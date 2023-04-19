Кварадона? Пока просто Хвича. «Милан» прошел «Наполи» в Лиге чемпионов

Грузинский легионер неаполитанцев не реализовал пенальти — и красно-черные вышли в полуфинал турнира. Там их, скорее всего, ждет дерби с «Интером».

Два матча, проигранных «Наполи» миланцам с интервалом в десять дней (0:4 в серии А и 0:1 в Лиге чемпионов), привели большинство экспертов к однозначному выводу — дело в отсутствии лучшего снайпера итальянского первенства Осимхена. Хотя с точки зрения статистики все не так однозначно. С одной стороны, есть цифры этого года, где в тринадцати встречах Кварацхелия в связке с нигерийцем набрал 12 (6+6) результативных баллов, а без привычного партнера — ни одного.

Только — если принять это, как истину в последней инстанции — что делать с семью осенними играми, когда Осимхен травмировался против «Ливерпуля»? Тогда неаполитанцы добили красных, после чего выдали серию из шести побед, среди которых разгром «Аякса» в Амстердаме (6:1) и успех против «Милана» на его поле (2:1). Только на том этапе ударного нападающего почти безболезненно совместными усилиями заменили Симеоне с Распадори. А сейчас в первом четвертьфинале у Лучано Спаллетти не оказалось в распоряжении ни одного профильного центрфорварда.

На «Сан-Сиро» «Наполи» приехал беззубым. Неделю спустя эта проблема разрешилась, однако появились проблемы в центральной оси и в центре обороны из-за дисквалификаций Ким Мин Джэ и Замбо Ангиссы. Плюс возникли сложности с двенадцатым игроком — тиффози южан. Они недовольны ценами на билеты и не ладят с полицией по поводу правил размещения флагов и баннеров. На прошлой встрече с «Миланом» фаны устроили акцию протеста и молчали, что вызвало у Спаллетти шок. Тренер пообещал в случае повторения ситуации на еврокубковом матче уйти со стадиона и отправиться домой. Это, впрочем, не потребовалось, так как на днях с болельщиками встретился президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Стороны нашли общий язык, разговоры о полицейской защите неаполитанского босса уже неактуальны, а фанаты выпустили заявление с обещанием быть «вместе до победы». Ну а самые горячие не ограничились словами, и в ночь перед ответным четвертьфиналом ЛЧ устроили файер-шоу у отеля, где остановился «Милан». Когда же дело дошло до игры, то красно-черные выдержали стартовый натиск хозяев, а потом едва ли не в первом толковой атаке получили право на пенальти. Но оглушительный свист трибун, возможно, помог Мерету парировать удар Жиру.

А потом еще один, когда француз бил с той же точки, но уже с игры. Пойди встреча по неаполитанскому сценарию, эти эпизоды назвали бы переломными, но все развивалось в соответствии с планами Стефано Пиоли. В Кварахцелию мертвой хваткой вцепился Калабрия, которого к тому же страховали один или два одноклубника. Осимхена не пускали в штрафную, вынуждая того атаковать с дальней дистанции. Только большинство ударов блокировалось, а весь верх вблизи своих ворот снимал Кьер.

Между тем проблемы «Наполи» росли, как снежный ком. Спаллетти пришлось одновременно менять получивших травмы Политано и Мариу Руя. Качество терялось, и порвалось в итоге там, где тонко. Футболист ротации Ндомбеле в простой ситуации не обработал передачу Кварацхелии, после чего Рафаэл Леау дотащил мяч до штрафной, смяв по пути Ррахмани. Дальше последовала образцовая передача на Жиру — 0:1.

Хвича, конечно, не сдавался, заводя трибуны и жестами, и парой классных соло после перерыва. Но в завершении бил выше, а потом и вовсе не забил с «точки» Меньяну, про умение которого отражать пенальти недавно вспоминал выступавший с ним в «Лилле» Осимхен. И ведь это первый момент, когда киперу гостей пришлось проявить все свое мастерство.

Забив слишком поздно, «Наполи» не изменил себе, и в 11-й раз подряд не смог отыграться в плей-офф еврокубков после поражения в первом матче. В прошлый раз такое удавалось еще во времена Диего Марадоны. О той славной эпохе вспомнят, когда Неаполь отпразднует первое за 33 года скудетто. А итальянские разборки в Европе — стихия неизменно побеждающего в этих междусобойчиках и прекрасного по весне «Милана». На очереди «Интер»?