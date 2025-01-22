Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:00

Матч «Барселоны» и «Бенфики» завершился дракой в подтрибунке. Не обошлось без полиции

После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
Артем Белинин
Корреспондент
Футболисты «Барселоны» празднуют гол Рафиньи в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:4).
Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен
Рафинья стал центральной фигурой инцидента.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
4:5
Барселона

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» стал настоящим зрелищем не только на поле, но и за его пределами. Каталонцы дважды уступали с разницей в два мяча, но на последних секундах вырвали победу со счетом 5:4. Однако напряжение не улеглось после финального свистка — в подтрибунном помещении разгорелся конфликт с участием игроков, который завершился вмешательством полиции.

Португальцы оскорбили Рафинью: вмешалась полиция

О нездоровой активности в подтрибунном помещении сразу после свистка в своих социальных сетях рассказал журналист издания COPE Виктор Наварро:

«В тоннеле слышны крики, присутствует полиция. Атмосфера очень напряженная. В конфликте участвуют Рафинья, Эрик Гарсия и представитель «Барселоны». Полиция заблокировала доступ в раздевалку «Бенфики» и увела Рафинью», — написал журналист.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес праздуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo; (5:4) 21&nbsp;января. Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8

Подробности конфликта остались за кадром, но сам Рафинья, забивший решающий гол и признанный лучшим игроком матча, прокомментировал ситуацию:

«Когда я покидал поле, меня оскорбили. Я ответил, хотя понимаю, что должен был сдержаться. В итоге все вспылили. Я человек, который уважает других, но требую того же в ответ. Если меня не уважают, я не промолчу», — заявил Рафинья.

Кто именно оскорбил Рафинью и что было сказано, неизвестно.

Такой матч не мог закончиться иначе

С учетом того, как складывался матч, финал с конфликтом в подтрибунке кажется логичным.

Во-первых, ее раскалили редкие по своей несуразности голы. Второй мяч «Бенфика» забила в пустые ворота после дичайшей ошибки Щенсны, сбившего своего игрока; третий — со странного пенальти, четвертым и вовсе стал автогол. «Барселона» отличилась двумя 11-метровыми ударами и комичным голом: вынос мяча в исполнении Трубина произошел прямо в голову Рафиньи.

Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo;. «Барселона» выдала великий матч, но негативных выводов больше. Система Флика все чаще дает сбой

Во-вторых, на атмосферу, конечно же, повлияла развязка — «Бенфика» дважды вела с разницей в два мяча, но упустила победу. При счете 4:4 хозяева могли забить в добавленное время, но пропустили контратаку, в которой Рафинья поставил точку. Как тут не вскипеть?

После победы «Барселона» вышла на второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» осталась на 18-й строчке и поборется за место в евровесне в финальный день первого этапа.

Последние матчи общего этапа команды проведут 29 января — «Барселона» дома примет «Аталанту», «Бенфика» отправится на выезд к «Ювентусу».

1
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Бенфика
Читайте также
После матча «Барселоны» и «Бенфики» произошла драка с участием Рафиньи
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Студентка погибла во время практики в рыбном порту во Владивостоке
«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя