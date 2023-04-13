Для больших дел в Европе «Наполи» еще сыроват. Нервничает даже Спаллетти

А для «Милана» четвертьфинал — уже достижение.

Исторический плей-офф для Италии

В 18-й раз в истории еврокубков жребий свел в одну пару две итальянские команды. В предыдущих 17 случаях «Наполи» отметился в итальянских дерби всего лишь однажды, зато успешно: в сезоне-1988/89 Диего Марадона и его товарищи выбили в четвертьфинале Кубка УЕФА «Ювентус», а затем взяли и сам трофей.

«Милан» же участвовал до этого в пяти итальянских дерби. Лишь однажды, в 1993 году, миланцы проиграли соотечественникам: «Парма» под руководством Невио Скалы тогда выиграла Суперкубок УЕФА по итогам двух матчей. За три года до этого «Милан» по такой же формуле обыграл «Сампдорию» в том же Суперкубке УЕФА. Ну а самым запоминающимся для «Милана» по части евродерби стал, разумеется, сезон-2002/03, в котором команда Карло Анчелотти обыграла в полуфинале Лиги чемпионов «Интер», а затем в серии пенальти победила в финале «Ювентус». В сезоне-2004/05 «Милан» выбил в 1/4 «кузенов» из «Интера», после чего дошел до знаменитого финала, в котором вел со счетом 3:0, но умудрился проиграть «Ливерпулю».

Тот легендарный финальный матч против англичан «Милан» провел в турецком Стамбуле. Именно Стамбул примет и финал Лиги чемпионов-2022/23. С учетом свежей победы «Интера» на поле «Бенфики» резонно предположить, что и новый стамбульский финал пройдет с участием какой-то итальянской команды — ведь «Интер», если не наделает глупостей на «Сан-Сиро», сыграет в полуфинале турнира с победителем пары «Милан» — «Наполи». И это будет 19-е противостояние двух итальянских клубов в Европе. А для «Интера» оно станет седьмым в истории.

Майк Меньян. Фото Global Look Press

Меньян — лучший игрок матча, у «Наполи» пропала легкость

Впрочем, про «Интер» в другой раз, а вот «Милан» пока что второй раз подряд за 10 дней обыграл «Наполи». Недавно подопечные Пиоли разнесли неаполитанцев в гостях со счетом 4:0, а вот сейчас победили скромно — 1:0. При этом лучшим игроком в составе миланцев все три спортивных издания Италии дружно и справедливо признали голкипера Меньяна. Если бы не он, не видать «Милану» победы в этом матче, и я с этим полностью согласен.

И все же дело не в одном французском голкипере. Да, по голевым моментам «Наполи» превзошел соперника, но подопечным Спаллетти не хватило той здоровой циничности у чужих ворот, которой они отличались на протяжении всего сезона — до предыдущего матча против «Милана». Понятно, что отсутствие травмированного Осимхена стало огромной потерей для команды, но и без него голевые моменты на «Сан-Сиро» все же были. При этом Хвича Кварацхелия мог забить уже на первых минутах.

Мог, да не забил, и то же самое касается его партнеров: удар Хвичи отбил Крунич, а затем выручил Меньян. Неаполитанцы могут сколько угодно сетовать на отсутствие фортуны в Милане, но все же этот матч подтвердил, что проблема без пяти минут чемпиона Италии глубже: в апреле у игроков пропали те легкость и изящность, которые вкупе с циничностью у чужих ворот еще в марте сметали все преграды.

До начала апреля команда Спаллетти выглядела веселой компанией подростков, которая наслаждается игрой в футбол и добывает результат на фоне своей беззаботности. В апреле же каждый матч дается «Наполи» с натугой, чувство беззаботности пропало, а вместо этого появилось ощущение какой-то нервозности.

Необязательное удаление Замбо-Ангисса и глупейшая желтая карточка Кима на «Сан-Сиро» — это как раз симптомы той непомерной ответственности, которая свалилась на неаполитанцев на фоне их успехов. И если в чемпионате Италии этот «Наполи» уже никто догнать не сможет, то вот для больших дел в Лиге чемпионов команда, возможно, еще сыровата. Нет, «Наполи» вполне может обыграть «Милан» дома с нужным счетом и добиться исторического для себя успеха, но никакого запаса психологической прочности у этих ребят объективно нет.

Сам Спаллетти это прекрасно понимает и нервничает, что четко проявляется в его словах и поведении на предматчевых пресс-конференциях и в интервью.

Ну а что «Милан»? Если недавно в Неаполе он переиграл «Наполи» по всем статьям, то накануне на «Сан-Сиро» команда Стефано Пиоли выжала максимум из того, что у нее было. Да, миланцы могут сетовать на удар Кьера в перекладину, но у гостей все-таких голевых моментов было больше.

Давиде Калабрия и Исмаэль Беннасер празднуют гол. Фото Reuters

В чемпионате Италии предел мечтаний нынешнего «Милана» — место в четверке, а отставание от «Наполи» в серии А кажется даже позорным. Зато в ответном матче Лиги чемпионов в Неаполе есть теперь неплохой шанс зацепиться за место в полуфинале.

В ответном матче «Наполи» придется обойтись без дисквалифицированных Замбо-Ангисса и Ким Мин Джэ, зато ожидается возвращение в строй звездного Осимхена. Нас ждет очень любопытный матч с непредсказуемым сюжетом. Для «Наполи» выход в полуфинал Лиги чемпионов станет историческим успехом, ну а «Милан» уже семь раз в своей богатой трофеями истории выигрывал Кубок/Лигу чемпионов. И пять раз из семи это делал тот самый Паоло Мальдини, который работает сегодня в клубе на одном из руководящих постов.

Впрочем, пока с трудом верится, что россонери в нынешнем состоянии могут выиграть с таким составом Лигу чемпионов. Так что для такого «Милана» с Мальдини в роли топ-менеджера, а не звездного капитана, полуфинал турнира — это уже достижение.