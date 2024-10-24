Безумный гол Холанна: пробил пяткой в прыжке, а «Сити» оформил самую крупную победу в сезоне

Норвежец прервал самую длинную сухую серию в сезоне.

«Манчестер Сити» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов разгромил «Спарту» (5:0) и не проигрывает 26 матчей подряд в рамках ЛЧ, что является лучшим показателем в истории турнира. Эрлинг Холанн оформил дубль, а первый его мяч получился настоящим шедевром.

Как забил Холанн

Первый тайм закончился со скромным счетом 1:0, хотя «горожане» нанесли 12 ударов и владели диким преимуществом по владению мячом — 80 процентов против 20. Единственный гол в самом начале матча забил Фил Фоден. Во второй половине команда Пепа Гвардиолы действовала куда продуктивнее — наколотила четыре мяча. Начало этой феерии положил Эрлинг Холанн чудо-голом на 58-й минуте.

Норвежец среагировал на подачу Савио с правого фланга: бразилец продрался мимо защитников на дриблинге и уже из штрафной навесил практически от лицевой. Холанн отцепился от защитников и в изворотливом прыжке пяткой воткнул мяч в сетку. Удар получился не очень сильным, однако Эрлинг поймал вратаря чехов Петера Виндаль-Йенсена не противоходе, к тому же благодаря отскоку от газона мяч проскочил над руками рванувшего к нему голкипера. Второй мяч форвард заколотил на 68-й минуте, также отличились Джон Стоунз и Матеус Нунес.

Какая у него статистика в этом сезоне

Холанн стартовал в этом сезоне с безумной статистики: наколотил 10 голов в пяти первых турах АПЛ, побив рекорд Мики Куинна, которому в 1992 году потребовалось для этого шесть матчей. Далее норвежец продолжил уничтожать: в 12 играх во всех турнирах у него 13 мячей — 10 в чемпионате и три в Лиге чемпионов. Причем перед «Спартой» он шел на самой продолжительной сухой серии в этом сезоне — целых две встречи.

Всего в Лиге чемпионов форвард оформил 44-й мяч, затратив на это 42 матча. Он сравнялся по голам в турнире с легендой «Челси» Дидье Дрогба, правда, ивуариец мучился для этого 92 игры. Холанн вплотную подошел к топ-15 лучших голеадоров в истории турнира — следующим точным ударом он сравняется с Мохамедом Салахом.

Фото Reuters

Положение команд в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл в двух из трех матчей: в стартовом туре все завершилось нулевой ничьей с «Интером», после чего команда разнесла «Слован» и «Спарту» с общим счетом 9:0. С таким результатом команда расположилась на пятой строчке в единой лиге — напрямую в 1/8 финала попадают лучшие восемь команд.

Пражский клуб пока далек от топ-8: в стартовом туре удалось разгромить «Зальцбург» (3:0), после чего последовали ничья с «Штутгартом» (1:1) и унижение на «Этихаде». Чехи находятся на 18-м месте.