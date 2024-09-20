«Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля

Александр Головин добавил огня во втором тайме.

Первый тур общего этапа Лиги чемпионов растянулся на три дня (сделано это в качестве исключения, таков новый формат), потому и топ-встречи оказались немного размазаны по времени. И если во вторник и среду еще можно было выбирать, что именно посмотреть, то в четверг для российского болельщика ярко выделялась только одна вывеска — «Монако» — «Барселона». Команда Головина против топ-клуба, который головокружительно начал сезон.

Каталонцы и впрямь прекрасны — оформили пять побед в первых пяти турах ла лиги, забив аж 17 голов. Главный тренер Ханси Флик заложил мощную физподготовку на предсезонке. Ее эхом стало разгромное поражение в Кубке Гампера. И, что примечательно, размазал каталонцев именно «Монако» (3:0). Но та игра уже в прошлом — сине-гранатовые находились под нагрузками, зато на старте сезона просто душат соперника активностью и прессингом, добывая результат.

Но до матча с «Монако» проглядывались и слабые места. Например, было непонятно, как под давлением покажет себя связка Касадо — Педри в центре поля, из-за травм альтернатив у Флика по сути нет. Да и Ольмо выбыл на месяц-два, напомнив, почему до 26 лет его не брал ни один топ-клуб, несмотря на огромный талант. Флик нашел неочевидный выход из ситуации — Педри поднялся на позицию «десятки», а пару с Касадо в опорной зоне составил номинальный центральный защитник Эрик Гарсия. В остальном — без сюрпризов.

«Монако» тоже в порядке — три победы и ничья на старте сезона лиги 1, третье место с в двух очках от «ПСЖ». Как и «Барса», это динамичная прессингующая команда с обилием молодых талантов в составе. Капитан этой банды — Головин, который только в начале сентября вернулся после травмы лодыжки и с того момента не провел ни одного полного матча. Вероятно, потому и в старт на «Барселону» не попал. В остальном — привычные для монегасков 4-2-3-1, по сути — отзеркаленная схема соперника.

И на первых минутах казалось, что «Монако» готов действовать вторым номером. Каталонцы привычно разыгрывали мяч и прессинговали, хозяева ответили резким выпадом Бен Сегира, с которым справились Кубарси и тер Штеген. Но все внезапно перевернулось на 10-й минуте — вратарь «Барселоны» затянул с передачей и подставил Гарсию, которому пришлось фолить на накрывшем его Минамио. Решение судьи показать прямую красную карточку в самом начале спорное, но основания на то у него имелись.

«Барса» оказалась в том самом кошмарном сценарии, в который попала в плей-офф прошлой ЛЧ, когда в дебюте встречи с «ПСЖ» на ровном месте удалился Араухо, и команда рассыпалась. А самое страшное — все намекало на то, что сейчас произойдет то же самое. Сине-гранатовые продолжали разыгрывать мяч коротко, и монегаски жестко накрывали соперников, начав генерировать опасные моменты один за одним. Счастье Флика, что его команда за этот отрезок пропустила лишь однажды (на деле дважды, но второй гол отменили из-за офсайда). Аклиуш ворвался с левого края и уложил мяч в ближний угол. Кстати, это первый гол «Монако» в Лиге чемпионов с 2018 года.

Ламин Ямаль радуется голу в ворота «Монако». Фото Reuters

И когда казалось, что «Барселона» уже не выкарабкается, сверкнул Ямаль. Ламин ушел от борьбы с переведенным под него с другого фланга Вандерсоном, убрал под волшебную левую и поразил ближний угол. По сути, повторил маневр Аклиуша, забив мяч-близнец.

Второй внезапный поворот за матч раскрепостил гостей — они стали увереннее держать мяч и даже организовали два неплохих подхода. «Монако» же не спешил забирать контроль и предпочитал заставлять каталонцев разыгрывать мяч у своих ворот, чтобы подкараулить ошибку вблизи чужих ворот. Это работало, но под конец тайма тер Штеген решил все же выбивать подальше, чем помог команде дотерпеть до перерыва.

На второй тайм вышел Головин, заменив по позиции Камара. Россиянин сразу стал притягивать к себе мяч и придумывать моменты у чужих ворот. В начале тайме здорово покатил на Вандерсона, дальний удар которого потащил тер Штеген. Хотя немец продолжал чудить — то снова отдаст неточный пас через центр, то кулаком по мячу попадет неакцентированно.

Ади Хюттер пытался взвинтить немного спадший темп за счет замен, к 70-й минуте сделав четыре. И это сработало — вышедший на поле Иленикена с центра поля убежал один на один с тер Штегеном и прошил его насквозь. Кстати, это самый молодой лигочемпионский гол «Монако» в истории, 18-летний Иленикена перекрыл достижение не кого-нибудь, а Килиана Мбаппе.

В концовке «Монако» создал еще несколько классных моментов, и после забега свежего Балогуна даже заработал пенальти, но арбитр после вмешательства ВАР отменил свое решение. У «Барсы» же было несколько перспективных подходов, но вот с остротой стало совсем худо — в меньшинстве и без адекватных замен не хватит никакой физподготовки.

«Монако» второй раз за сезон превзошел каталонцев (на этот раз в официальной встрече) и прерывао их пятиматчевую победную серию. Но ругать «Барселону» за этот матч сложно — в ЛЧ сине-гранатовые вернулись так же, как и из нее в последний раз вылетали: сломали игру сами.