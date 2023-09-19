«Милан» избивал, «Ньюкасл» терпел. И итальянцы опять не справились

Не помог даже Златан Ибрагимович на трибунах.

Вывеска «Милан» — «Ньюкасл» звучит не совсем по-лигочемпионски. Так сложилось, что лучшие времена итальянцев в этом турнире остались в нулевых (несмотря на полуфинал в прошлом сезоне), а англичане и вовсе не заглядывали в главный еврокубок 20 лет. Впрочем, это поверхностный взгляд — интриг здесь хватало.

Во-первых, «Ньюкасл» не случайный гость в ЛЧ, как это часто бывает с малознакомыми широкой публике командами. «Сороки» строят серьезный проект, своими стараниями они уже пробились в топ-4 одной из сильнейших лиг мира — и следить за продолжением этой истории интересно.

Во-вторых, «Милан» только зарабатывает репутацию. Заново. Его трудно назвать фаворитом Лиги чемпионов (как «Баварию» или «Реал»), но и к аутсайдерам отнести нельзя. Россонери бьются за уважение, и их третье подряд участие в розыгрыше — событие.

Наконец, удивительно, но это футбол — команды объединяет один почти легендарный футболист. Сандро Тонали, один из самых преданных миланистов в истории клуба, продан «сорокам» этим летом — говорят, что несчастный итальянец даже плакал, когда об этом узнал. И вот так закрутилась судьба — в первом же лигочемпионском матче в составе нового клуба ему предстояло встретиться с бывшим.

Форму «Милана» хорошей не назовешь. Хозяева буквально за три дня до матча разгромно уступили в дерби с «Интером» — соседи разбомбили соперника со счетом 5:1. Пятое за год (и подряд) поражение в принципиальнейшем противостоянии так возмутило общественность, что даже Ибрагимович приехал привести в чувства бывших одноклубников.

Англичане тоже не блистали — потерпели три подряд поражения на старте сезона, правда, и оппоненты у них были что надо. Во 2-м туре АПЛ команда Хау встречалась с «Сити», в третьем — с «Ливерпулем». Однако своего Ибрагимовича не нашлось, да он и не понадобился — в эти выходные с «Брентфордом» кое-как справились (1:0).

По всей видимости, внушение от Златана возымело эффект или просто «сороки» перенервничали от важности события, но первые 25 минут «Милан» просто втаптывал гостей в газон. В «Ньюкасле» натурально не видели мяча — никто, кроме вратаря Ника Поупа. Этот парень на него насмотрелся, совершив шесть сейвов за полтайма.

Ближе к концу 45-минутки хозяева настолько разыгрались, что принялись веселиться. Так, вингер миланцев Рафаэль Леао пытался забить пяткой, а форвард Жиру — через себя, и все это на дистанции в несколько минут. Игрокам «Ньюкасла» можно было только посочувствовать — на перерыв они ушли со статистикой 2:17 по ударам, при этом выстрелы англичан были максимально безобидными.

Второй тайм стартовал умереннее. Итальянцы немного устали, англичане и не претендовали на какую-то феерию — тем не менее атаки шли с обеих сторон. Только ударами они завершались редко, так продолжалось до замен. А после Пиоли выпустил Рейндерса и Пулишича, Хау — Альмирона и Уилсона, и тут «Милан» разогнался вновь. Пошли удары по воротам.

Проблемы у россонери тоже начались. Но создавал их не «Ньюкасл» (эти ребята в принципе не отсвечивали — стоически терпели, героически оборонялись, но не больше) — свои же. Сначала Лофтус-Чик на 72-й минуте дернул мышцу и попросил замену. Но самое неприятное произошло на 80-й, когда попросил о помощи уже голкипер Меньян. Если без полузащитника хозяева еще могут в теории обойтись, то потеря основного вратаря — действительно тяжелая.

Финальные 10 минут прошли относительно спокойно. Про выпады «Ньюкасла» опять же говорить не приходится — англичане мечтали только о свистке. А вот «Милан» то ли выдохся, то ли сложил все безрезультатные удары (к 80-й минуте их набралось около 20) и загрустил, но острота исчезла. Атаки — нет, позор в дерби и взгляд Ибрагимовича гнал россонери вперед, но результат не приходил. Более того, на последней добавленной минуте «сороки» даже огрызнулись самым опасным своим ударом за весь матч (но мяч пролетел выше) и успели подать угловой — тоже мимо кассы. А дальше судья закончил это английско-итальянское мучение.

«Милан» вряд ли может гордиться этим матчем — при статистике ударов 25:6, наверное, ни разу не забить стыдно. А вот «Ньюкасл», кажется, может быть доволен — увезти хотя бы один балл с «Сан-Сиро» почетно. Тем более после такого жесточайшего избиения. Однако, что англичане собираются делать в группе с «Боруссией» и «ПСЖ» при такой игре — понять трудно.