У «МЮ» — шесть поражений в десяти матчах сезона. Тен Хагу пора на выход?

Кошмар продолжился в игре с «Галатасараем».

Домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая» — главная сенсация вторничного вечера в Лиге чемпионов. Турецкий клуб одержал первую победу в главном еврокубке начиная с 2018 года (тогда был обыгран, кстати, «Локомотив»). На выезде красно-желтые добились успеха и вовсе впервые за 10 лет.

У «МЮ» же это уже шестое поражение в десяти матчах нынешнего сезона. «Красные дьяволы» четырежды проиграли в семи турах АПЛ, плюс вот уже вторая кряду неудача в Лиге чемпионов. После финального свистка главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг был мрачнее тучи, а на пресс-конференции пожаловался на ошибки, допущенные его командой.

«Мы полностью контролировали ход матча, а затем выстрелили себе в ноги, пропустив два гола. Мы должны лучше защищаться в такие моменты, лучше играть на определенных участках поля», — сказал голландец.

И ведь с этим действительно не поспоришь. Первые 70 минут «Галатасарая» вообще не было на поле — турки только и делали, что хаотично отбивались без особых намеков на контригру, а гол Вилфрида Заа пришел из ниоткуда: после рядового заброса из глубины ивуариец просто выиграл борьбу у Диогу Далота, который оказался полностью несостоятелен в этом единоборстве. И когда на 63-й минуте Расмус Хейлунн во второй раз вывел «МЮ» вперед, это было абсолютно заслуженно.

Но вместо того чтобы добить соперника, «Юнайтед» внезапно развалился. Голы Керима Артюкоглу и Мауро Икарди — настоящий детский мат для защиты хозяев. А ведь был еще и привоз Андре Онаны (уже не первый по ходу сезона), завершившийся удалением Каземиро и 11-метровым. Который, правда, Икарди не реализовал, пробив мимо ворот.

По тому, как складывалась игра, это и правда похоже на выстрел в ногу, но есть вопросы и к тен Хагу, в том числе и по матч-менеджменту — тут он вчистую проиграл своему коллеге из «Галатасарая» Окану Буруку. Тот двойной заменой на 61-минуте, в отрезок, когда «МЮ» безраздельно доминировал, смог повлиять на ход игры. Окан убрал разрушителя Лукаса Торрейру, выпустив в центр поля более креативного Сержиу Оливейру, справа же в атаке стал играть Башыр Йылмаз — быстрый и резкий бегунок.

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Слева в защите у «МЮ» действовал номинальный опорник Софьян Амрабат. При владении марокканец смещался в центр, помогая с розыгрышем мяча, — становящийся все более популярным прием. Но вообще это вынужденная мера — профильные левые защитники Люк Шоу и Тайлер Маласиа травмированы. И последние 25 минут «Галатасарай» при помощи Оливейры, Башыра и Икарди раз за разом целенаправленно вскрывал эту зону. Отсюда пришли два гола и еще один острейший момент.

Понятно, что Амрабат играет слева вынужденно, но почему тен Хаг никак не среагировал на этот очевидный ход соперника?

«Здесь нет никаких оправданий. Возможно, мы были несбалансированны на левом фланге, но в любом случае нельзя допускать те ошибки, которые мы допускали. Мы просто должны играть лучше», — только и констатировал после матча тен Хаг.

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Но помимо частных к голландцу есть и более общие вопросы. Например, что происходит с Маркусом Рэшфордом, который выглядит тенью себя прошлогоднего и которого тен Хаг менял в двух последних матчах (с «Кристал Пэлас» и «Галатасараем»)? Разрешится ли как-то ситуация с Джейдоном Санчо (ну, за исключением очевидного выхода в виде расставания в январское трансферное окно с игроком, за которого два года назад заплатили 85 миллионов евро)? Как быть со становящимися регулярными привозами Онаны (камерунец, напомним, креатура тен Хага за 50 миллионов евро)? Что творится в голове у Каземиро, который, уже имея желтую карточку, летит в бессмысленный и безнадежный подкат, приводящий ко второй желтой и пенальти (для бразильца, кстати, это уже третье удаление чуть больше чем за год в составе «МЮ»)? Наконец, почему «Юнайтед» так плох при стандартах у своих ворот (пропускали так в этом сезоне от «Ноттингем Форест», «Арсенала», «Кристал Пэлас» плюс пенальти в матче с «Баварией»)?

Понятно, что часть из этих вопросов — риторические, но, например, последний, про стандарты, точно относится к компетенции тен Хага и его штаба.

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Сам он после матча много рассуждал о необходимости оставаться сплоченными:

«Мы бьемся вместе, будем держаться вместе и поддерживать друг друга: я, совет директоров, команда — мы все одно целое, и мы будем сражаться. Знаем, что должны играть лучше, и вместе найдем выход из ситуации».

Тен Хаг, конечно, говорит правильные слова, в том числе и о собственной ответственности, но это не избавляет от вопросов и сомнений в его будущем, что неудивительно при таких результатах.

С другой стороны, «МЮ» проводил тщательный ресерч и не одно собеседование, прежде чем назначить тен Хага. Под него покупались игроки — Лисандро Мартинес, Маласиа, Каземиро, Антони, Мэйсон Маунт, Онана, Хойлунд. За два лета «МЮ» потратил на новичков, согласно данным Transfermarkt, почти 450 миллионов евро.

Понятно, логичность и последовательность — не главная черта боссов «МЮ» в последние 10 лет, вне зависимости от персоналий. Менять Луи ван Гала на Жозе Моуриньо — концептуально его полную противоположность, или внезапно звать Ральфа Рангника под состав, который вообще не сочетается с идеями немца, — все это мы видели. И отставка тен Хага (пока гипотетическая) будет вполне в этом духе. А дальше цикл начнется по новой, прямо как в одном российском красно-белом клубе. И пока другие движутся вперед, «МЮ» так и будет бегать по кругу.