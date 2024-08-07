ПАОК спасся в Швеции без Чалова, за армянский клуб забил вратарь, Моуринью впервые проиграл в Турции

Главные события состоявшихся во вторник матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Оздоев на поле, остальные — на лавке

ПАОК оперативно внес Федора Чалова в лигочемпионскую заявку, но бывший форвард ЦСКА начал игру в Швеции на скамейке запасных. Зато Рэзван Луческу снова включил в старт Магомеда Оздоева, который в концовке первого тайма поучаствовал в голевой атаке. После серии рикошетов он спешил на подбор, но увидел набегавшего Тайсона и уступил ему право на удар из более очевидного положения.

В целом же грекам приходилось непросто. Игра началась с попадания в перекладину гостевых ворот уже на 14-й секунде! Потом защитники «Двуглавых орлов» потеряли в штрафной Телина, и греков спасла крутая реакция их вратаря. А когда защитник Янссон, отыгравший в Италии и Англии десять лет, забил после подачи с углового, ответный (и первый для гостей) шанс испортил Брендон Томас.

Вторая половина встречи тоже проходила на встречных курсах с преимуществом «Мальме». Так, атака, в которой гол ПАОК отменили из-за того, что мяч покинул пределы поля перед последним пасом, уместилась между двумя убойными моментами шведов. На счастье греков, Янссон с нескольких метров попал в перекладину, а Телин не использовал выход один на один. Это, впрочем, лишь отсрочило второй гол скандинавов с корнера.

Хотя подачи с угловой отметки — это еще и козырь ПАОК, а самой грозной силой в таких ситуациях становится защитник Кулиеракис. В предыдущем раунде он отметился голевым дублем в ворота «Бораца». Сейчас — после навеса Десподова — сбросил мяч на сравнявшего счет Баба. Премьера Чалова откладывается как минимум на неделю, а греческий чемпионат стартует только в следующие выходные.

Не сыграл во вторник и Эдгар Севикян, которого из-за травмы не внесли в заявку на предыдущий раунд. Но он восстановился и попал в число запасных на гостевую игру с «Мидтьюлланном», в которой «Ференцварош» уступил с перевесом в два мяча. Учитывая класс датчан, задача на ответную игру представляется непростой. Кстати, могло быть и хуже, но в добавленное к первому тайму время пенальти не реализовал Шимшир.

Болгарский бразилец удачливее азербайджанского

Лучшая команда Болгарии последних лет в нынешнем розыгрыше главного евкрокубка словно изучает географию постсоветского пространства. «Лудогорец» последовательно выбил из турнира батумское и минское «Динамо», но сейчас получил куда более крепкого соперника. У них даже немало общего с «Карабахом», который давно доминирует в своем национальном чемпионате и подписывает качественных легионеров. Причем команда Гурбана Гурбанова сейчас на пике европейских результатов после плей-офф Лиги Европы, где удалось серьезно потрепать нервы «Байеру».

Но и скромно начавший эту квалификацию «Лудогорец» прибавляет с каждым раундом, так что в Баку в первом тайме игра в целом была равной. Гол же хозяев отменили из-за офсайда. После перерыва азербайджанцы вроде бы прибавили, и Бензия едва не открыл счет, только острее стали и болгары. И если Текпетей после отскока от перекладины не попал в пустой угол, то подача Сона со штрафного завершилась замыканием Диниса Алмейды. «Карабах», впрочем, не стал затягивать с ответным голом. Зато в комнате ВАР словно никуда не торопились и почти две минуты чертили линии, чтобы признать легитимным уже пятый в этой квалификации гол Жуниньо.

Казалось, хозяева на волне успеха дожмут соперника, но тот выдержал давление и вырвал победу, когда Сон красиво убрал на замахе защитника и мягко навесил на Кайо Видал, набегавшего на дальнюю штангу. Причем автор победного гола мог превратиться в антигероя, на ровном месте получив второе предупреждение за грубейший подкат. В меньшинстве «Лудогорец» с трудом сдержал финальный штурм, а его вратарь — не зафиксировав мяч в относительно простой ситуации — исправился, не дав забить успевшему к отскоку Жуниньо.

Рикошеты в пользу «Лилля»

Жозе Моуринью — это, прежде всего, про оборону и прагматизм. Пока непонятно, как все это вяжется с заточенным на атаку турецким футболом, но пока именно в защите у «Фенербахче» огромные проблемы. Они проявились еще против «Лугано» (4:3, 2:1). Но одно дело — чемпион Швейцарии, и совсем другое — одна из самых стабильных команд Франции. И 0:1 по итогам первого тайма — откровенная удача для «канареек».

«Лилль» должен был забивать гораздо больше. Гостей и каркас ворот выручал, и немыслимые промахи, как в эпизоде с участием лучшего снайпера «догов» Дэвида. Но чего не отнять у «Фенера», так это умения добавлять по ходу вторых таймов. Блестящий штрафной в исполнении Ирфана Кахветжи, казалось, снова спас турок. Однако удача все же улыбнулась «Лиллю», который и второй гол забил после рикошета от ноги защитника гостей (в этот раз Чаглара Сеюнджу). Первое поражение Особенного в Турции получилось максимально обидным.

Лига Европы: программа-минимум

Впервые став чемпионом Молдавии, «Петрокуб» оставил приятное впечатление в чемпионской лиге, и в турнире статусом ниже выглядел фаворитом своей пары. К тому же главный тренер хозяев Андрей Мартин из-за переноса игры национального первенства на более поздний срок получил возможность для работы в недельном цикле. Плюс, отбыл дисквалификацию один из основных защитников Борш. Это, впрочем, не улучшило результативность «Петрокуба». В четырех отборочных матчах Лиги чемпионов он забил всего два мяча, а сейчас ограничился автоголом соперника. В июле при отчасти схожем раскладе 1:0 в первой игре хватило, чтобы пройти чемпиона Казахстана «Ордабасы». Но будет ли этого достаточно перед игрой в Уэльсе?

Лига конференций: сенсация дня

Армянская команда очень бодро прошла два отборочных раунда, забив в ворота македонской «Шкендии» и мальтийской «Слимы» 11 мячей. Но разве кто-то верил в «Ноа» перед встречей с АЕК?! Ну, кроме своих болельщиков. У греков же впечатлял состав, где в старте вышли игроки десяти национальных сборных, некоторые из которых играли на Евро-2024 и Кубке Америки.

Они и открыли счет после гола тринидадца Гарсии, но потом все изменилось, а победный гол стал уникальным. Его автор — 34-летний сербский голкипер Чанчаревич, который уже много лет выступает в Армении, получил местное гражданство и теперь выступает за национальную сборную. Он сильно выбил мяч вперед из собственной штрафной, и тот, ударившись о газон, перелетел через первого номера сборной Албании Стракошу. А уже в компенсированное время «Ноа» забил важнейший в преддверии ответного матча третий гол.

Еще стоит отметить связь с Россией двух вышедших на замены футболистов. Отыгравший весь второй тайм Артем Аванесян — уроженец подмосковного Железнодорожного и воспитанник ЦСКА. Его карьера начиналась во второй лиге в пошумевшем недолго клубе «Арарат-Москва». Также в нашей стране родился Сергей Мурадян, прежде выступавший в молодежке питерского «Динамо», а в составе «Зенита» несколько раз побеждавший в ЮФЛ.