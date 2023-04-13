Сегодня, 10:00
«Милан» дважды за десять дней прихлопнул «Наполи» (4:0 в чемпионате, 1:0 в Лиге чемпионов), а одна из самых взрывных атак Европы во главе с Хвичей Кварацхелией ничего не сделала — помешал Майк Меньян. Голкипер за две игры суммарно совершил девять спасений и не пропустил ни разу, дважды став залогом успеха россонери. Но уважать француза стоит не только за сухие цифры.
Как страдал «Милан» в этом году, описывать не нужно. Чемпион Италии впадал в затяжные безвыигрышные серии, пропускал по четыре-пять мячей от аутсайдеров и быстро за это расплатился — защитить титул шансов уже не осталось. В чем же была проблема команды Пиоли? В первую очередь в отсутствии Майка Меньяна.
Роль французского вратаря в завоевании скудетто трудно переоценить. В сезоне-2021/22 он стал лучшим в серии А практически по всем вратарским показателям (за исключением сейвов на 90 минут и предотвращенных голов), а всего за 32 матча в чемпионате пропустил 21 мяч. Его сменщик Чиприан Тэтэрушану всего за шесть игр в том сезоне пропустил 10 голов.
Румын очевидно не впечатлял, поэтому легко представить степень трагедии, когда Меньян вылетел в сентябре. На тот момент у «Милана» все было относительно в порядке — к седьмому туру, когда француз получил травму, россонери шли на пятом месте, потерпев всего одно поражение. Майк пропустил восемь мячей. Результат не гроссмейстерский, но его сменщик в двух играх до этого (Суперкубке и Кубке) пропустил четыре, а дальше только добавил огня.
Тэтэрушану мало того что ограничил Пиоли тактически (он слабо играет ногами — может разыгрывать только с ближним), так еще и не впечатлил в рамке — за 16 матчей в серии А сыграл только четыре сухих матча, а пропустил 22 мяча. Понятно, что не только отсутствие основного вратаря повлияло на результаты, однако осенне-зимняя депрессия клуба — в том числе на совести румына.
Само собой, в «Милане» ждали возвращения Меньяна. Неприятные новости о том, что француз пропустит плей-офф Лиги чемпионов, подтвердились наполовину — голкипер вернулся в рамку ко второй встрече с «Тоттенхэмом». И сразу доказал, что ждали его не зря: в Англии Меньян сделал три сейва, в том числе один отличный после удара Кейна головой в нижний угол. Попутно француз успел напихать Ришарлисону, напомнив всем о своем сильном качестве — психологии.
После возвращения Майк поначалу не сильно искрил — пропустил шесть мячей в первых четырех матчах, а победил «Милан» только в одном из них. Зато в международную паузу Меньян преобразился и не пропускает с тех пор уже шесть матчей подряд. В том числе дважды «засушил» игры «Наполи». Теперь у россонери есть шансы вырваться в полуфинал Лиги чемпионов и побороться за второе место в серии А.
Уход Джанлуиджи Доннаруммы был болезненным для «Милана», но парень выбрал деньги и, как казалось, более перспективный клуб. Смешно, но Меньян несколько раз обставил Доннарумму. Во-первых, пока итальянец безуспешно бодался за скудетто, француз взял лигу 1 с «Лиллем». Во-вторых, выиграл серию А, как только в нее перешел, пока Джанлуиджи сидел на банке в «ПСЖ». В-третьих, в нынешнем сезоне Майк забрался выше визави в Лиге чемпионов. Кажется, кто-то из них просчитался по всем статьям.
Меньян оказался идеальным кандидатом не только в игровом плане (он действительно топовый вратарь), но и в репутационном. С уходом Доннаруммы «Милан» потерял основного голкипера топ-сборной, но Майк и здесь перегнал итальянца. С уходом из команды Франции Уго Льориса главный тренер Трехцветных Дидье Дешам назначил первым номером именно Меньяна. Вратарь такого калибра для россонери — топ-уровень.
Да и чисто по статистике Майк не просто заменил Доннарумму, а перегнал его: в чемпионский сезон он меньше пропускал, больше спасал и страховал, лучше и точнее пасовал и так далее — в общем, прекрасная находка. Всего за два сезона Меньян ворвался в число лучших вратарей континента.
Голкипер не только добавляет уверенности и мастерства в рамке, но и контролирует команду. Судя по инсайдам итальянских медиа, у Меньяна столько же прав и уважения, сколько и у Златана Ибрагимовича. Майк с первых же дней в команде начал гонять партнеров, а сам — подавать пример профессионализма. Судя по отзывам, тренироваться с ним непросто, зато эффективно.
Кстати, со Златаном у Майка есть знаменитая история. Когда Меньян еще играл за «ПСЖ» (он воспитанник парижан) и тренировался с основой, Ибрагимович решил его проверить. Первым ударом он забил и назвал Майка дерьмовым вратарем. Зато во второй раз сильнее оказался уже француз — и без стеснения назвал Ибру дерьмовым нападающим. И это в 17 лет! Как рассказывал Меньян, после этого Златан его зауважал — «за характер».
Вообще Майк всегда не прочь с кем-нибудь зарубиться. Будь это Ришарлисон, как в матче с «Тоттенхэмом», расисты из «Кальяри» или футбольные чиновники с их странноватыми правилами — он всегда готов ответить. Дать оплеуху или поиронизировать — не столь важно. «Милану» можно только позавидовать, ведь за них играет по-настоящему топовый вратарь, который наверняка способен протащить их к вершине еще много раз.