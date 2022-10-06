Холанн неудержим, Анчелотти повторил рекорд Фергюсона, у Месси новое достижение

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Севильская катастрофа

Группа G

Это звучит уже совсем банально, но Холанн снова забил. Дважды. Да еще и своей активностью спровоцировал автогол Хочолавы. В Лиге чемпионов норвежец работает в режиме голевой машины, в 22 матчах отличившись 28 раз. В среднем это 1,27 гола за игру, и, как подсчитала Opta, по данному показателю Холанн превосходит 98 команд, участвовавших в главном еврокубке. С таким снайпером «Манчестер Сити» должен гарантировать себе место в плей-офф уже в следующем туре.

Проваливающая сезон «Севилья» получила быстрый гол в свои ворота, а потом едва не осталась в меньшинстве, когда арбитр собирался удалить примчавшегося на помощь обороне форварда Эн-Несири. Ситуацию исправил ВАР, определивший, что контратака «Боруссии» началась с нарушения правил, и реабилитированный марокканец даже забил. Только смысла в этом никакого не было, потому что другие шансы переломить ход игры андалусийцы не использовали, да и дортмундцы, добившись серьезного преимущества к перерыву, уверенно контролировали ход игры. Отставка Хулена Лопетеги после такого унижения была неизбежна.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 3 3 0 0 11-1 9 2. Боруссия Д 3 2 0 1 8-3 6 3. Севилья 3 0 1 2 1-8 1 4. Копенгаген 3 0 1 2 0-8 1

11 октября. «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Боруссия» — «Севилья».

Родриго сделал результат

Группа F

Неожиданно споткнувшись в ла лиге на «Осасуне», мадридцы отыгрались на «Шахтере». Да, Зубков забил эффектный гол, огорчив соотечественника Лунина, который подменяет в воротах травмированного Куртуа, только принципиально на результат это не повлияло. Хотя могло, если бы в начале второго тайма удачно завершил эффектный сольный проход Мудрик.

В целом же перевес «Реала» был очевиден, а потрясающе эффективный в Лиге чемпионов Родриго забил в главном еврокубке уже 11 мячей, что в его 21-летнем возрасте соответствует показателям легенды сливочных Рауля. Он еще и результативный пас Винисиусу Жуниору отдал. Главным же событием вечера на «Сантьяго Бернабеу» стала 102-я победа Карло Анчелотти в Лиге чемпионов, что является повторением рекорда Алекса Фергюсона.

Фактически в этой паре в течение недели решится, кто продолжит борьбу за место в плей-офф. И в среду серьезную заявку на это сделал «Лейпциг», который с первых минут смотрелся заметно активнее «Селтика». «Быков» не выбила из колеи даже травма, полученная на ровном месте голкипером Гулачи, и к перерыву они наиграли больше, чем на один гол. Однако еще один мяч Нкунку отменили из-за офсайда, а Вернер в очередной раз напомнил о своем уникально умении губить моменты.

В итоге это едва не вышло боком, так как второй тайм начался с гола гостей, и «Лейпцигу» все пришлось начинать заново. При этом хозяевам не везло, как в эпизодах с попаданием в штангу или отменой гола Собослои. Однако «Селтик» подвел Харт, который словно взял дурной пример с голкипера «Спортинга» Адана. Англичанин подарил гол Андре Силве, который в этом сезоне сник и не забивал с августовского матча Кубка Германии с клубом четвертого дивизиона.

И В Н П М О 1. Реал 3 3 0 0 7-1 9 2. Шахтер 3 1 1 1 6-4 4 3. Лейпциг 3 1 0 2 4-7 3 4. Селтик 3 0 1 2 2-7 1

11 октября. «Селтик» — «Лейпциг», «Шахтер» — «Реал».

Непокоренный Лиссабон

Группа H

Пожалуй, игра на «Да Луж» была одним из главных событий тура, ведь «Бенфика», как и «ПСЖ», стартовала без потерь. И если бы не Доннарумма, парижане могли оказаться в непростой ситуации уже к середине первого тайма. Однако голкипер вытянул два сложнейших мяча, а Мбаппе, Неймар и поставивший в стремительной комбинации эффектную точку Месси дали мастер-класс по реализации моментов.

Для Лео «Бенфика» стал 40-й командой, чьи ворота он поражал в Лиге чемпионов. Только для победы этого оказалось недостаточно, хотя парижане в последнее время выигрывают как раз с минимальным преимуществом. Но того, что работает в лиге 1, не всегда хватает в Европе. А так как «Бенфика» играла смело, автогол бывшего полузащитника «Порту» Данилу Перейры выглядел, как торжество логики.

И хотя после перерыва «ПСЖ» прибавил, скорее он мог проиграть, однако лимит чудес Доннаруммы не был исчерпан, и голкипер в концовке остановил сольный проход Рафы Силвы. «Орлы» же остались верны себе: они по-прежнему не проигрывают дома французским клубам. В том числе и парижской команде, которая сыграла на «Да Луж» вничью после двух поражений.

Провалившийся на старте «Ювентус» наконец-то добился победы. Кто-то, естественно, скажет, что туринцы просто нашли себе жертву в лице «Маккаби», но есть несколько позитивных для Массимилиано Аллегри моментов. Во-первых, тремя днями ранее «бьянконери» разгромили в серии А «Болонью» (3:0), и это была их первая победа с 31 августа. Во-вторых, после поездки в сборную расцвел Ди Мария. Результат в среду обеспечили три голевых передачи аргентинца, включая подачу углового. До идеала, конечно, еще далеко, но свет в конце тоннеля уже виден.

И В Н П М О 1. ПСЖ 3 2 1 0 6-3 7 2. Бенфика 3 2 1 0 5-2 7 3. Ювентус 3 1 0 2 5-5 3 4. Маккаби Х 3 0 0 3 2-8 0

11 октября. «Маккаби» — «Ювентус», «ПСЖ» — «Бенфика».

«Зальцбург» в зоне плей-офф

Группа E

Довольно глупый фол решил судьбу матча в Зальцбурге, а реализовавший пенальти Окафор стал первым швейцарцем, который забивал в каждом из трех стартовых туров группового раунда. Так ярко в составе чемпионов Австрии начинал турнир только Холанн, и во многом благодаря этому после первого круга «Зальцбург» находится в зоне плей-офф.

«Челси» — «Милан» — 3:0. Обзор — здесь.

И В Н П М О 1. Зальцбург 3 1 2 0 3-2 5 2. Челси 3 1 1 1 4-2 4 3. Милан 3 1 1 1 4-5 4 4. Динамо З 3 1 0 2 2-4 3

11 октября. «Динамо» — «Зальцбург», «Милан» — «Челси».

Статистика дня

4 поражения подряд «Севилья» потерпела впервые с 2002 года.

19 лет и 98 дней полузащитнику «Боруссии» Беллингему. Моложе него в первых матчах турнира с капитанской повязкой были только Рубен Невес («Порту») и де Лигт («Аякс»).

34 результативных передачи сделал в Лиге чемпионов Ди Мария. С момента его дебюта в турнире больше только у Месси (35).