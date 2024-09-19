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Не надо недооценивать скучный сухой матч Сафонова. Время подвигов еще придет

Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Дмитрий Гирин
Корреспондент
18 сентября. Матвей Сафонов в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» (1:0).
Фото AFP
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Вратарю в топ-клубах важно уметь играть и такие матчи, как против «Жироны».
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Жирона

Когда видишь новость о том, что Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ», да еще и сразу в Лиге чемпионов, да еще и с сухого матча, первая реакция: «Вау, молодец, круто!» Потом включаешь обзор матча, тот формат, что называется расширенными хайлайтами (сразу честно скажу, что не смотрел игру с «Жироной» в прямом эфире), наблюдаешь, как мучается режиссер, пытаясь выжать хоть что-то из первого тайма. Потом смотришь, как все же находит по итогам игры пару полумоментов у ворот Сафонова, чтобы включить их в ролик. И следующая мысль, которая предательски приходит в голову: «Ну, да ему же вообще ничего делать не пришлось».

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый «сухарь» в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна

Уверен, нечто подобное было у очень многих болельщиков, которые смотрели матч или его обзор. Так вот, гоните это прочь, потому что такое мышление крайне несправедливо по отношению к российскому вратарю. Начнем с того, что Сафонов, говоря по-простому, не облажался, и это уже немало. Лучшая иллюстрация этого тезиса случилась на последней минуте матча в Париже, когда голкипер «Жироны» Пауло Гассанига, до того совершивший пару отменных сейвов, пропустил нелепейший гол, в котором ему некого винить, кроме себя. Это была настоящая катастрофа, которой сумел избежать Сафонов.

Он мог выронить мяч после элементарного навеса прямо на соперника, пропустить его под ногой после паса партнера, отдать плохую передачу, которая привела бы к легкой атаке «Жироны», и так далее. Но ничего этого российский вратарь не сделал — уже молодец. С уверенностью в своих силах у Сафонова всегда все было в порядке, но такие ляпы, помнится, в свое время допускал и сверхуверенный в себе Сергей Овчинников (почему-то вспомнился матч «Локомотив» — «Ротор» из 2004 года). В конце концов, детали быстро забудутся, но факт для «Википедии» — дебютировал за «ПСЖ» с сухой победы — останется.

А кроме того, нужно понимать: это ведь была довольно типичная ситуация для парижского суперклуба. Он доминирует в чемпионате Франции, и многие матчи проходят примерно в таком же ключе. В этом и кроется подвох. Важнейшее умение для вратаря топ-клуба — способность играть такие вот встречи, как против «Жироны». Держать концентрацию, когда ничего не происходит. Потащить, когда по твоим воротам пробили два раза. Дать понять своим защитникам, что ты в порядке и они могут играть более рискованно. Да, это всем известные банальности, но все равно их стоит проговорить.

Сафонову еще предстоит полностью овладеть этим навыком, если, конечно, он собирается сделать по-настоящему большую карьеру. «Краснодар» — хороший клуб, но к нему нельзя было применить приставку «топ» даже внутри России. Ну, забрались пару раз в тройку, добрались однажды до группового этапа Лиги чемпионов, даже были близки к чемпионству в прошлом сезоне. Я совершенно не хочу обидеть «Краснодар», но все же это не совсем то. Это же касается и сборной России, когда она еще участвовала в международных турнирах. Тот самый матч против Хорватии в Загребе — совершенно выдающийся для Сафонова, но это совсем не то, с чем ему придется иметь дело во Франции.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo; (1:0). «Это небольшой шажочек, но все в руках Матвея». Кафанов — о дебюте Сафонова

«ПСЖ» в этом смысле находится на совершенно ином уровне, и здорово, что Сафонов в первом же своем матче показал, что может спокойно и уверенно играть в таком режиме, как в матче против «Жироны» (на ее месте может быть условный «Гавр» или «Монпелье», не суть важно). Да, когда Джанлуиджи Доннарумма залечит свою травму, то почти наверняка вернется в ворота — итальянец первый номер в Париже, и на старте сезона не дал в этом усомниться. И да, совершенно не стоит преувеличивать игру россиянина против «Жироны» — там и правда не было ничего сверхъестественного.

Но, пожалуй, это был лучший из всех возможных вариантов для дебюта Сафонова за «ПСЖ», и здорово, что все прошло именно таким образом. А время подвигов еще придет.

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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