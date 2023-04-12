Даже такой вынос «Баварии» не делает «Сити» фаворитом ЛЧ. Гвардиола может все испортить

В Мюнхене знают: в решающий момент у команд Пепа что-то идет не так.

«Манчестер Сити» настолько хладнокровно разобрался с «Баварией» в первом матче четвертьфинала, что после свистка начали закрадываться сомнения: Пеп ли перед нами? Да, 3:0 — вполне рабочий счет для «Сити», но не против мюнхенцев! А их ведь в дополнение к этому еще и отвозили по газону: бедный Зоммер летал из угла в угол всю игру, Холанн (1+1) установил рекорд, став первым игроком из английских клубов, оформившим 45 голов за сезон. Да, в лиге, где царили Роналду, Кейн или Салах, лучшим стал именно Эрлин — а ведь это его первый год в АПЛ.

Все как будто намекает — времена поменялись. У Пепа в составе лучший форвард мира, «Сити» без нервов и экспериментов переезжает любых соперников в Лиге чемпионов. Что-то похожее можно было наблюдать на чемпионате мира — в какой-то момент всем стало ясно, что, скорее всего, трофей выиграет Месси. Он был в огне, команда умирала на поле, матчи складывались по нужному сценарию (пусть и невероятно драматичным образом) — по законам логики именно Аргентина должна была победить. И она победила. С «Сити» все аналогично, как в английской поговорке, указывающей на очевидность происходящего: «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка».

Прямо сейчас все указывает на «Сити» как на наиболее вероятного победителя Лиги чемпионов. Но есть нюанс. Гвардиола слишком долго пополнял еврокубковые провалы, чтобы вселить уверенность одной убедительной победой над грандом. У него ведь действительно огромная коллекция неудач в ЛЧ — Пеп тренирует 15 лет, но заветный Кубок брал дважды и только с «Барселоной». Дальше — 12 вылетов, причем один эпичнее другого.

Каково, например, пройти «Ювентус», но все испортить с «Атлетико», тренируя «Баварию»? Или забить «Монако» пять мячей, но все равно в итоге уступить? А проиграть «Тоттенхэму»? Пройти «Реал», но пропустить «Лион»? Проиграть все сливочным за полторы минуты, когда проход был в миллиметрах? Наконец, перемудрить с тактикой и стартовым составом на финал, слишком поздно откатиться к классическим настройкам и подарить Кубок «Челси»?

Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Гвардиола — феноменальный тренер. И не только по части достижения результата на дистанции, но и по тому, как со вкусом пустить все успехи по ветру. Зная все это, мне больше верится в камбэк от характерной «Баварии», чем в то, что Пеп в очередной раз не запутает сам себя — в Мюнхене или в следующей стадии турнира.

Человек проиграл четыре четвертьфинала. Шесть полуфиналов. Один финал. Последний раз он побеждал в Лиге чемпионов больше десяти лет назад. И поверить в то, что Гвардиола избавился от еврокубковых комплексов, можно будет лишь в тот момент, когда он поднимет над головой трофей мечты. Только это станет доказательством, что Пеп способен доминировать не только в национальных лигах, но и в ЛЧ. Но пока этого не случилось, у соперников «Манчестер Сити» остается надежда, что у «Сити» в любой момент может случиться сбой. И чем ближе к финалу, тем он вероятнее.