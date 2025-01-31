«Сити» опять сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов! Уже четвертый сезон подряд

«Реал» и «Манчестер Сити» в 4-й раз подряд сыграют в плей-офф ЛЧ

Они, наверное, надоели друг другу.

Завершилась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ожидаемо интереснее всего было узнать, на кого попадут те команды, которых в принципе не ждали в стыковых матчах, — «Реал» и «Манчестер Сити». А они взяли и попали друг на друга.

Неразрывная связь

Про частоту встреч «горожан» и мадридцев говорили еще в прошлом году — но теперь даже не смешно. «Сити» и «Реал» сыграют друг против друга четвертый сезон подряд — неизвестно, была ли у кого-то более продолжительная серия в европейском футболе.

Все началось в 2022-м, когда команды ярчайше зарубились в полуфинале — по итогам двух встреч с общим счетом 6:5 дальше прошел «Реал». И, конечно, выиграл — одолел «Ливерпуль» 1:0.

В 2023 году снова был полуфинал, но королевский клуб капитулировал — придумать что-то против Пепа, мчащегося за треблом, было сложно. Итог — 5:1 по сумме двух встреч, и победа «Сити» над «Интером» в финале 1:0.

2024-й год — уже четвертьфинал. Тогда оба раза сыграли вничью (1:1 в Манчестере, 3:3 в Мадриде) и победителя выбрали по пенальти. Сильнее оказался «Реал» (3:4) и прошел дальше. Впоследствии команда Анчелотти добралась до финала, где спокойно обыграла «Боруссию».

В 2025-м «Реал» и «Сити» встретятся в стыках за право сыграть в 1/8 финала. Мельчают.

Сезон Стадия Дата Матч Счет Итог Сезон-2021/22 1/2 26.04.2022 Сити — Реал 4:3 Проход Реала 4.05.2022 Реал — Сити 3:1 Сезон-2022/23 1/2 9.05.2023 Реал — Сити 1:1 Проход Сити 17.05.2023 Сити — Реал 4:0 Сезон-2023/24 1/4 9.04.2024 Реал — Сити 1:1 Проход Реала 17.04.2024 Сити — Реал 3:3



Статистика встреч: клубов, тренеров, Холанна и Мбаппе

Если брать последние три сезона, она забавная — побед больше у «Сити» (2 против 1), при этом проходов и дальнейших успехов в финале Лиги чемпионов больше у «Реала». Королевская магия! Ну и да, каждый раз, когда эти двое встречаются, победитель пары выигрывает еврокубок. Ждем в 2025-м «Реал» или «Сити»?

В трех прошлых сезонах командовали Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. У них богатая история встреч — друг против друга они играли 12 раз, если верить Transfermarkt. Испанец успешнее — у него шесть побед, тогда как итальянец победил четыре раза. Еще дважды команды сыграли вничью.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Фото Getty Images

У главных футболистов двух клубов — нападающего «Сити» Эрлинга Холанна и его коллеги из «Реала» Килиана Мбаппе — статистика встреч намного скромнее. Несмотря на весь шум вокруг, парни пересекались всего два раза — все на полях Лиги чемпионов.

Это было пять лет назад — в 2020 году. 20-летний Холанн тогда играл за «Боруссию», а 22-летний Мбаппе — за «ПСЖ». Судьба свела двух форвардов в 1/8 финала (кхм!). Норвежец показал себя лучше — оформил дубль в первом матче (2:1), на который француз ответил только голевой передачей на Неймара. В ответной встрече (2:0 в пользу «ПСЖ») молчали оба — Мбаппе вообще вышел в середине второго тайма. Парижане в итоге прошли дальше и в ту кампанию дошли до финала. Кстати, больше в его карьере финалов ЛЧ не было, а вот Холанн в 2023 году забрал главный еврокубок вместе с «Сити».

Реакция прессы

В Англии и Британии на жеребьевку отреагировали по-разному. В «Сити» на родине, кажется, не очень верят. Вот, например, заголовок от Daily Mail: «РЕАЛьный тест для «Сити».

А коллеги из The Sun подключили игру слов — Eur Kidding можно перевести как «Да вы издеваетесь?!» (Eur Kidding = You're kidding).

В Испании будущую встречу воспринимают спокойнее — Marca подписала текст словами Гвардиолы: «Это уже похоже на дерби».

А в Relevo не скрывают удивления: «Четвертая глава подряд!»

В другом тексте этого же издания шутят: «Пророчество, ведущее в Мюнхен, и хорошие новости для Винисиуса». Намекают, что в «Сити» больше нет Уокера — главного ночного кошмара юркого бразильца.

Первые стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала пройдут 4 и 5 марта. Ответные назначены на 11 и 12 марта.