим воспользоваться, — констатировал герой матча Карпин. — Очень жаль, что в начале игры ошибся Хлестов. Не забей гол на 10-й минуте Стоичков, все сложилось бы по-другому.

— Нам не хватило сил на концовку, — заметил нападающий гостей Бегиристайн. — У всех игроков «Спартака» отличная выносливость, и через две недели нам надо это учесть.

К сожалению, учли. Через две недели «Барса», пропустив гол от Карпина, отправила в ворота Стауче 5 мячей.

Карпин стал автором еще одного гола-шедевра в той Лиге чемпионов. На 83-й минуте гостевого поединка с «Галатасараем» Пятницкий тонким пасом нашел Валерия на входе в штрафную. Хавбек, обыграв двух защитников, с левой ноги неотразимо пробил в дальний угол.

— Спасибо Пятницкому. Это он здорово отдал мне пас — как говорится, в ногу, — отдал должное партнеру Карпин. — Я прокинул мяч мимо одного турка. Смотрю — второй бежит. Тогда убрал мяч под себя. Бросил взгляд на вратаря и пробил в дальний угол. Причем с левой ноги. А я ведь за всю карьеру всего три гола с левой забил! Пора теперь головой забивать.

Упущенная победа над «Баварией»

Николай Писарев. «Спартак» — «Бавария» — 1:1. 19 октября 1994 года.

В сезоне-1994/95 «Спартак» вновь не вышел из группы, набрав четыре очка. При этом москвичи дважды не уступили «Баварии», а дома были очень близки к победе. Не хватило считаных секунд... На 77-й минуте того матча Писарев вывел спартаковцев вперед. Его гол чем-то напоминает мяч, забитый Файзулиным в ворота Бартеза. Вновь стоит восхититься великолепными индивидуальными действиями российского футболиста.

Писарев, как танк, пошел на соперников. Лихо обвел Циге, затем Нерлингера и хлестко выстрелил с правой. Мяч, немного срикошетив от бросившегося под удар Маттеуса, залетел в дальний угол в ворота Кана.

Баббель спас «Баварию» на 93-й минуте — 1:1.

— «Спартак» — техничная команда. Из игроков могу отметить Онопко, Писарева и Цымбаларя, — сказал на пресс-конференции наставник мюнхенцев Джованни Трапаттони.

«Мы что — рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?!»

Валерий Кечинов. «Русенборг» — «Спартак» — 2:4. 18 октября 1995 года.

В 1995 году «Спартак» установил рекорд Лиги чемпионов. 6 побед в 6 матчах группового этапа турнира! Самой драматичной получилась гостевая встреча против «Русенборга». К перерыву хозяева создали себе весьма комфортный задел — 2:0.

— «Горели» мы тогда 0:2, — рассказывал экс-форвард красно-белых Сергей Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».

В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева и перевернули ход встречи. 2:4!

В одной из атак перешедший на левый фланг Тихонов отпасовал в центр на Кечинова, который сотворил маленький шедевр. Оставив не удел трех (!) защитников, 21-летний футболист ворвался в штрафную, на паузе уложил на газон голкипера и пробил по пустым воротам. Пытавшийся отбить мяч Иверсен ситуацию не спас — 2:3.

Через семь минут, к гордости своего отца, который прилетел в Норвегию, Кечинов оформил дубль и снял вопросы о победителе — 2:4.

— Мы давно ждали от него такого футбола, который он показал сегодня, — сказал Романцев. — Случайно так не исполнишь. Только вот ниже своего уровня Кечинову опускаться никак нельзя.

«Там был чистый пенальти! Как это можно было не заметить?»

Юрий Никифоров. «Спартак» — «Нант» — 2:2. 20 марта 1996 года.

Пройдя групповой этап, что называется, на одной ноге, «Спартак» схлестнулся в четвертьфинале с «Нантом». После первой игры оставались призрачные шансы на продолжение борьбы за трофей — 0:2. Однако подопечные Георгия Ярцева (Олег Романцев решил сосредоточиться на работе в сборной России. — Прим. «СЭ») совершили практически невозможное.

В первом тайме Никифоров в течение 6 минут восстановил статус-кво, оформив дубль — 2:0!

Первый гол Юрия вышел на загляденье! Тихонов справа покатил мяч к дуге штрафной, и набежавший Никифоров первым касанием с правой ноги мощно пробил под перекладину, едва не порвав сетку.

Москвичи вполне могли рассчитывать на третий гол. Резонансный эпизод произошел на 60-й минуте. Технарь Кечинов, обыграв трех соперников, ворвался в штрафную, но был сбит. Собственно, против Валерия дважды нарушали правила. Еще до штрафной, когда держали за футболку, и в штрафной, где срезали, словно косой. Но свисток швейцарского арбитра Мументалера промолчал.

— Там был чистый пенальти! Ума не приложу, почему арбитр не назначил 11-метровый?! — недоумевал после игры Кечинов. — Француз несколько раз цеплял меня еще до того, как я вошел в штрафную. Но я держался на ногах и продолжал тащить мяч вперед. Когда до ворот уже оставалось метров 12, я хотел было пробить, но получил сильный удар по ногам. Как это можно было не заметить?!

Не получив пенальти в свои ворота, «Нант» спасся благодаря дублю Уэдека. 2:2.

Волшебная левая Цымбаларя

Илья Цымбаларь. «Спартак» — «Реал» — 2:1. 30 сентября 1998 года.

В 1997 году команда Олега Романцева не отобралась в Лигу чемпионов, получив звонкую пощечину от «Кошице». Зато в 1998-м «Спартак» одержал одну из самых ярких побед в своей еврокубковой истории. В «Лужниках» красно-белые взял верх над «Реалом» — 2:1.

Удар Цымбаларя со штрафного на 72-й минуте однозначно войдет в золотую коллекцию голов российских клубов.

Бывший тренер «Спартака» Виктор Самохин в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» рассказывает, что этот шедевральный гол вовсе не случайность.

«Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»

Сам Илья впоследствии рассказывал, что его чуть ли не в «Реал» позвали».

На счету Цымбаларя еще один красивый гол в той Лиге чемпионов. В первом туре «Спартак» на выезде одолел «Штурм» — 2:0. На 63-й минуте Илья, получив пас в центре поля, продвинулся к чужой штрафной и жахнул своей волшебной левой. Мяч от перекладины опустился за линию ворот.

«Будет крайне обидно, если «Интер» пройдет дальше «Спартака»

Андрей Тихонов. «Спартак» — «Интер» — 1:1. 4 ноября 1998 года.

В четвертом туре «Спартак» мог снять скальп с еще одного европейского гранда — «Интера». Красно-белые смотрелись предпочтительнее на протяжении всего матча и закономерно вышли вперед. Тихонов, элегантно уйдя от соперника на левом фланге, послал мяч по обводящей траектории в дальний угол. Мяч ударился о штангу, отлетел в спину Пальюке и заскочил в ворота — 1:0.

На 88-й минуте Симеоне счет сравнял — 1:1.

— Я ужасно расстроен и прошу меня побыстрее отпустить, — попросил журналистов Романцев. — Не был так сильно расстроен даже после нашего поражения в Милане. Какой-то злой рок висит над командой в играх с «Интером», и на этот раз, вместо того чтобы побеждать с крупным счетом, мы сыграли вничью. Отметил бы и, мягко говоря, не очень квалифицированное судейство. Теперь мы еще больше обозлились — и будем очень ответственно настраиваться на два оставшихся матча. Знаем, что готовы играть против любого клуба — и не только играть, но и выигрывать.

— Гости всю игру били нас исподтишка — локтями, по ахиллам, — это уже мнение Тихонова.

— Миланцы не могли противопоставить нам нормальную техничную игру, как, к примеру «Реал», и сбились на откровенную грубость. Будет крайне обидно, если эта команда пройдет в Лиге чемпионов дальше, чем мы.

«Шмейхель сейчас тяжел, поймал его на противоходе»

Егор Титов. «Спортинг» — «Спартак» — 0:3. 17 октября 2000 года.

В Лиге чемпионов-2000/01 «Спартак» в двух играх забил «Спортингу» аж 6 мячей.

В Лиссабоне подопечные Романцева победили «в сухую» — 3:0. Дублем отметился Титов. Стоит отметить его первый гол. На 51-й минуте мяч заметался по штрафной «львов». Маркао оказался самым расторопным, покатил под удар Титову, который левой ногой, пусть и не сильно, но весьма коварно пробил в правый от себя угол. Шмейхель был пойман на противоходе и выручить хозяев не смог.

За этот матч Егор получил от «СЭ» 9.0!

— Вы оказались проницательным человеком, говоря накануне о том, что Шмейхель уже не великий и вполне пробиваемый вратарь, — заметил корреспондент «СЭ» в разговоре с Титовым.

— По-моему, матч в Лиссабоне это наглядно показал. Второй гол, считаю, полностью лежит на его совести. Я несильно ударил с левой ноги, но при этом поймал вратаря на противоходе. А поскольку Шмейхель сейчас тяжел, перестроиться он не сумел.

— Когда последний раз вы получали такое удовольствие от игры?

— Пожалуй, во времена матчей против белградского «Партизана». Бывало, мы вырывали победу на эмоциях, например с «Динамо» или «Байером». Но по содержанию игра в Лиссабоне была лучшей. Искренне завидовал спартаковским болельщикам и хотел бы оказаться на их месте. Они, кстати, нас здорово поддерживали. Несколько раз заглушали целый стадион.