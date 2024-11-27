Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:45

«Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фейеноордом»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эрлин Холанн после ничьей с «Фейеноордом».
Фото Reuters
Telegram Дзен
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов.

Юбилей Гризманна и рекорд «Атлетико»

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:6
Атлетико

Открылся игровой день встречами в Восточной Европе. Фавориты в гостях у очевидных аутсайдеров. Но какими разными получились эти игры! В Праге у вроде бы более конкурентоспособной «Спарты» просто не было шансов против «Атлетико». При этом мадридцы чередовали голы с упущенными моментами. Так, Джулиано Симеоне не забил в относительно простой ситуации, после чего Альварес образцово исполнил штрафной. Как ни странно, это первый подобный гол игрока «матрасников» в эпоху Диего Симеоне.

Харри Кейн, Матвей Сафонов, Эрлин Холанн. «Бавария» обыграла «ПСЖ» с Сафоновым, «Манчестер Сити» за 3 минуты упустил победу над «Фейеноордом». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

А Серлот, проиграв дуэль голкиперу пражан, взял у него реванш. Когда Льоренте выполнил крученую подачу к площади ворот, норвежец смутил вратаря движением головой, и мяч, никогда не задев, оказался в сетке. Уже после перерыва до крупного счет довел Альварес после перепасовки с Симеоне-младшим. А кто не имел права уйти с поля без гола, так это Гризманн. Для француза, который в этот раз вышел на замену, это была 100-я игра в главном еврокубке. И уже контрольные выстрелы — сразу два — на счету идеального джокера Корреа. Как итог — самая крупная гостевая победа «Атлетико» в еврокубках.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 20:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
2:3
Милан

У «Милана» же возникли проблемы в Братиславе. Безнадежный в первой части основного раунда «Слован» по ходу первого тайма регулярно ловил итальянцев на быстрых контратаках. Первый тревожный звонок — момент Стрелеца, когда тот обвел Меньяна, но мяч с ленточки в подкате вынес Павлович. А на гол использовавшего свой второй шанс Пулишича ответил Барсегян, который убежал от защитников с центра поля и красиво подсек мяч над вратарем. Полузащитник стал лишь вторым армянином, забивавшим в группе ЛЧ. Прежде это удавалось только отличавшемуся в составе четырех команд Мхитаряну.

Были у словаков и другие шансы, только класс «Милана» позволил россонери развернуть игру в свою пользу в течение трех минут. Для начала Фофана блестящим пасом из центрального круга отправил к воротам вышедшему на замену Рафаэлу Леау. А потом игрок хозяев отдал бездумный пас к своим воротам, подарив Абрахаму выход один на один. За эту ошибку было очень обидно после второго гола «Слована», да еще и Толич подвел хозяев, когда не сдержал эмоций после спорной желтой карточки и договорился до удаления. У команды Владимира Вайсса ни одного очка после пяти туров, а «Милан» отпраздновал третью победу подряд и впервые с 1989 года выдал серию из трех матчей главного еврокубка, где удавалось забивать не менее трех голов.

Фото Reuters

Левандовски среди избранных

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:0
Брест

«Барселона» в противостоянии с сенсационным «Брестом» забила быстрый гол благодаря пенальти, который судья назначил после того, как неудачно сыгравший на выходе голкипер врезался в Левандовски. Так поляк забил свой 100-й лигочемпионский гол, попав в число избранных наряду с Криштиану Роналду (145 мячей) и Месси (132). Трудно поверить, что Леви когда-нибудь догонит двух легенд, зато по числу реализованных 11-метровых он может стать рекордсменом турнира уже в этом сезоне. У поляка уже 17 результативных ударов с точки, и от португальца с аргентинцем он отстает соответственно на два и один мяч.

Матвей Сафонов прыгает за&nbsp;мячом в&nbsp;матче &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов

Правда, несмотря на очевидный перевес команды Ханси Флика, скользкий счет сохранял непредсказуемому сопернику шансы на спасение. «Брест» оставляли на плаву промахи каталонцев, сейвы вратаря и защитник, остановивший на ленточки удар Дани Ольмо. Тот, впрочем, все равно забил, а точку в игре поставил Левандовски. Сине-гранатовые выиграли с крупным счетом четвертый матч подряд, повторив достижения «Реймса» (1958), «Лидса» (1969) и «Баварии» (2020, 2021). Пять таких побед набралось только у «ПСЖ» в 2017 году. А прямо сейчас «Барса» с 18 мячами самая результативная команда турнира.

Фото Reuters

От идиллии до кошмара

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:3
Фейеноорд

«Манчестер Сити» после пяти поражений постарался придавить «Фейеноорд» к воротам, но единственный в первом тайме гол выстрадал ближе к перерыву, когда защитник попал по ноге Холанна в собственной штрафной. Учитывая кризисную ситуацию, легко понять эмоции норвежца после реализованного пенальти. И уж точно Эрлинг не думал в этот момент о рекордах, хотя без них снова не обошлось. Форвард набрал 50 (45+5) результативных баллов в ЛЧ всего за 45 матчей, что на одну игру быстрее Руда ван Нистелроя. А еще Холанн выбил полтинник в самом молодом возрасте (24 гола и 128 дней), превзойдя Месси и Мбаппе.

Первый гол словно снял с «горожан» напряжение, и второй тайм начался с еще одного взятия ворот. Даже удача к команде Хосепа Гвардиолы вернулась, ведь после удара Гюндогана с подбора вратаря поставил в тупик рикошет от собственного защитника. А Холанн, само собой, не успокоился, и в падении замкнул прострел Матеуса Нуньеса. Гвардиола улыбался, но потом ему пришлось схватиться за голову. Иначе и не среагируешь на затмение собственной обороны, которая подарила гол гостям. Потом — еще один. Идиллия трансформировалась в кошмар «Сити» на последних минутах. Там уже начудил Эдерсон, и 3:0 превратились в 3:3. И даже если бы в добавленное время Грилиш ударил чуть ниже остановившей мяч перекладины, общее впечатление это изменило бы не сильно. А впереди визит на «Энфилд» в гости к «Ливерпулю».

Фото Reuters

«Арсенал» разбушевался

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:5
Арсенал

«Спортинг» вместо Рубена Аморима возглавил бывший защитник сборной Португалии Жоау Перейра. Три года назад этот 40-летний специалист завершил в лиссабонском клубе свою игровую карьеру, после чего работал с молодежной и второй командами «львов». Карьера Перейры в основной команде началась с кубкового разгрома скромного «Амаранте» (6:0), только «Арсенал» — совсем друга весовая категория.

Это стало очевидно в тот момент, когда Тимбер справа вырезал передачу открывшему счет Габриэлу Мартинелли. Легкость, с которой все было сделано, заставляла задаться вопросом: неужели «канониры» действительно не могли забить в гостевых лигочемпионских матчах 415 минут?! А так как аппетит приходит во время еды, за первым голом последовал второй. Лондонцам снова удался заброс за спины защитникам, и Хаверц после паса Сака закатил мяч в пустые ворота.

Итог же первому тайму подвел фирменный угловой «Арсенала» с завершением Габриэла Магальянса, который удивил празднованием в стиле лучшего снайпера «Спортинга» Дьекереша. О перевесе гостей по итогам первых 45 минут красноречиво говорил коэффициент ожидаемых голов. 2,29 xG — это больше, чем суммарные показатели команды Микеля Артеты за первые таймы в четырех предыдущих турах (1,83). Неудивительно, что не проигрывавшие до этого на «Жозе Алваладе» хозяева впервые в этом сезоне пропустили дома больше одного мяча. Да, второй тайм начался с их гола, но завершилась игра унизительным для чемпиона Португалии поражением. Ранее «львы» пропускали дома так много от «Манчестер Сити» м «Аякса». От амстердамцев 1:5, кстати, получил Аморим, так что нынешнее фиаско — не приговор его наследнику.

Фото AFP

Миланский бетон и бенефис Де Кетеларе

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
РБ Лейпциг

«Лейпциг» — главный неудачник турнира. Можно понять, когда пять поражений терпит скромный «Слован», но трудно объяснить такие результаты одной из лучших команд бундеслиги. К тому же «быкам» еще и не везет, как в случае с решающим голом «Интера». Банальная подача Димарко со штрафного, рикошет от собственного защитника — и все. Ответить оказалось нечем, так как взломать оборону «Интера» в этом турнире практически нереально. Четыре сухих победы в ЛЧ — новый рекорд нерадзурри.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Зальцбург

У «Зальцбурга» не было ни одного шанса в Леверкузене, а проблемы начались с быстрого пенальти. ВАР не согласился с арбитром, так как мяч отлетел в руку игроку «быков» от его же ноги, но рефери остался при своем мнении, и Вирц открыл счет. Далее были красивый штрафной в исполнении Гримальдо и потеря гостями из-за травмы их лучшего форварда Конате. Игра превратилась в избиение австрийцев, а отличившийся еще раз Вирц идет по графику Месси. Как и Лео, он успел до 22-го дня рождения забить 17 еврокубковых мячей. Хотя, это далеко не рекорд: больше забивали Холанн (23), Мбаппе (21) и Криштиану Роналду (20). Правда, в отличие от этого трио, Вирц не форвард, а полузащитник.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:6
Аталанта

«Аталанта» пропустила первый гол в нынешнем турнире, только это событие интересно разве что с точки зрения статистики. В остальном никаких проблем у команды Джан Пьеро Гасперини не было. Очень показателен гол защитника Колашинаца, который перехватил мяч на своей половине поля и помчался вперед — под передачу отправившего его один на один Де Кетеларе. Именно бельгиец — главный герой этого вечера. Два гола, ассистентский хет-трик — это пять результативных баллов. Такое за последние годы удавалось Холанну, Неймару и Гнабри, но никогда подобного в ЛЧ не демонстрировали игроки итальянских клубов.

Статистика дня

3-м футболистом «Атлетико», который забил в групповом раунде прямым ударом со штрафного, стал форвард Альварес. Прежде это удавалось Пантичу (дважды) и Агуэро.

3 года — с 24 ноября 2021 года — не оставался на скамейке в матче ЛЧ голкипер «ПСЖ» Доннарумма.

7-м — после Анри, Ибрагимовича, Криштиану Роналду, Пирло, Крооса и Левандовски — футболистом, забившим в сотом матче в главном еврокубке, стал форвард «Атлетико» Гризманн.

19 матчей в ЛЧ — рекорд турнира для 18-летних футболистов. Его установил полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери, который превзошел достижения экс-барселонца Кркича.

21 матч с пропущенными мячами составляет гостевая серия «ПСЖ».

40 голов за игровой день — повторение результативности от 21 октября 2014 года. Правда, тогда было сыграно восемь, а не девять матчей.

61 год в «Манчестер Сити» не было серий, где в шести матчах пропускалось не менее двух мячей.

96 матчей провел за «ПСЖ» в ЛЧ защитник Маркиньюс. Среди игроков французских клубов бразилец вышел на второе место, опередив голкипера Грегори Купе, и уступает другому вратарю — Манданда (115).

150 матчей провел в ЛЧ голкипер «Баварии» Нойер. Немец уступает по данному показателю трем вратарями — Икеру Касильясу (179), Джанлуиджи Буффону (159) и Пепе Рейне (157).

Эрлин Холанн. Холанн быстрее всех поучаствовал в 50 голах в Лиге чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Брест
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Слован
ФК Спарта (Прага)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Фейеноорд
ФК Янг Бойз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Гвардиола разодрал себе лицо до крови после ничьей с «Фейеноордом»
Горецка: «Была чрезвычайно напряженная игра с «ПСЖ»
Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Ким Мин Джэ признан лучшим игроком матча «Бавария» — «ПСЖ»
«Бавария» обыграла «ПСЖ» с Сафоновым, «Манчестер Сити» за 3 минуты упустил победу над «Фейеноордом». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов, результаты 26 ноября: «Бавария» обыграла «ПСЖ», «Барселона» победила «Брест» и другие
Сегодня
Вчера
Неделя