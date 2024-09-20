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Сегодня, 00:30

Ямаль забил, но он — не самый юный автор гола в Лиге чемпионов. Его превзошел одноклубник

Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Артемий Кутейников
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Самый юный — другой талант «Барселоны».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Барселона

«Барселона» начала евросезон с поражения от «Монако» (1:2). Единственный мяч каталонцев в матче забил 17-летний Ламин Ямаль, для которого это дебютный гол в Лиге чемпионов. Но звездный форвард сборной Испании на этот раз не побил рекорд: он стал лишь вторым в списке самых юных авторов голов в ЛЧ.

Фати — самый молодой бомбардир

Ямаль забил «Монако» на 28-й минуте. 17-летний вингер «Барселоны» убрал двух защитников на правом фланге и резко пробил низом в ближний угол — голкипер монегасков Филипп Кен не допрыгнул до мяча.

Ламин тут же вошел в топ самых юных снайперов в истории еврокубка, но занял в рейтинге лишь второе место. В более юном возрасте отличился другой воспитанник сине-гранатовых Ансу Фати: он установил рекорд в декабре 2019 года, забив в ворота «Интера». Любопытно, что он также находился в заявке на матч и появился на поле незадолго до финального свистка.

Ансу Фати.
Фото Global Look Press

Топ-5 самых молодых бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

Игрок

Клуб

Возраст на момент гола

Ансу Фати

Барселона

17 лет и 40 дней

Ламин Ямаль

Барселона

17 лет и 68 дней

Антонио Нуса

Брюгге

17 лет и 149 дней

Петер Офори-Куайе

Олимпиакос

17 лет и 194 дня

Матео Ковачич

Динамо Загреб

17 лет и 215 дней

Сеск Фабрегас

Арсенал

17 лет и 217 дней

Боян Кркич

Барселона

17 лет и 217 дней

Мартин Клейн

Спарта

17 лет и 240 дней

Брель Эмболо

Базель

17 лет и 263 дня

Джуд Беллингем

Боруссия Д

17 лет и 289 дней

Как прошел матч «Барселоны» и «Монако»

«Барселона» осталась в меньшинстве уже на 10-й минуте — Эрик Гарсия получил прямую красную, сбив игрока «Монако» после неточной передачи Марка-Андре тер Штегена. Монегаски реализовали большинство на 16-й минуте — отличился Манес Аклиуш. Спустя 12 минут Ямаль сравнял счет, и больше голов не было до середины второго тайма.

Вышедший на замену 18-летний Джордж Иленикена принес «Монако» победу. Форвард выскочил один на один с тер Штегеном после передачи со своей половины поля и хладнокровно разобрался с вратарем. В конце основного времени в ворота «Барселоны» назначили пенальти, однако арбитр Аллард Линдхут отменил его после просмотра видеоповтора. Впрочем, монегаскам хватило для победы добытого ранее преимущества. Александр Головин появился на поле сразу после перерыва, но не отметился результативными действиями.

Марк Касадо (&laquo;Барселона&raquo;) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Александром Головиным и&nbsp;Фоларином Балогуном. «Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля

Как Ямаль начал сезон-2024/25

Ямаль фантастически начал сезон. Ламин отличался результативными действиями в каждом из шести матчей сезона во всех турнирах, всего оформив восемь баллов по «гол+пас» (4+4). Он также попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».

Летом воспитанник «Барсы» был основным игроком сборной Испании на победном чемпионате Европы — на том турнире он стал лучшим ассистентом с четырьмя голевыми передачами, забил один мяч в полуфинале с Францией (1:0) и был признан лучшим молодым игроком Евро.

Ламин Ямаль
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако

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