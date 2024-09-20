Самый юный — другой талант «Барселоны».

«Барселона» начала евросезон с поражения от «Монако» (1:2). Единственный мяч каталонцев в матче забил 17-летний Ламин Ямаль, для которого это дебютный гол в Лиге чемпионов. Но звездный форвард сборной Испании на этот раз не побил рекорд: он стал лишь вторым в списке самых юных авторов голов в ЛЧ.

Фати — самый молодой бомбардир

Ямаль забил «Монако» на 28-й минуте. 17-летний вингер «Барселоны» убрал двух защитников на правом фланге и резко пробил низом в ближний угол — голкипер монегасков Филипп Кен не допрыгнул до мяча.

Ламин тут же вошел в топ самых юных снайперов в истории еврокубка, но занял в рейтинге лишь второе место. В более юном возрасте отличился другой воспитанник сине-гранатовых Ансу Фати: он установил рекорд в декабре 2019 года, забив в ворота «Интера». Любопытно, что он также находился в заявке на матч и появился на поле незадолго до финального свистка.

Ансу Фати. Фото Global Look Press

Топ-5 самых молодых бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

Игрок Клуб Возраст на момент гола Ансу Фати Барселона 17 лет и 40 дней Ламин Ямаль Барселона 17 лет и 68 дней Антонио Нуса Брюгге 17 лет и 149 дней Петер Офори-Куайе Олимпиакос 17 лет и 194 дня Матео Ковачич Динамо Загреб 17 лет и 215 дней Сеск Фабрегас Арсенал 17 лет и 217 дней Боян Кркич Барселона 17 лет и 217 дней Мартин Клейн Спарта 17 лет и 240 дней Брель Эмболо Базель 17 лет и 263 дня Джуд Беллингем Боруссия Д 17 лет и 289 дней

Как прошел матч «Барселоны» и «Монако»

«Барселона» осталась в меньшинстве уже на 10-й минуте — Эрик Гарсия получил прямую красную, сбив игрока «Монако» после неточной передачи Марка-Андре тер Штегена. Монегаски реализовали большинство на 16-й минуте — отличился Манес Аклиуш. Спустя 12 минут Ямаль сравнял счет, и больше голов не было до середины второго тайма.

Вышедший на замену 18-летний Джордж Иленикена принес «Монако» победу. Форвард выскочил один на один с тер Штегеном после передачи со своей половины поля и хладнокровно разобрался с вратарем. В конце основного времени в ворота «Барселоны» назначили пенальти, однако арбитр Аллард Линдхут отменил его после просмотра видеоповтора. Впрочем, монегаскам хватило для победы добытого ранее преимущества. Александр Головин появился на поле сразу после перерыва, но не отметился результативными действиями.

Как Ямаль начал сезон-2024/25

Ямаль фантастически начал сезон. Ламин отличался результативными действиями в каждом из шести матчей сезона во всех турнирах, всего оформив восемь баллов по «гол+пас» (4+4). Он также попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

Летом воспитанник «Барсы» был основным игроком сборной Испании на победном чемпионате Европы — на том турнире он стал лучшим ассистентом с четырьмя голевыми передачами, забил один мяч в полуфинале с Францией (1:0) и был признан лучшим молодым игроком Евро.