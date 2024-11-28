Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

Странное поведение вратаря.

Матч между «Монако» и «Бенфикой» начался со скандала. В роли зачинщика выступил украинский голкипер Анатолий Трубин, проигнорировавший протянутую Александром Головиным руку.

Что произошло

Во время традиционного командного рукопожатия соперников перед стартовым свистком Трубин прошел мимо Головина, не подав ему руки. Россиянин, который в свою очередь собирался поприветствовать вратаря, проводил его удивленным взглядом.

Поздоровался ассистом

На игру Александра, хоть он и немного опешил от поведения украинца, ситуация негативно не повлияла. А может и вовсе наоборот — по-спортивному разозлила, пошла только в плюс.

Уже на 13-й минуте Головин отметился голевой передачей. Все началось с прорыва Вандерсона по правому флангу. Бразилец забежал в штрафную и пробил по воротам Трубина. После сейва вратаря мяч отлетел к Александру, и наш полузащитник не стал жадничать — зряче покатил на Бен Сегира, а тому уже оставалось только попасть в пустой угол с близкого расстояния.

В прошлом матче Головин забил дебютный гол в сезоне

22 ноября полузащитник «Монако» прервал голевую засуху, которая тянулась с февраля, и отметился забитым мячом в матче 12-го тура лиги 1. Александр огорчил «Брест», нанеся прицельный удар с дуги штрафной. В чемпионате «Монако» по-прежнему на шесть очков отстает от «ПСЖ», который лидирует в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов у монегасков дела идут неплохо — 10 очков после 4-х встреч. В случае победы над «Бенфикой» есть шанс пробиться в топ-3.