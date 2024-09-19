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Сегодня, 12:15

Находки для «Барселоны» и «Монако» — их главные тренеры. Встреча Флика с Хюттером в Лиге чемпионов непредсказуема

Матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» пройдет 19 сентября
Андрей Кузичев
Корреспондент
Адольф Хюттер и Ханс Флик
Адольф Хюттер и Ханс Флик.
Фото AFP
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В четверг в главном еврокубке стартует команда Александра Головина.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Барселона

Два специалиста мощно начали сезон

В Испании вернувшийся к клубной работе Ханси Флик разрывает всех с восхитительной «Барселоной». Та давно не начинала сезон с пяти побед, а 17 мячей на данной дистанции не забивала со времен Лионеля Месси. Во Франции все почти идеально у «Монако», который за четыре тура набрал десять очков и пропустил всего один гол. Да и тот — с пенальти. А главный тренер монегасков Ади Хюттер набирает в лиге 1 в среднем по 2,03 очка за матч. За всю историю княжеской команды выше показатели только у Клаудио Раньери, который принял красно-белых в кризисную пору и вернул их в высший дивизион (2,11).

Разные турниры, разные истории, но есть в них что-то общее. Точнее — кто-то. Речь, конечно, о тренерах, которые сейчас на своем месте. Не то чтобы в родной стихии, ведь финансовый кризис «Барсы» никто не отменял, но немецкий подход — именно то, что было нужно как каталонцам, так и монегаскам. В том числе в плане умения принимать реальность такой, какая она есть. Или, правильнее сказать, жить в рамках четко установленных правил и бюджета, раздуть который нельзя, будь ты хоть трижды «Баварией».

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер
Адольф Хюттер.
Фото Reuters

Австриец Хюттер — тоже продукт немецкой системы, который начал карьеру в выстроенной Ральфом Рангником империи «РБ». Был ассистентом Рогера Шмидта в «Зальцбурге», потом сменил того после ухода в «Байер», а имя себе сделал в бундеслиге («Айнтрахт», «Боруссия» М). По сути, Ади всегда трудился в клубах-донорах. Это при нем во Франкфурте бундеслигу разрывали Костич, Ребич, Аллер и Йович. А выкупленного у «Бенфики» за 5 миллионов евро серба Хюттер прокачал до 60-миллионного трансфера в «Реал».

То, что Йович потом превратился в мем, — уже не тема бывшего тренера. Аллера же «орлы» купили в «Утрехте» за 7 миллионов и продали в «Вест Хэм» за 40. Такой подход идеально вписывается в систему координат «Монако». Продаем столпа полузащиты Фофана в «Милан» — вместо него как влитой в среднюю линию вписывается отыгравший в лиге 1 всего год за «Метц» 20-летний Ламин Камара. Теряем из-за травмы Кайю Энрике — его успешно меняет 19-летний Уаттара, которого нашли во втором дивизионе. Теперь же в центре обороны может спокойно выйти его ровесник Мависса, а собственные воспитанники Аклиуш и Бен Сегир выведены на совсем другой уровень без ущерба для результатов.

&laquo;Осер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (0:3). Александр Головин (справа). «Монако» продолжает побеждать, Головин набирает кондиции к игре с «Барселоной»

В чем шансы «Монако»

Продолжать можно долго. Ну а в случае с Фликом стоит напомнить, в каком качестве приходил в «Баварию» многолетний помощник Йоахима Лева в сборной Германии. В Мюнхене Ханси вошел в штаб Нико Ковача с дополнительной и четкой целью — развитие молодых футболистов. А когда надоевшего всем хорвата попросили на выход, новый тренер продолжил проводить специальные занятия для баварских талантов. Это при Флике в главной команде дебютировал еще совсем юный Мусиала. При нем нынешнего игрока «МЮ» Зиркзе стали рассматривать чуть ли не как наследника Левандовски. Наконец, это Ханси решил, что из стопроцентного игрока атаки Дэйвиса можно вылепить одного из лучших латералей мирового футбола.

Так стоит ли удивляться тому, что в стесненных финансовых условиях именно немецкий специалист оказался тем, кто способен с толком распорядиться многочисленными талантами «Ла Масии»?! У Хави в этом направлении тоже получилось многое. Ямаль, Кубарси и Фермин Лопес не дадут соврать. Но если отмотать пленку назад, то Гави, Педри, Фати и Бальде оказались в главной команде еще при Роналде Кумане, который первым столкнулся с необходимостью активно использовать внутренние ресурсы.

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик
Ханс Флик.
Фото AFP

Словом, Флик получил солидное наследство и продолжил данный вектор развития. При этом, в отличие от Хави, он не требовал от Жоана Лапорты новых игроков в товарных количествах. Тому могли за одно окно подписать Кессье, Кристенсена, Левандовски, Рафинью, Кунде и Бельерина. А еще через год — Гюндогана, Жоау Канселу и Жоау Феликса. Или посреди зимы — Феррана Торреса за 55 миллионов.

Флик получил одного Дани Ольмо. Да еще выкупили у «Жироны» отыгравшего год во второй команде сине-гранатовых и проявившего себя на летних сборах Пау Виктора. Хотя он по большому счету такой же внутренний ресурс, как и поднятые в основу новым штабом Касадо и, к сожалению, порвавший крестообразные связки Берналь. Это действительно круто и очень интересно.

Ханс Флик (второй слева) и&nbsp;футболисты &laquo;Барселоны&raquo; после победы над &laquo;Вальядолидом&raquo;. «Барселоне» пророчили провал, а она роскошно начала сезон. Флик что, волшебник?

Потому и интригует встреча на «Луи II», где фаворит вроде бы очевиден. Собственно, так было и в Германии, где Хюттер получил от «Баварии» Флика 2:5 в Мюнхене, а в два следующих визита вылетел из кубкового турнира (1:2) и был разбит в чемпионате (0:5). Словно попал под горячую руку после того, как отправил Ковача в отставку форменным унижением «Баварии» (5:1). Получается, Ади открыл Ханси дорогу на пост главного тренера и, соответственно, к триумфу в Лиге чемпионов.

Зато последняя встреча на немецкой земле завершилась в пользу «Айнтрахта» (2:1). В той игре все сделал Камада. Сейчас у Хюттера есть другой крутой японец — Минамино. Есть капитан Закария, несколько раз обыгрывавший «Баварию» Флика за Менхенгладбах. Наконец, есть набирающий форму после травмы Александр Головин. И в четверг вечером на лавры героя может претендовать любой из них, а не только неудержимые в Испании Ямаль и Левандовски.

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
Ади Хюттер
Ханс Флик

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