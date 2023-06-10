Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:45

Баннеры с Эрдоганом, куча звезд и запрет на пронос монет. Готов ли Стамбул к финалу Лиги чемпионов

Гоша Чернов
Корреспондент
Улицы Стамбула перед финалом Лиги чемпионов.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Репортаж из столицы Турции, где сегодня закроется европейский сезон.

Стамбул ждал этого дня пять лет. Еще в 2018 году УЕФА объявил о том, что в 2020-м стадион «Ататюрк» должен принять финал Лиги чемпионов. Но пандемия все испортила: два года подряд главный клубный матч континента переносился из Турции в Португалию, а в прошлом сезоне, как вы помните, Европейский футбольный союз внезапно отобрал финал у Санкт-Петербурга и отдал его Парижу. Так что впервые за четыре года европейский клубный сезон закрывается там, где и должен был изначально. И сейчас на Западе ходили слухи, что Стамбул лишат праздника из-за проведения выборов президента Турции, но они так и остались слухами.

Именно вновь избранный глава государства Реджеп Тайип Эрдоган встречает гостей в новом аэропорту Стамбула — его лицо попадается на плакатах в метро и на улицах города. Но баннеры с символикой Лиги чемпионов составляют ему серьезную конкуренцию.

Кроме шуток, Стамбул достойно подготовился к игре. Помимо Эрдогана, всех прилетающих встречают и волонтеры, распределяющие потоки болельщиков «Манчестер Сити» и «Интера». Сделано это, конечно, не для того, чтобы избежать столкновений (какая вообще может быть вражда между болельщиками команд, которые никогда не встречались друг с другом?), а для удобства.

Болельщики на улицах Стамбула.
Фото «СЭ»

Видных гостей в крупнейшем городе Турции — тьма. Джеррард, Фигу, Зеедорф, Матерацци, Роберто Карлос, Кафу, Абидаль, Жулио Сезар, Снейдер, Куарежма — перечислением всех можно заменить целый текст. Многие из них все эти дни свободно общаются с болельщиками прямо в центральной зоне фестиваля на берегу Мраморного моря. А Агуэро даже посетил предматчевую тренировку «Манчестер Сити» и на протяжении всего занятия веселил Гвардиолу — тренер был очень рад увидеть экс-форварда своей команды. Нет сомнений, что Агуэро сегодня будет поддерживать «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола и&nbsp;Симоне Индзаги. Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

Обычных болельщиков в Стамбуле еще больше. Визуально кажется, что поклонники «Интера» превосходят числом англичан — на главных улицах города утром в день матча черно-синих футболок было заметно больше. Но газета Daily Mail сообщала, что десант из Великобритании внушительный и целых пять тысяч болельщиков «горожан» прилетели из Манчестера без билетов — они будут либо ловить перекупов, либо просто наслаждаться атмосферой.

Впрочем, многим из гостей Турции сама игра действительно не важна. Кого-то и результат не волнует: в Стамбул прилетел совсем не суеверный болельщик, уже набивший на ноге татуировку с тремя кубками и словами Treble Winners 2023 — трофейный хет-трик еще не оформлен, а достижение уже увековечено.

Стамбульские повара в футболках соперников.
Фото Reuters

Однако в отдельных районах города болельщиков «Сити» больше — они сосредоточились у ирландских пабов, а также в собственной фан-зоне. Любопытно, кстати, что она, как и территория болельщиков итальянского клуба, расположена прямо у «Ататюрка» — стадион находится вдали от центра, и организаторы беспокоятся, что многие застрянут в пробках и не успеют к началу матча. Никто не забыл провал УЕФА годичной давности, когда старт финала Лиги чемпионов в Париже пришлось отложить из-за огромных очередей, но и это не спасло — люди просто перелезали через ограды, чтобы успеть. Сейчас все должно быть в порядке: всех просят прибыть на стадион аж за пять часов до стартового свистка, хотя обычно двери так рано никто не открывает.

УЕФА вообще многое поменял в правилах — билеты сейчас электронные, а на стадион нельзя проносить монеты. Вряд ли последнее напрямую связано с эпизодом из финала Лиги конференций, когда защитнику «Фиорентины» Кристиано Бираги разбили голову брошенным стаканом, но причина ясна. Все монеты, которые изымут накануне игры, отправят в фонд помощи пострадавшим от сокрушительных землетрясений в начале года.

Словом, пока в городе царит дружба, а болельщики обоих клубов фотографируются друг с другом. Но кто знает, как изменятся их отношения после матча...

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
1
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Есть ли шансы у «Интера», забьет ли Холанн и проявит ли себя Мхитарян. Отвечаем на ключевые вопросы перед финалом Лиги чемпионов
Стоичков: «Для меня «Ман Сити» фаворит только потому, что у Гвардиолы больше опыта»
Роман Березовский — об экс-партнере по сборной Армении в день финала ЛЧ: «Когда у Мхитаряна родился ребенок, я был уверен, что у него будет еще один всплеск в карьере»
«Сити» наконец возьмет Лигу чемпионов? Забери 5000 рублей по промокоду «СЭ» и поставь на главный матч года
Билялетдинов оценил шансы «Интера» в финале Лиги Чемпионов
Мостовой о финале ЛЧ между «Интером» и «Ман Сити»: «Хочу серию пенальти. Это будет фантастика»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • хурма(сельдерей)

    другие репортеры просят большую зарплату

    10.06.2023

  • Thomas Boy

    Гоша дурик. Столица Турции не Стамбул, а Баку.

    10.06.2023

  • Soun35

    Грошь цена этому репортеру, который считает Стамбул столицей Турции. Вы извиняюсь где образование получали и самое главное зачем? Позор

    10.06.2023

    • Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

    Есть ли шансы у «Интера», забьет ли Холанн и проявит ли себя Мхитарян. Отвечаем на ключевые вопросы перед финалом Лиги чемпионов