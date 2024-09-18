«Ливерпуль» безжалостно разобрался с «Миланом». Сейчас это команды разного уровня

На «Сан-Сиро» у хозяев было минимум шансов.

«Милан» против «Ливерпуля» — первая громкая афиша обновленной Лиги чемпионов, и это, пожалуй, довольно символично, учитывая, что именно эти команды выдали один из самых памятных матчей в истории турнира. Но, честно говоря, воспоминания о Стамбуле-2005 порядком надоели — ничего нового о том финале нечего сказать уже довольно давно.

Тем более, современность куда более интригует, ведь и «Милан», и «Ливерпуль» сейчас находятся в похожей ситуации — в обеих командах летом сменились тренеры. Да, обстоятельства и детали этих событий отличались, но в целом истории похожи. Юрген Клопп проработал в Мерсисайде почти девять лет и взял с красными все возможные турниры, вернув их в топ английского и европейского футбола. Стефано Пиоли возглавлял «Милан» без малого пять лет (по современным меркам это долго), и вытащил легендарный клуб из болота, в котором тот увяз в 2010-е — в списке его достижений скудетто и полуфинал Лиги чемпионов, а также тот факт, что «Милан» снова стал стабильно выходить в главный континентальном турнире. Обоих специалистов, кстати, любили как игроки, так и болельщики.

Еще одно объединяющее нынешние «Милан» и «Ливерпуль» обстоятельство: к преемникам Пиоли и Клоппа — Паулу Фонсеке и Арне Слоту соответственно — изначальное отношение было довольно скептическое. И дело не в том, что португалец и голландец — посредственные тренеры, просто оба не обладают достаточно громким именем. Впрочем, Пиоли осенью 2019-го тоже поначалу встретили в штыки, а в тренды одной из соцсетей вырвался хэштег #PioliOut.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот. Фото Reuters

Слоту удалось снять с себя часть этого давления, одержав в первых трех турах АПЛ три сухих победы — так удачно не начинали ни Клопп, ни Рафа Бенитес. Правда, в выходные случился холодный душ в виде домашнего поражения от «Ноттингем Форест». У Фонсеки все началось не так здорово: две ничьих и проигрыш в первых трех турах при шести пропущенных голах, и только в последнем матче получилось взять три очка, да и то у аутсайдера «Венеции» (4:0). И статусный матч на «Сан-Сиро» был важен не в турнирном (понятно, что оба клуба, скорее всего, доберутся до плей-офф), а в психологическом плане: новым тренерам надо продолжать самоутверждаться на новом месте работы.

Но в любом случае на данном этапе у красных — более классная и сыгранная команда, чей состав не изменился с прошлого сезона. Да, случился неприятный эпизод на старте встречи: Константинос Цимикас выдернулся вперед в единоборство, оголив свою зону на левом фланге, уступил в этой борьбе, в результате чего Кристиан Пулишич спокойно добежал от центра поля до угла вратарской и пробил в дальний угол. Но гостей это вообще не смутило — они доминировали на поле.

«Милан» же был уязвим как при владении мячом, так и в переходных фазах. Хозяева пытались выходить в атаку за счет короткого паса, выманивая соперника в прессинг и затем используя открывающиеся зоны за спинами обороняющихся, но эта стратегия не работала. «Ливерпуль» прессинговал очень смело и умно, используя сразу четырех футболистов в первой линии, которые перекрывали направления передач как в центре, так и на фланг. Обычно, если что-то идет не так, «Милан» может разбивать прессинг, используя Тео Эрнандеса — француз просто берет мяч и тащит его вперед на 40-50 метров, но сейчас у него не появлялось даже минимального пространства для разгона.

Да, оба гола «Ливерпуль» забил после стандартов, но это тоже хорошо выполненная домашняя работа. При подачах игроки гостей располагались во вратарской, создавая там максимальную плотность. В первом случае вратарь «Милана» Майк Меньян не добрался до мяча, а во втором даже не смог сдвинуться с линии, насколько грамотно его там заблокировали. Но даже несмотря на это, именно француз своими сейвами удерживал «Милан» на плаву, при том что весь первый тайм играл, испытывая дискомфорт в левой ноге.

Меньян дотерпел до начала второго тайма, когда после очередного спасения в него въехали Фикайо Томори и Диогу Жота. А поскольку запасной кипер «Милана» Марко Спортьелло травмирован, на поле пришлось выходить 19-летнему Лоренцо Торриани, для которого это был первый официальный матч во взрослом футболе.

Но когда «Ливерпуль» забивал третий гол, там не спас бы ни один вратарь мира — Коди Гакпо выдал пас Доминику Собослаи на пустые ворота. А началось все с очень плохого паса Страхиньи Павловича, который запустил стремительную контратаку красных. Этот момент окончательно убил иллюзию интриги в этом матче, и, на счастье «Милана», все обошлось только тремя пропущенными голами, ведь при равенстве очков именно разность мячей является следующим показателем.

Во 2-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома сыграет с «Болоньей», а «Милан» — в гостях с «Байером».