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Лига чемпионов

Сегодня, 00:30

«Милан» сломало спорное удаление. При Поттере «Челси» продолжает побеждать

Гоша Чернов
Корреспондент
Фикайо Томори (в центре).
Фото Reuters
Чемпионы Италии больше часа провели в меньшинстве и без шансов уступили лондонцам.
Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

Три года Пиоли

За день до матча исполнилось три года с того момента, как Стефано Пиоли возглавил «Милан». Тогда, осенью 2019-го, назначение итальянца казалось временным — красно-черные находились в такой глубокой яме, что нужен был хоть кто-то для встряски команды. Но Пиоли перевыполнил план и весной этого года сделал клуб обладателем скудетто — впервые за 11 лет.

Титул россонери вернули, но былое величие в Европе — еще нет. Год назад «Милан» занял последнее место в группе смерти с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», а сейчас отчаянно борется за выход в плей-офф с «Зальцбургом» и загребским «Динамо» — определенно не равными себе по статусу.

Далеко до гранда

Конечно, изначально в этом квартете предполагалось, что «Милан» станет биться за вершину с «Челси». Вывеска и правда яркая, но на деле все оказалось иначе. У Пиоли крепкая команда по меркам Италии, но до статуса европейского гранда ей все еще очень далеко.

Неделю назад синие без труда разобрали соперника до основания на «Стэмфорд Бридж» — гости за 90 минут пробили по воротам всего четыре раза и по делу получили разгром (0:3). Впрочем, на «Сан-Сиро» Пиоли и Ко вполне могли бы побороться с англичанами как минимум за ничью, но при одном условии — игре в равных составах.

У «Милана» и без того чудовищные кадровые проблемы: в каждой линии без исключений есть травмированные, поэтому конкурентоспособная основа набиралась на игру с трудом. Но даже в такой ситуации хозяева выглядели неплохо в стартовую четверть часа — не форсировали события, не прессинговали, зато внимательно оборонялись и не ошибались.

Спорная красная Томори

Все сломала 18-я минута, когда лидер защиты россонери, воспитанник синих Фикайо Томори получил красную карточку за фол на Маунте в своей штрафной. Нарушение спорное: англичанин после удаления долго не уходил с поля, пытаясь заставить арбитра Даниэля Зиберта посмотреть повтор. Томори был убежден, что контакт его руки с плечом Маунта — не лишение соперника явной возможности забить гол. Но ВАР встал на сторону арбитра, а Жоржиньо реализовал пенальти.

Все. После этого встреча, по сути, завершилась. Это именно тот случай, когда один эпизод определяет исход. Одно неосторожное движение Томори, один свисток судьи — и «Милан» обречен. Вдесятером красно-черным было трудно обороняться, а у Пиоли не нашлось плана Б — коуч решился на замену только через 20 минут после удаления. За это время чемпион Италии пропустил второй мяч — Обамеянг замкнул передачу Маунта, окончательно приговорив миланцев.

Преображение синих

Пиоли был бы и рад встряхнуть команду в перерыве заменами, но усиливать ее сейчас некем. Да, в запасе находились приличные исполнители атаки вроде Ориги, Мессиаса и Ребича, но они недавно восстановились от травм и пока не набрали форму. Хорвата с бельгийцем Пиоли все-таки с лавки поднял, но ни один, ни второй ожидаемо ничего полезного не сделали.

А «Челси» во втором тайме банально действовал по счету. Вообще игра после перерыва пошла скучная и тягучая: жалкие попытки «Милана» добраться до чужих ворот быстро пресекались, а синие больше думали о воскресной встрече в АПЛ с «Астон Виллой». Неудивительно, что Грэм Поттер рано заменил Маунта со Стерлингом. Джеймс, другой ключевой футболист «Челси», тоже покинул газон «Сан-Сиро» до финального свистка, но из-за проблем со здоровьем. Повреждение защитника — единственное значимое событие второго тайма.

«Челси» заслужил три очка и впервые взобрался на первое место в группе. Лондонцы показали, что две осечки на старте — недоразумения. Да, формально отрыв от преследователей небольшой, но невозможно представить, что синие окажутся за пределами плей-офф. Похоже, отставка Тухеля была не зря — Поттер уже преобразил команду, одержав с ней четыре победы подряд.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
ФК Милан
ФК Челси
1
0
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