По матчу «Интер» заслужил овертайм, а «Ман Сити» по сезону — везение. Рабинер — о не очаровательном, но настоящем финале ЛЧ

Гвардиола научился побеждать и без де Брейне.

Гвардиола

Пеп Гвардиола впервые выиграл Лигу чемпионов без Лео Месси, которому, чтобы увидеть это событие, пришлось впервые за два десятилетия профессиональной карьеры переехать из Европы на другой континент — в Майами. Самому Лионелю удавалось это сделать без тренера в «Барсе» в 2015-м, а теперь тот сравнял счет.

Гвардиола впервые принес ушастый трофей «Манчестер Сити» — клубу, которому он, казалось, фатально не давался, кто бы его ни тренировал. Но с такой стабильностью побед в лучшей лиге планеты — пять чемпионских титулов в АПЛ из последних шести, начиная со второго сезона при Пепе — это не могло рано или поздно не произойти.

Кевин Де Брейне, Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган. Фото Global Look Press

Гвардиола повторил достижение сэра Алекса, впервые после легенды «МЮ» (Фергюсону это удалось в 1999-м) выиграв одновременно чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов. Причем тот же самый фокус он сделал с «Барселоной» в сезоне-2008/09.

Гвардиола наконец-то не сыграл пьесу «Горе от ума», не стал выдумывать что-то невиданное и невообразимое — и выиграл, несмотря на раннюю травму Кевина де Брейне и наглухо закрытого Эрлинга Холанна.

Гвардиола догнал по числу побед в ЛЧ Зинедина Зидана (но тот все три раза выигрывал с одним «Реалом») и уступает теперь только Карло Анчелотти. Тот по два раза взял главный клубный трофей Европы с «Миланом» и «Реалом».

Гвардиола способен научить совершать гениальные атакующие действия на поле даже Мануэля Аканджи. Швейцарский защитник никогда до перехода в «Сити» не считался топом даже в прямой сфере деятельности, многие смеялись, когда Пеп приобрел его из Дортмунда. Какая уж там атака! А теперь он в решающий момент матча получил мяч от Фила Фодена где-то на границе верхней трети поля, рванул вперед, замахнулся якобы для удара, но вместо этого отдав между двумя защитниками изумительный, тонкий разрезающий пас на Бернарду Силву. И спустя секунды случится гол Родри. Потому что каталонец способен научить не бояться играть в футбол даже телеграфные столбы в Барселоне, Мюнхене и Манчестере!

Гвардиола придумал больших футболистов Стоунса и Родри, который забил сегодня главный гол клубного сезона. И хорошо, умно забил, с поднятой головой! Два защитника были на пути его удара, но испанец их своим ударом «обкрутил». А Онана, казалось, и момента удара не видел.

Гвардиола — стабильный творец великого, образцового футбола, пусть даже вчера игра в исполнении его команды не была великой. Но этой победы он заслужил, что называется, по совокупности.

Травма де Брейне посреди скуки первого тайма

Финал получился не очаровательным (особенно в первом тайме, которого лучше бы не было вообще), но настоящим. И «Интер» не был в нем предполагавшимся актером второго плана, который знает свое место.

За первые 45 минут команды создали на двоих один момент и подали один угловой. Зрелище было на тот момент явно ниже среднего. Сердце от того футбола не могло учащенно забиться ни на секунду.

Чуть ли не единственным достойным внимания событием первой половины стала травма Кевина де Брейне, тут же воскресившая в памяти аналогичную драму с тем же героем печального образа в финале-2021 против «Челси». Только тогда — все же в тайме втором, тогда как теперь и 36 минут не прошло.

КДБ обнимал и утешал Холанн, трепал по голове в момент ухода с поля капитан Гюндоган... Честно говоря, такой поворот событий стал для меня — да разве только для меня? — шоком. Я думал, что если норвежскую машину как-то заблокируют, уделив ей все возможное внимание, то де Брейне как раз и решит исход игры. И пас Холанну на единственный до перерыва шанс, найдя щелочку в обороне «Интера», как раз бельгиец и отдал. А потом вон как вышло.

Но после первого тайма язык не поворачивался критиковать «Интер». Симоне Индзаги в целом навязал «Сити» свой футбол и вообще не дал команде Гвардиолы играть в собственный — что невероятно сложно (спросите у «ПСЖ» и «Реала»). На заданный самому себе вопрос, кто по первому тайму больше заслужил победы в матче, я ответил — «Интер». Несмотря на ноль — тогда — моментов.

«Интер» с учетом соперника такого калибра был удивительно солиден, здрав и организован — причем речь не шла об «автобусе», итальянцы часто встречали «горожан» у чужой штрафной и не давали им спокойно начинать атаки. Совершенно не было похоже на то, что Индзаги играет свой первый финал такого уровня в жизни. И не было понятно, как без де Брейне «Ман Сити» способен кардинально поменять игру. Думалось — ну, может, за счет качества скамейки ближе к концу игры. Но ведь и у нерадзурри вне стартового состава остались Ромелу Лукаку и поправившийся после травмы в ответном полуфинале с «Миланом» Генрих Мхитарян...

Очень хотелось, чтобы он стал первым армянином — участником финала Лиги чемпионов. Всем этим сезоном, проведенным в основе миланского клуба в 34 года, Мхитарян этого заслужил — да и всей своей карьерой. Было бы очень обидно, если бы травма помешала ему сделать это. Но пусть с первых минут после нескольких пропущенных матчей и восстановления Индзаги выпустить Генриха не рискнул, на поле он все-таки появился — на последних минутах, когда надо было идти ва-банк. «Интер» сразу же заиграл через него, перешел на короткий пас — и игра команды приобрела новые краски.

Но мяч в ворота Эдерсона в этот вечер фатально не шел. Все могло получиться намного драматичнее.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Фото Global Look Press

Лаутаро и Лукаку вспомнили кошмары времен Катара

С начала второго тайма «Интер» и без Мхитаряна стал другим — гораздо более смелым и наглым в атаке. Это совпало с выходом на замену Лукаку вместо Джеко. Бельгиец после неудачного сезона (вспомните хотя бы его провал на чемпионате мира в Катаре) выдал ударный май, забил шесть мячей — и многие ожидали, что на острие Индзаги предпочтет именно его. Но нет — вероятно, и игровое задание, и память о фактически победном мяче в полуфиналах с «Миланом» определили решение Симоне в пользу Джеко. Но, судя по тому, как обнимал тренер игрока перед выходом на замену и как на это реагировал сам форвард, Ромелу обиду не затаил.

Спустя пару минут пас назад отдал Бернарду Силва, Аканджи зачем-то пропустил на Эдерсона, тот, в свою очередь, не вышел — и мяч оказался у Лаутаро Мартинеса. Зачем аргентинец (еще один наряду с Лукаку неудачник ЧМ-2022) лупил в Эдерсона с нулевого угла, а не отдавал назад на набегавшего в районе линии штрафной Марсело Брозовича? Объяснение у меня только одно — вероятно, слышал и расстроился, как комментатор Роман Нагучев пару раз оговорился и назвал Мартинеса — Лисандро, как зовут центрального защитника «МЮ». Вот и сыграл Лаутаро в голевой фазе не как форвард, а как защитник.

Через десять минут «Сити» откроет счет, а вскоре «Интер» опять обязан будет забивать. После ошибки все того же Аканджи блестяще в целом сыгравший ди Марко бил головой дважды подряд — сначала по дуге в перекладину, а при добивании в... Лукаку.

Бельгийцу суждено будет упустить самый «жирный» момент в матче. На 89-й. После диагонали Гозенс с ближней штанги головой перевел мяч внутрь вратарской, и Лукаку бил в упор от земли. И просто попал в Эдерсона — а ударь Ромелу чуть в сторону, у вратаря не было бы ни шанса.

И в последней атаке, на угловом уже в вышедшее даже за рамки пяти добавленных минут время, бразильскому вратарю «Сити» снова пришлось тащить. То есть клуб из Манчестера получил в свои ворота после перерыва пять явных моментов! Тогда как у самих «горожан», кроме гола Родри, во втором тайме вспоминается разве что забег Фодена и сейв на нем Онаны — что, впрочем, очень уж больших усилий от голкипера не потребовало, настолько слабым и предсказуемым получился удар.

По моему убеждению, «Интер» заслужил право как минимум на овертайм. Количество ТАКИХ моментов во втором тайме должно было вылиться хоть в какое-то качество. Но словно и к Лаутаро, и к Лукаку вернулись их кошмары времен Катара. Хотя с тех пор и один, и другой в разные периоды в «Интере» проявляли себя очень здорово.

То, сколь ожесточенное сопротивление миланский клуб оказал «Сити», ярко свидетельствовала реакция победителей после финального свистка — буквально сотрясался рыданиями счастья (и такое бывает!) Джек Грилиш, с которого мигом слетел весь его гламур; плакали Стоунс и Холанн, выигравший первую в карьере Лигу чемпионов, но в решающем матче не сыгравший важной роли...

И все они выиграли для Кевина де Брейне. Когда несчастный бельгиец, не сыгравший в двух финалах в совокупности и 90 минут, ковылял с травмой колена на скамейку запасных, я вспоминал наш недавний разговор с главным тренером «Акрона» Евгением Калешиным. Я спросил его, с кем из мировых звезд — но только с одним! — он поработал бы, выпади ему такая возможность. Он без секунды раздумий назвал де Брейне, охарактеризовав его к тому же как самого недооцененного игрока мирового футбола, который при этом умеет делать абсолютно все.

Только вот не травмироваться в главных финалах, как оказалось, не умеет...

Гвардиола нашел способ, чтобы выиграть и без де Брейне. Его команда в конкретный день, считаю, не была сильнее парней Индзаги. Но потрясающим сезоном «Ман Сити» заслужил ту долю везения, которая позволила не перевести этот решающий матч в дополнительное время.