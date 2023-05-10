Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ

Специальный корреспондент «СЭ» в Италии — о матче «Милан» — «Интер».

Еще позавчера в Милане стояло лето: солнце и температура за двадцать градусов. Но со вчерашнего вечера зарядил нудный дождь, а температура упала сразу на несколько градусов. Противный утренний дождь резко контрастировал сегодня с яркими бурлящими эмоциями фанатов «Милана» и «Интера», которые с большими волнением ждали вечера, зато гармонировал с моим ностальгическим настроением.

20 лет полуфиналу «Милан» — «Интер»

Когда вспоминаешь, как ходил 20 лет назад, 7 мая 2003 года, на полуфинал Лиги чемпионов «Милан» — «Интер», а потом смотришь на нынешние составы тех же клубов, то одолевает тоска. Ладно еще «Интер» (да простят меня болельщики этого клуба), хотя и в его случае разница большая, но от сравнений нынешнего «Милана» с тем, легендарным у меня и вовсе одни слезы. Та команда имени Карло Анчелотти выиграла Лигу чемпионов в 2003 году, а затем и в 2007-м. Между этими победами случился великий, пусть и проигранный финал в Стамбуле против «Ливерпуля» в 2005 году. А еще ведь при Анчелотти были победы в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Отдельно взятый «Милан» начала 2000-х, который я часто наблюдал вживую как на стадионе, так и на обожаемой мной тренировочной базе в Миланелло, был заполнен таким количеством звезд и личностей, которых сегодня не наберется на всю серию А. Тренировки того «Милана» вызывали у меня больше эмоций и интереса, чем официальные матчи нынешнего. И как нынешние красно-черные умудрились оказаться в полуфинале Лиги чемпионов, знает только симпатяга Стефано Пиоли: этот недооцененный тренер действительно провел классную работу, сначала сделав подопечных чемпионами страны, а затем вытащив их в полуфинал ЛЧ.

В том самом 2003 году никто, включая и самого Пиоли, не мог даже во сне представить себе, что этот начинающий тренер спустя 20 лет будет рулить «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. Весной-2003 37-летний Стефано тренировал всего лишь молодежную команду клуба «Кьево», которого и вовсе сегодня уже не существует. Карло Анчелотти отработал в «Милане» рекордные восемь сезонов, с 2001 по 2009 год. После него «Милан» за 14 лет сменил с десяток тренеров, пока не нашел Пиоли. И теперь Карло со Стефано гипотетически могут встретиться в финале Лиги чемпионов 10 июня — в день рождения Анчелотти.

Фото Reuters

«Интер» — фаворит

Впрочем, перед ответным матчем «Реала» в Манчестере фаворитом той пары видится мне «Сити», а у нас здесь в Милане многие прочат в финал Лиги чемпионов «Интер», а не «Милан». Так что о дуэли Анчелотти-Пиоли говорить еще рановато, зато можно вспомнить, что сам Карло в том самом мае-2003 находился в роли «вечного неудачника», как его прозвали за два упущенных скудетто во главе с «Ювентусом». Хорошо помню, как журналисты перед евродерби с «Интером» мучали Анчелотти вопросом, когда он скинет с себя ярлык неудачника, а он с непроницаемым, как всегда, выражением лица уверял всех, что этот вопрос его мало волнует. И вот я ему точно верил: встречая довольного и сытого Карло на выходе из гостеприимной столовой в Миланелло, ты мог не сомневаться, что его жизнь удалась вне зависимости от результатов команды.

Победив в 2003 году «Интер», а затем обыграв в финале ЛЧ свой бывший «Ювентус», Анчелотти навсегда снял проклятие неудачника и полетел к звездам и титулам в разных странах. Сегодня это один из топовых тренеров мира, но его выражение лица с тех пор мало изменилось. Я с ним давно не общался, но телекартинка всегда возвращает меня в Миланелло начала 2000-х.

Ну а что касается «Интера», то его 20 лет назад тренировал аргентинец Эктор Купер. Сегодня он работает со сборной Сирии, а его судьба мало кого здесь интересует. Зато свадебным генералом в роли одного из вице-президентов «Интера» выступает знаменитый Хавьер Дзанетти, который соперничал тогда на поле с легендарным капитаном «Милана» Паоло Мальдини — тот сегодня один из топ-менеджеров своего клуба. И как тут не вспомнить, что в том «Интере» играли, помимо прочих, Фабио Каннаваро и Марко Матерацци. Оба через три года после того евродерби стали чемпионами мира. При этом Матерацци вошел в историю двумя голами в финальном матче против Франции (один — с игры, другой — в послематчевой серии пенальти) и инцидентом с Зиданом, а Каннаваро выиграл «Золотой мяч"-2006. Так что лихие были ребята в том «Интере», ну а про «Милан"-2003 и говорить не приходится — что ни имя, то звезда!

В том «Милане» блистал Филиппо Индзаги, а сегодня вечером его родной брат выведет «Интер» на матч против клуба, где на тренерской скамейке у Пиппо, увы, не сложилось. В сезоне 2014-15 Филиппо без особого успеха отработал в «Милане», а в последние годы меняет клубы серии В. Симоне же в 2003 году был еще форвардом «Лацио», зато сегодня его ждет историческое миланское дерби.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Берлускони, Моратти, Иванов

«Милан» и «Интер» образца евродерби 2003 года — это еще, конечно, и противостояние Сильвио Берлускони и Массимо Моратти. Это сейчас оба миланских гранда находятся в руках иностранных миллиардеров из США и Китая, а тогда они были аутентичными итальянскими клубами и принадлежали одним из самых известных и могущественных семей в истории новейшей Италии. При этом Берлускони являлся в тот период еще и премьер-министром страны, так что статус того дерби 20-летней давности был, что называется, «космическим» для Италии по всем параметрам.

Ну и чтобы закончить на сегодня с ностальгией, благо и нудный дождь временно прекратился, вспомню еще вот какой любопытный момент из мая 2003 года. Знаете, кто судил первый полуфинальный матч «Милана» с «Интером»? Я тоже не сразу вспомнил, но ведь в том поединке была представлена и Россия. Арбитром дерби был наш Валентин Иванов, который получил по итогам работы вполне приличную прессу. А уникальность его судейства в тот вечер состояла в том, что он умудрился не показать ни одной (!) желтой карточки игрокам обеих команд. И это с учетом того, что в одной из них играл, например, Гаттузо, а в другой — упомянутый выше Матерацци. Не знаю, был ли еще в истории полуфиналов Лиги чемпионов хоть еще один подобный случай.

Не сомневаюсь, что сегодня-то без желтых карточек точно не обойдется. Испанская бригада судей должна быть готова ко всему, благо уровень напряжения очень высок, а класс исполнителей на порядок ниже, чем это было 20 лет назад на глазах у нашего Валентина Иванова. К сегодняшнему евродерби обе команды подошли без дисквалифицированных и без игроков, которые «висят» на карточках. По официальным травмам счет 1:1: минус Флоренци у «Милана» и отсутствие Шкриньяра у «Интера».

Рафаэль Леау. Фото Reuters

Впереди только Мадрид

Главная предматчевая интрига — выйдет ли на поле главная звезда «Милана» Леау. Стефано Пиоли выразился накануне так: «Либо он выйдет в стартовом составе, либо вообще не попадет в заявку». Травма Леау — главная головная боль для всех болельщиков «Милана», ну а Симоне Индзаги готовит пару форвардов Лаутаро-Джеко.

Местные синоптики обещают к началу матча температуру 13-14 градусов и мелкий дождь. Понятно, что билеты на «Сан-Сиро» простому смертному достать было практически невозможно изначально. Недаром же многие работники «Милана» давно вывесили в своем WhatsApp такой статус: «У меня билетов нет и не будет». Дерби посетят более 74 000 зрителей, а «Милан» как хозяин поля заработает за один вечер в общей сложности 10 миллионов евро. Итальянские СМИ утверждают, что этот матч станет первым в истории, который принесет одному из клубов серии А такой доход. Для сравнения: в мае 2003 года «Милан» заработал на домашнем евродерби 2,5 миллиона евро.

Поединок из Милана покажут в прямом эфире 120 телекомпаний из всех точек мира. Самая активная часть болельщиков красно-черных подготовила мощный перформанс, который увидит весь футбольный мир. В городе интерес к дерби, разумеется, огромен, так что многие бары с телеэкранами будут забиты под завязку. А попадающиеся периодически на глаза одиночные флаги «Наполи» (неаполитанцы-то есть везде) вызывают у местных болельщиков лишь ухмылку: вы там еще лет тридцать отмечайте в своем городе третий в истории скудетто, а мы пока, имея 38 скудетто на двоих, поборемся за очередной финал Лиги чемпионов.

Для «Милана» предстоящий стамбульский финал может стать уже 12-м в истории главного еврокубка, для «Интера» — шестой. Чаще, чем Милан, в финале Кубка или Лиги чемпионов был представлен только Мадрид: 17 против 20 (17 раз — «Реал» и трижды — «Атлетико»).