Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов.

Юбилей Гризманна и рекорд «Атлетико»

Открылся игровой день встречами в Восточной Европе. Фавориты в гостях у очевидных аутсайдеров. Но какими разными получились эти игры! В Праге у вроде бы более конкурентоспособной «Спарты» просто не было шансов против «Атлетико». При этом мадридцы чередовали голы с упущенными моментами. Так, Джулиано Симеоне не забил в относительно простой ситуации, после чего Альварес образцово исполнил штрафной. Как ни странно, это первый подобный гол игрока «матрасников» в эпоху Диего Симеоне.

А Серлот, проиграв дуэль голкиперу пражан, взял у него реванш. Когда Льоренте выполнил крученую подачу к площади ворот, норвежец смутил вратаря движением головой, и мяч, никогда не задев, оказался в сетке. Уже после перерыва до крупного счет довел Альварес после перепасовки с Симеоне-младшим. А кто не имел права уйти с поля без гола, так это Гризманн. Для француза, который в этот раз вышел на замену, это была 100-я игра в главном еврокубке. И уже контрольные выстрелы — сразу два — на счету идеального джокера Корреа. Как итог — самая крупная гостевая победа «Атлетико» в еврокубках.

У «Милана» же возникли проблемы в Братиславе. Безнадежный в первой части основного раунда «Слован» по ходу первого тайма регулярно ловил итальянцев на быстрых контратаках. Первый тревожный звонок — момент Стрелеца, когда тот обвел Меньяна, но мяч с ленточки в подкате вынес Павлович. А на гол использовавшего свой второй шанс Пулишича ответил Барсегян, который убежал от защитников с центра поля и красиво подсек мяч над вратарем. Полузащитник стал лишь вторым армянином, забивавшим в группе ЛЧ. Прежде это удавалось только отличавшемуся в составе четырех команд Мхитаряну.

Были у словаков и другие шансы, только класс «Милана» позволил россонери развернуть игру в свою пользу в течение трех минут. Для начала Фофана блестящим пасом из центрального круга отправил к воротам вышедшему на замену Рафаэлу Леау. А потом игрок хозяев отдал бездумный пас к своим воротам, подарив Абрахаму выход один на один. За эту ошибку было очень обидно после второго гола «Слована», да еще и Толич подвел хозяев, когда не сдержал эмоций после спорной желтой карточки и договорился до удаления. У команды Владимира Вайсса ни одного очка после пяти туров, а «Милан» отпраздновал третью победу подряд и впервые с 1989 года выдал серию из трех матчей главного еврокубка, где удавалось забивать не менее трех голов.

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Левандовски среди избранных

«Барселона» в противостоянии с сенсационным «Брестом» забила быстрый гол благодаря пенальти, который судья назначил после того, как неудачно сыгравший на выходе голкипер врезался в Левандовски. Так поляк забил свой 100-й лигочемпионский гол, попав в число избранных наряду с Криштиану Роналду (145 мячей) и Месси (132). Трудно поверить, что Леви когда-нибудь догонит двух легенд, зато по числу реализованных 11-метровых он может стать рекордсменом турнира уже в этом сезоне. У поляка уже 17 результативных ударов с точки, и от португальца с аргентинцем он отстает соответственно на два и один мяч.

Правда, несмотря на очевидный перевес команды Ханси Флика, скользкий счет сохранял непредсказуемому сопернику шансы на спасение. «Брест» оставляли на плаву промахи каталонцев, сейвы вратаря и защитник, остановивший на ленточки удар Дани Ольмо. Тот, впрочем, все равно забил, а точку в игре поставил Левандовски. Сине-гранатовые выиграли с крупным счетом четвертый матч подряд, повторив достижения «Реймса» (1958), «Лидса» (1969) и «Баварии» (2020, 2021). Пять таких побед набралось только у «ПСЖ» в 2017 году. А прямо сейчас «Барса» с 18 мячами самая результативная команда турнира.

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От идиллии до кошмара

«Манчестер Сити» после пяти поражений постарался придавить «Фейеноорд» к воротам, но единственный в первом тайме гол выстрадал ближе к перерыву, когда защитник попал по ноге Холанна в собственной штрафной. Учитывая кризисную ситуацию, легко понять эмоции норвежца после реализованного пенальти. И уж точно Эрлинг не думал в этот момент о рекордах, хотя без них снова не обошлось. Форвард набрал 50 (45+5) результативных баллов в ЛЧ всего за 45 матчей, что на одну игру быстрее Руда ван Нистелроя. А еще Холанн выбил полтинник в самом молодом возрасте (24 гола и 128 дней), превзойдя Месси и Мбаппе.

Первый гол словно снял с «горожан» напряжение, и второй тайм начался с еще одного взятия ворот. Даже удача к команде Хосепа Гвардиолы вернулась, ведь после удара Гюндогана с подбора вратаря поставил в тупик рикошет от собственного защитника. А Холанн, само собой, не успокоился, и в падении замкнул прострел Матеуса Нуньеса. Гвардиола улыбался, но потом ему пришлось схватиться за голову. Иначе и не среагируешь на затмение собственной обороны, которая подарила гол гостям. Потом — еще один. Идиллия трансформировалась в кошмар «Сити» на последних минутах. Там уже начудил Эдерсон, и 3:0 превратились в 3:3. И даже если бы в добавленное время Грилиш ударил чуть ниже остановившей мяч перекладины, общее впечатление это изменило бы не сильно. А впереди визит на «Энфилд» в гости к «Ливерпулю».

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«Арсенал» разбушевался

«Спортинг» вместо Рубена Аморима возглавил бывший защитник сборной Португалии Жоау Перейра. Три года назад этот 40-летний специалист завершил в лиссабонском клубе свою игровую карьеру, после чего работал с молодежной и второй командами «львов». Карьера Перейры в основной команде началась с кубкового разгрома скромного «Амаранте» (6:0), только «Арсенал» — совсем друга весовая категория.

Это стало очевидно в тот момент, когда Тимбер справа вырезал передачу открывшему счет Габриэлу Мартинелли. Легкость, с которой все было сделано, заставляла задаться вопросом: неужели «канониры» действительно не могли забить в гостевых лигочемпионских матчах 415 минут?! А так как аппетит приходит во время еды, за первым голом последовал второй. Лондонцам снова удался заброс за спины защитникам, и Хаверц после паса Сака закатил мяч в пустые ворота.

Итог же первому тайму подвел фирменный угловой «Арсенала» с завершением Габриэла Магальянса, который удивил празднованием в стиле лучшего снайпера «Спортинга» Дьекереша. О перевесе гостей по итогам первых 45 минут красноречиво говорил коэффициент ожидаемых голов. 2,29 xG — это больше, чем суммарные показатели команды Микеля Артеты за первые таймы в четырех предыдущих турах (1,83). Неудивительно, что не проигрывавшие до этого на «Жозе Алваладе» хозяева впервые в этом сезоне пропустили дома больше одного мяча. Да, второй тайм начался с их гола, но завершилась игра унизительным для чемпиона Португалии поражением. Ранее «львы» пропускали дома так много от «Манчестер Сити» м «Аякса». От амстердамцев 1:5, кстати, получил Аморим, так что нынешнее фиаско — не приговор его наследнику.

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Миланский бетон и бенефис Де Кетеларе

«Лейпциг» — главный неудачник турнира. Можно понять, когда пять поражений терпит скромный «Слован», но трудно объяснить такие результаты одной из лучших команд бундеслиги. К тому же «быкам» еще и не везет, как в случае с решающим голом «Интера». Банальная подача Димарко со штрафного, рикошет от собственного защитника — и все. Ответить оказалось нечем, так как взломать оборону «Интера» в этом турнире практически нереально. Четыре сухих победы в ЛЧ — новый рекорд нерадзурри.

У «Зальцбурга» не было ни одного шанса в Леверкузене, а проблемы начались с быстрого пенальти. ВАР не согласился с арбитром, так как мяч отлетел в руку игроку «быков» от его же ноги, но рефери остался при своем мнении, и Вирц открыл счет. Далее были красивый штрафной в исполнении Гримальдо и потеря гостями из-за травмы их лучшего форварда Конате. Игра превратилась в избиение австрийцев, а отличившийся еще раз Вирц идет по графику Месси. Как и Лео, он успел до 22-го дня рождения забить 17 еврокубковых мячей. Хотя, это далеко не рекорд: больше забивали Холанн (23), Мбаппе (21) и Криштиану Роналду (20). Правда, в отличие от этого трио, Вирц не форвард, а полузащитник.

«Аталанта» пропустила первый гол в нынешнем турнире, только это событие интересно разве что с точки зрения статистики. В остальном никаких проблем у команды Джан Пьеро Гасперини не было. Очень показателен гол защитника Колашинаца, который перехватил мяч на своей половине поля и помчался вперед — под передачу отправившего его один на один Де Кетеларе. Именно бельгиец — главный герой этого вечера. Два гола, ассистентский хет-трик — это пять результативных баллов. Такое за последние годы удавалось Холанну, Неймару и Гнабри, но никогда подобного в ЛЧ не демонстрировали игроки итальянских клубов.

Статистика дня

3-м футболистом «Атлетико», который забил в групповом раунде прямым ударом со штрафного, стал форвард Альварес. Прежде это удавалось Пантичу (дважды) и Агуэро.

3 года — с 24 ноября 2021 года — не оставался на скамейке в матче ЛЧ голкипер «ПСЖ» Доннарумма.

7-м — после Анри, Ибрагимовича, Криштиану Роналду, Пирло, Крооса и Левандовски — футболистом, забившим в сотом матче в главном еврокубке, стал форвард «Атлетико» Гризманн.

19 матчей в ЛЧ — рекорд турнира для 18-летних футболистов. Его установил полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери, который превзошел достижения экс-барселонца Кркича.

21 матч с пропущенными мячами составляет гостевая серия «ПСЖ».

40 голов за игровой день — повторение результативности от 21 октября 2014 года. Правда, тогда было сыграно восемь, а не девять матчей.

61 год в «Манчестер Сити» не было серий, где в шести матчах пропускалось не менее двух мячей.

96 матчей провел за «ПСЖ» в ЛЧ защитник Маркиньюс. Среди игроков французских клубов бразилец вышел на второе место, опередив голкипера Грегори Купе, и уступает другому вратарю — Манданда (115).

150 матчей провел в ЛЧ голкипер «Баварии» Нойер. Немец уступает по данному показателю трем вратарями — Икеру Касильясу (179), Джанлуиджи Буффону (159) и Пепе Рейне (157).