Хвичу признали лучшим. Спаллетти стал частью неаполитанского фольклора

Реакция итальянцев на победу над «Аяксом» в ЛЧ.

За короткое время Хвича Кварацхелия настолько приучил всех в Италии, что стал одним из главных символов обновленного «Наполи», а высокие оценки в его адрес со стороны местных СМИ уже кажутся чуть ли не обыденностью. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport признали Хвичу лучшим игроком матча против «Аякса». Ведущее спортивное издание Западной Европы оценило игру грузина на 7,5, а вторая газета и вовсе поставила 8,0.

Вот комментарий Corriere dello Sport к оценке Квары: «Он провел сумасшедший матч по части самоотдачи, его можно было увидеть на всех участках поля. Это говорит о том, что Хвича становится по-настоящему командным игроком. Ну а его индивидуальность феноменальна, к чему он нас уже приучил. Он свел с ума Санчеса и посадил на желтую карточку и его, и Тейлора. Квара подарил голевую передачу Распадори, а сам уверенно реализовал пенальти. Он неудержим и великолепен».

Фигурки игроков «Наполи». Кира Кудинова и Елена Симанская

Та же Corriere dello Sport несколько дней назад выпустила огромное интервью с Хвичей — на целый разворот. Такие объемы итальянские газеты посвящают только настоящим звездам. Насколько Хвича ярок и по-хорошему нагл на футбольном поле, настолько же он предстал скромным и приземленным в этом интервью. Никаких признаков звездной болезни у 21-летнего парня, к счастью, не видно, а его любовь к своей семье и уважение к команде, за которую он выступает, красной нитью проходят через весь разговор.

Фигурки игроков «Наполи». Кира Кудинова и Елена Симанская

Квара признается, что его первым кумиром в детстве стал испанец Гути из «Реала», а следующим был Криштиану Роналду. Хвича скромно уходит от сравнений с легендарным Джорджем Бестом, а великого тренера современности Карло Анчелотти искренне и от всего сердца благодарит за комплимент в свой адрес. Наставник мадридского «Реала» недавно признался, что «Наполи» следил за Кварой еще в его бытность главным тренером в Неаполе, а самого грузинского игрока Дон Карло назвал уникальным талантом.

Фигурки игроков «Наполи». Кира Кудинова и Елена Симанская

В своем интервью Кварацхелия справедливо отдает дань уважения главному тренеру «Наполи» Лучано Спаллетти: «Это очень большой тренер. Он постоянно следит за моими действиями на тренировках и в матчах и постоянно указывает на достоинства и обязательно на недостатки. Благодаря Лучано я могу прогрессировать и становлюсь сильнее. Это настоящий мэтр своего дела».

Фигурки игроков «Наполи». Кира Кудинова и Елена Симанская

Нам остается только порадоваться за Спаллетти, который оставил яркий след своей работой в Санкт-Петербурге. При Лучано «Зенит», как мы помним, дважды подряд становился чемпионом России, а еще выиграл Кубок и Суперкубок нашей страны. Спаллетти возглавляет «Наполи» второй сезон, и по состоянию на середину октября этого года его команда является, бесспорно, самой яркой в Италии и одной из самых заметных в Лиге чемпионов. А сам Лучано прочно вписался в реалии Неаполя, так что не стоит удивляться, что и его фигурку теперь можно найти на знаменитой на всю Италию фольклорной улице Сан-Грегорио-Армено.