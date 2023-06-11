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Гвардиола прошел футбол. «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории

«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
«Манчестер Сити» — победитель Лиги чемпионов!
Фото AFP
10 июня. «Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0.
Фото Reuters
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Репортаж из эмоционального Стамбула.
Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
1:0
Интер

Эхо 2005-го

18 лет назад на стамбульском стадионе «Ататюрк» состоялся матч, после которого, вероятно, многие читатели этого текста влюбились в футбол. Не каждый финал Лиги чемпионов запоминается, однако та перестрелка «Ливерпуля» и «Милана» с закрученным сюжетом (3:3) останется в веках.

В субботу на стыке Европы и Азии вновь друг с другом встречались команды из Англии и Италии. Конечно, мы наивно рассчитывали на сиквел того финала, хотя веры в это было мало: «Манчестер Сити» считался явным фаворитом матча и по большинству прогнозов должен был победить. Хотя не все помнят, что и в 2005-м встречались не совсем равные команды — «Ливерпуль» тогда финишировал в АПЛ пятым, позади «Эвертона», а «Милан» в серии А был вторым.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов! Команда Гвардиолы победила в финале «Интер» и сделала требл. Онлайн-трансляция

Черно-синяя армада

В последние недели повсюду только и говорили о том, что «Манчестер Сити» может стать лишь вторым в истории английским клубом, выигравшим три крупнейших трофея за сезон. Чемпионат и Кубок Англии команда Гвардиолы последовательно взяла, а Лига чемпионов сама по себе всегда оставалась для «Сити» недостающим элементом паззла. А у Пепа еще и была индивидуальная мотивация: после ухода из «Барселоны» каталонец в главном еврокубке еще не побеждал.

Амбиции «Интера» перед финалом как-то замалчивались. Миланцы еле гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон и по многим параметрам выглядели слабее «Сити». Но болельщики черно-синих точно не собирались мириться с поражением заранее. Напротив, в Стамбуле они всем видом показывали, что сильнее преждевременно коронованного противника.

Визуально болельщиков «Интера» в крупнейшем городе Турции было в два-три раза больше. Но до игры я не уделял этой детали особое внимание — знал, что большинство фанатов «Сити» просто сосредоточились в определенных локациях и не стремятся увидеть Галатскую башню или Золотой рог. Однако преимущество итальянских болельщиков было весомым.

Победа итальянских фанатов

Уже за три часа до стартового свистка сектор фанатов «Интера» почти заполнился. Конечно, это произошло во многом из-за того, что УЕФА, боясь повторения прошлогоднего организационного провала, переместил фан-зоны обоих клубов поближе к стадиону. Но болельщики английской команды не торопились. А зря.

Фанаты «Интера» будто бы специально прибыли на «Ататюрк» так рано и заранее начали разминать голосовые связки — они создавали впечатление, будто их больше, будто они страшнее и сильнее. В ситуации, когда твоя команда — очевидный аутсайдер, подобный ход выглядит мощно. И нет, он не надуманный. Ультрас «Интера» были лучше во всем: они подготовили красочный перфоманс, надели одинаковые специальные футболки, 90 минут размахивали флагами и хором пели. Фанатскую войну «Сити» проиграл во всем.

Нервы «горожан»

Надуманным может быть вывод о том, что «Манчестер Сити» в первом тайме оказался под влиянием неумолкающих тифози. Местами «горожан» было не узнать: они медлили, передерживали мяч и отдавали передачи не туда. Эдерсон, кажется, нервничал больше остальных — в нескольких эпизодах он сыграл неуверенно, и однажды Барелла даже совершил попытку закинуть ему мяч за шиворот.

Гвардиола сделал все от себя зависящее: под «Интер» он не просто традиционно перевел Стоунса в опорную зону, а фактически превратил его в «восьмерку», так как при позиционном нападении номинальный центральный защитник располагался даже выше Родри. Эту схему можно назвать вариацией всем известного ромба в середине поля, только с тремя центральными защитниками.

Логика в этом была: подобная расстановка заставляла насыщенную оборону «Интера» рисковать, провоцировала кого-то из защитников выдергиваться вперед. Другими словами, задумка Пепа была хороша. Но исполнение подкачало.

Если бы в футбол играли не люди, а роботы, то Гвардиола давно бы сотворил команду, побеждающую всегда. Но человеческий фактор способен повлиять даже на таких доминаторов, как игроки «Сити».

Важно понимать: «Интер» не был лучше противника в первом тайме, но «Интер» выглядел намного лучше ожидаемого.

Если закрыть глаза на все сторонние факторы, то «Сити», конечно, был острее до перерыва: хорошие моменты упустили Бернарду Силва, Холанн и Де Брейне. Однако забить британская команда не сумела, а бельгиец еще и получил травму, как и в финале Лиги чемпионов двухлетней давности. Это, конечно, тоже подорвало настрой «Сити».

Сумасшедшая развязка

В начале второго тайма мало что изменилось: «Сити» продолжал нервно обороняться и излишне аккуратно атаковать, а «Интер» будто бы все еще не верил в то, что может взять этот финал. Но на 59-й минуте многое изменилось: Бернарду с Аканджи привезли момент у своих ворот, но Эдерсон справился с ударом Лаутаро.

И здесь «Сити» наконец-то ожил и забил. Пусть не в своем стиле — не изящно и не с помощью навеса на Холанна — но забил. Герой оказался неочевидным: Родри точно выстрелил из-за штрафной после атаки вторым темпом.

Но тут же «Интер» едва не отыгрался, когда футболисты «Сити» снова ужасно сыграли в своей штрафной и позволили Димарко пробить в перекладину, а затем в загородившего строй Лукаку. Но англичанам повезло.

Сорванный выход один на один Фодена оставил «Интер» в игре: миланцы наконец-то раскрылись и пошли атаковать большими силами. И невероятно близок к голу был Лукаку — форварду сборной Бельгии требовалось лишь пробить чуть в сторону, но он попал прямо в ногу среагировавшего Эдерсона. Хотя в момент удара едва ли не вся скамейка итальянцев выбежала на поле, надеясь на гол.

Чем дальше, тем громче становились болельщики «Сити», а фанаты «Интера» утихали и просто ждали чуда. Оно так и не наступило: на последних секундах Эдерсон выручил свою команду и обеспечил ей первый трофей Лиги чемпионов в истории. «Манчестер Сити» все-таки выиграл требл, а Гвардиола — главный еврокубок без Месси.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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