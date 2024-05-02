Фюллькруг прибил «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Всего два года назад он играл во втором дивизионе

Дебют мечты.

«Боруссия» — не самый очевидный кандидат для полуфинала Лиги чемпионов. На родине дортмундцы далеки от топ-4 в этом сезоне, в прошлом — безобразнейшим образом упустили чемпионство. И все же именно «Боруссия» в полуфинале, с неплохой заявкой на финал. А один из главных героев команды — 31-летний Никлас Фюллькруг. В матче на «Сигнал Идуна Парк» против «ПСЖ» форвард забил единственный мяч, да какой! Аккуратно принял сложнейший пас со своей половины поля, подстроился и неотразимо пробил в ближний угол Доннаруммы. Для фанатов «Боруссии» Фюллькруг уже давно герой, а вот за пределами Германии о нападающем мало кто хорошо знает. Время исправлять ситуацию.

Никлас всю карьеру провел в тени. Стал звездой после ЧМ-2022

Воспитанник «Вердера» Фюллькруг в юности подавал большие надежды и даже побывал в трех молодежных сборных Германии — но дальше как-то не пошло. Форвард оказался травматичным, и это помешало заявить о себе в раннем возрасте. Никлас прыгал между клубами первой и второй бундеслиги, большую часть матчей отыграв за родную команду.

Все изменилось очень резко — помог кризис нападающих в сборной Германии. Топовых «девяток» в бундестим после ухода Марио Гомеса и Мирослава Клозе больше не оказалось, и выбирать пришлось из футболистов попроще. Среди таких Фюллькруг оказался лучшим — за год до чемпионата мира в Катаре он разорвал вторую бундеслигу с «Вердером» (19+8 по системе «гол плюс пас»), и после перехода в элитный дивизион не сбавил обороты, забив 10 мячей перед турниром.

Ханси Флик сдался и позвал почти 30-летнего Фюллькруга в команду. Вряд ли пожалел — уже во втором матче после дебюта Никлас вышел на замену в непростом матче против Испании и ненадолго продлил немецкую агонию на том ЧМ, сравняв счет (1:1). Форвард моментально стал национальным героем и продолжил радовать болельщиков, забив Коста-Рике и отдав голевую передачу в третьем туре группового этапа.

Немецкую драму в Катаре, думается, многие помнят. Чудесным образом бундестим вылетели, но для Фюллькруга все только началось. В 11 следующих товарищеских матчах он оформил 8+1 по «гол плюс пас», пережив в том числе и рокировку Флик — Нагельсман. Успех в сборной притянул за собой и клубный прогресс — за форвардом с 16,5 миллионами евро наперевес пришла «Боруссия».

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В «Боруссии» для Фюллькруга началась сказка

В Дортмунде Никлас не потерялся и в первый же месяц стал забивать и отдавать. В дальнейшем результативность только росла — и сейчас 31-летний нападающий стал лучшим игроком «Боруссии» по «гол плюс пас» в этом сезоне. На его счету 12 голов и 8 голевых передач в бундеслиге — среди дортмундцев больше не забивает никто, а отдает чаще только Брандт (11).

Конечно, для Харри Кейна далеко — но мы же помним, что Фюллькруг простой смертный? Зато в 31 год Никлас выбрался на пик стоимости, повторив результат шестилетней давности — теперь Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Отдельная история — Лига чемпионов. Разумеется, для Никласа этот розыгрыш стал дебютным. И каждый новый этап для него в первый раз. При этом Фюллькруг не потерялся, даже несмотря на то, что «Боруссия» попала в «группу смерти» из «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла». На групповом этапе немец оформил 1+2.

Но самое интересное началось в плей-офф — Фюллькруг последовательно оформил по голу в четвертьфинале и полуфинале. И если гол «Атлетико» важным назвать трудно (дортмундцы забили много раз), то вот мяч в ворота «ПСЖ» в полуфинале — это уже успех. Он стал единственным и победным — а сам Фюллькруг стал самым возрастным дебютантом-автором гола в полуфинале ЛЧ с 1996 года по данным Opta.

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Чистая «девятка» по прозвищу «Щель»

По манере игры Никласа часто сравнивают с Мирославом Клозе и Марио Гетце. Фюллькруг — чистый нападающий, но при этом, следуя современным трендам, работает на команду. Он может как караулить у ворот, так и спуститься в центр поля за мячом, отдать передачу — поэтому у него так много ассистов, несмотря на славу «чистой девятки».

«У Никласа есть импульс, а также то, как он предлагает свои услуги команде. Это ясно, когда вы видите его голы», — говорил про нападающего Ханси Флик.

А еще забавный факт — Фюллькруга прозвали «Щелью» за характерное отверстие между зубов. Как именно он потерял один из клыков, неизвестно. Зато известно, что у кого-то Никлас сам однажды забрал зуб — партнер ртом налетел на голову нападающего на тренировке. Клык остался во лбу — а Фюллькругу пришлось ехать в больницу.

Впереди у нападающего домашний Евро, на который он, как кажется, поедет основным кандидатом. Но перед этим надо еще скататься в Париж — отстоять победу. А там, быть может, карьера на закате совсем раскрутится на полную катушку. Но пока во всем Дортмунде явно не найти более счастливого человека.