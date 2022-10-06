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Лига чемпионов

Сегодня, 01:00

Холанн неудержим, Анчелотти повторил рекорд Фергюсона, у Месси новое достижение

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Копенгаген». Эрлинг Холанн.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Севильская катастрофа

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
05 окт, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Копенгаген

Это звучит уже совсем банально, но Холанн снова забил. Дважды. Да еще и своей активностью спровоцировал автогол Хочолавы. В Лиге чемпионов норвежец работает в режиме голевой машины, в 22 матчах отличившись 28 раз. В среднем это 1,27 гола за игру, и, как подсчитала Opta, по данному показателю Холанн превосходит 98 команд, участвовавших в главном еврокубке. С таким снайпером «Манчестер Сити» должен гарантировать себе место в плей-офф уже в следующем туре.

Лига чемпионов. Группа G
05 окт, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:4
Боруссия Д

Проваливающая сезон «Севилья» получила быстрый гол в свои ворота, а потом едва не осталась в меньшинстве, когда арбитр собирался удалить примчавшегося на помощь обороне форварда Эн-Несири. Ситуацию исправил ВАР, определивший, что контратака «Боруссии» началась с нарушения правил, и реабилитированный марокканец даже забил. Только смысла в этом никакого не было, потому что другие шансы переломить ход игры андалусийцы не использовали, да и дортмундцы, добившись серьезного преимущества к перерыву, уверенно контролировали ход игры. Отставка Хулена Лопетеги после такого унижения была неизбежна.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

3

3

0

0

11-1

9

2. Боруссия Д

3

2

0

1

8-3

6

3. Севилья

3

0

1

2

1-8

1

4. Копенгаген

3

0

1

2

0-8

1

11 октября. «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Боруссия» — «Севилья».

Родриго сделал результат

Группа F

Лига чемпионов. Группа F
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Шахтер Д

Неожиданно споткнувшись в ла лиге на «Осасуне», мадридцы отыгрались на «Шахтере». Да, Зубков забил эффектный гол, огорчив соотечественника Лунина, который подменяет в воротах травмированного Куртуа, только принципиально на результат это не повлияло. Хотя могло, если бы в начале второго тайма удачно завершил эффектный сольный проход Мудрик.

В целом же перевес «Реала» был очевиден, а потрясающе эффективный в Лиге чемпионов Родриго забил в главном еврокубке уже 11 мячей, что в его 21-летнем возрасте соответствует показателям легенды сливочных Рауля. Он еще и результативный пас Винисиусу Жуниору отдал. Главным же событием вечера на «Сантьяго Бернабеу» стала 102-я победа Карло Анчелотти в Лиге чемпионов, что является повторением рекорда Алекса Фергюсона.

Лига чемпионов. Группа F
05 окт, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Селтик

Фактически в этой паре в течение недели решится, кто продолжит борьбу за место в плей-офф. И в среду серьезную заявку на это сделал «Лейпциг», который с первых минут смотрелся заметно активнее «Селтика». «Быков» не выбила из колеи даже травма, полученная на ровном месте голкипером Гулачи, и к перерыву они наиграли больше, чем на один гол. Однако еще один мяч Нкунку отменили из-за офсайда, а Вернер в очередной раз напомнил о своем уникально умении губить моменты.

В итоге это едва не вышло боком, так как второй тайм начался с гола гостей, и «Лейпцигу» все пришлось начинать заново. При этом хозяевам не везло, как в эпизодах с попаданием в штангу или отменой гола Собослои. Однако «Селтик» подвел Харт, который словно взял дурной пример с голкипера «Спортинга» Адана. Англичанин подарил гол Андре Силве, который в этом сезоне сник и не забивал с августовского матча Кубка Германии с клубом четвертого дивизиона.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

3

3

0

0

7-1

9

2. Шахтер

3

1

1

1

6-4

4

3. Лейпциг

3

1

0

2

4-7

3

4. Селтик

3

0

1

2

2-7

1

11 октября. «Селтик» — «Лейпциг», «Шахтер» — «Реал».

Непокоренный Лиссабон

Группа H

Лига чемпионов. Группа H
05 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:1
ПСЖ

Пожалуй, игра на «Да Луж» была одним из главных событий тура, ведь «Бенфика», как и «ПСЖ», стартовала без потерь. И если бы не Доннарумма, парижане могли оказаться в непростой ситуации уже к середине первого тайма. Однако голкипер вытянул два сложнейших мяча, а Мбаппе, Неймар и поставивший в стремительной комбинации эффектную точку Месси дали мастер-класс по реализации моментов.

Для Лео «Бенфика» стал 40-й командой, чьи ворота он поражал в Лиге чемпионов. Только для победы этого оказалось недостаточно, хотя парижане в последнее время выигрывают как раз с минимальным преимуществом. Но того, что работает в лиге 1, не всегда хватает в Европе. А так как «Бенфика» играла смело, автогол бывшего полузащитника «Порту» Данилу Перейры выглядел, как торжество логики.

И хотя после перерыва «ПСЖ» прибавил, скорее он мог проиграть, однако лимит чудес Доннаруммы не был исчерпан, и голкипер в концовке остановил сольный проход Рафы Силвы. «Орлы» же остались верны себе: они по-прежнему не проигрывают дома французским клубам. В том числе и парижской команде, которая сыграла на «Да Луж» вничью после двух поражений.

Лига чемпионов. Группа H
05 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа

Провалившийся на старте «Ювентус» наконец-то добился победы. Кто-то, естественно, скажет, что туринцы просто нашли себе жертву в лице «Маккаби», но есть несколько позитивных для Массимилиано Аллегри моментов. Во-первых, тремя днями ранее «бьянконери» разгромили в серии А «Болонью» (3:0), и это была их первая победа с 31 августа. Во-вторых, после поездки в сборную расцвел Ди Мария. Результат в среду обеспечили три голевых передачи аргентинца, включая подачу углового. До идеала, конечно, еще далеко, но свет в конце тоннеля уже виден.

И

В

Н

П

М

О

1. ПСЖ

3

2

1

0

6-3

7

2. Бенфика

3

2

1

0

5-2

7

3. Ювентус

3

1

0

2

5-5

3

4. Маккаби Х

3

0

0

3

2-8

0

11 октября. «Маккаби» — «Ювентус», «ПСЖ» — «Бенфика».

«Зальцбург» в зоне плей-офф

Группа E

Лига чемпионов. Группа E
05 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:0
Динамо З

Довольно глупый фол решил судьбу матча в Зальцбурге, а реализовавший пенальти Окафор стал первым швейцарцем, который забивал в каждом из трех стартовых туров группового раунда. Так ярко в составе чемпионов Австрии начинал турнир только Холанн, и во многом благодаря этому после первого круга «Зальцбург» находится в зоне плей-офф.

«Челси» — «Милан» — 3:0. Обзор — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Зальцбург

3

1

2

0

3-2

5

2. Челси

3

1

1

1

4-2

4

3. Милан

3

1

1

1

4-5

4

4. Динамо З

3

1

0

2

2-4

3

11 октября. «Динамо» — «Зальцбург», «Милан» — «Челси».

Статистика дня
4 поражения подряд «Севилья» потерпела впервые с 2002 года.
19 лет и 98 дней полузащитнику «Боруссии» Беллингему. Моложе него в первых матчах турнира с капитанской повязкой были только Рубен Невес («Порту») и де Лигт («Аякс»).
34 результативных передачи сделал в Лиге чемпионов Ди Мария. С момента его дебюта в турнире больше только у Месси (35).

Карло Анчелотти
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Загреб)
ФК Копенгаген
ФК Лейпциг
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Севилья
ФК Селтик
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
0
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