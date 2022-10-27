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Лига чемпионов

Сегодня, 00:45

Сумасшедший вылет «Атлетико» — главная драма осени, Мхитарян положил начало разгрому, вратарь «Порту» пишет историю

Андрей Кузичев
Корреспондент
Игроки «Байера» празднуют забитый мяч в ворота «Атлетико».
Фото Global Look Press
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Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мадридский шок

Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
0:4
Порту

Голкипер «Порту» Диогу Кошта — уже сейчас один из героев этой Лиги чемпионов. Если у кого-то на этот счет были сомнения после отраженных пенальти двух матчах с «Байером», то подвиги голкипера в Брюгге — что-то запредельное. И все из-за защитника Давида Кармо, который уже после выноса мяча из штрафной, лежа на газоне, пнул соперниками шипами в ногу.

Все усилия «драконов» могли пойти прахом, однако команду оставил в игре великолепный Кошта. Сначала он парировал 11-метровый от Ванакена, а когда ВАР усмотрел в действиях голкипера нарушение правил, остановил удар отправившегося к «точке» Ланга. Три сейва Кошты в одном розыгрыше — новый рекорд Лиги чемпионов!

В тот момент преимущество «Порту» было минимальным, и первый гол в ворота не пропускавшего 392 минуты Миньоле организовал Отавиу, перехвативший мяч в центре и отправивший Тареми к воротам. А после двойного конфуза уже гарантировавший себе место в плей-офф «Брюгге» развалился. Точнее, это произошло после ошибки защитника, которой воспользовался Эванилсон, и финальный отрезок превратился в избиение хозяев.

Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:2
Байер

Успех «Порту» не оставлял «Атлетико» выбора — мадридцам требовалась только победа. Вот только игроки атаки не только создавали моменты у ворот «Байера», но и «привозили» голы в свои. Потеря Гризманна на бровке обернулась эффектным ударом Диаби с острого угла, а авантюрная обводка Корреа — успехом Хадсона-Одои.

Все это в первом тайме нивелировало активность «матрасников», которым принес успех удививший Градецки ударом в ближний угол Феррейра-Карраско. Этот бельгиец, к финальному свистку проделавший путь от героев в антигерои, вел команду за собой, и в начале второго тайма именно он оттянул на себя внимание защитников и выкатил мяч под удар отлично вышедшему на замену Де Паулю.

Игра после этого шла на встречных курсах и с обилием ярких и эмоциональных моментов. В таких матчах «Атлетико» часто выигрывал на характере. Диего Симеоне даже приучил к этому, но, кажется, лучше бы все закончилось с финальным свистком. Меньше было бы нервов, однако в дело вступил ВАР, так как при подаче углового, на который примчался Облак, мяч попал в руку игрока «Байера».

Таких подарков судьбы просто не бывает. А таких развязок мы точно не видели. К «точке» отправился тот, кто был лучшим, однако Градецки потащил удар Феррейры-Карраско, первое добивание Сауля пришлось в перекладину, а после второго мяч миновал ворота, попав в незадачливого пенальтиста! Это был шок. Причем равносильный для обеих команд, которым в заочном споре предстоит разыграть утешительный пропуск в Лигу Европы.

И

В

Н

П

М

О

1. Брюгге

5

3

1

1

7-4

10

2. Порту

5

3

0

2

10-6

9

3. Атлетико

5

1

2

2

4-7

5

4. Байер

5

1

1

3

4-8

4

1 ноября. Байер — Брюгге, Порту — Атлетико.

Возвращение Лукаку

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Виктория Пл

«Интер» сделал то, что и должен был — превратил в формальность начинавшуюся позже игру «Барселоны» и оформил пропуск в плей-офф. То есть, Симоне Индзаги второй год подряд делает то, что не удавалось Антонио Конте. А надежды каталонцев, которым обещал помочь давно болеющий за сине-гранатовых полузащитник «Виктории» Москера, были разбиты к перерыву.

Но, надо сказать, миланцам какое-то время пришлось помучиться, так как чрезмерное желание скорее мешало, чем помогало в завершающей стадии. Требовалось что-то необычное, и это предложили прорвавшийся до линии поля центральный защитник Бастони и Мхитарян, отправивший мяч в сетку нетипичным для себя ударом головой.

Мяч в этой атаке просто перелетел гренадера Джеко, однако боснийский ветеран все равно забил, удвоив счет с подачи Димарко. Ну а праздник «Интера» продолжился в концовке, когда на поле под овацию трибун появился не игравший из-за травмы два месяца Лукаку. Бельгийцу дали всего несколько минут, однако он ударом «на бис» завершил разгром аутсайдера.

«Барселона» — «Бавария» — 0:3. Обзор — здесь.

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

5

5

0

0

16-2

15

2. Интер

5

3

1

1

10-5

10

3. Барселона

5

1

1

3

8-10

4

4. Виктория Пл

5

0

0

5

3-20

0

1 ноября. Бавария — Интер, Виктория Пл — Барселона.

Сын успешнее отца

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Рейнджерс

Лучано Спаллетти наконец-то дал отдохнуть Кварацхелии. И Хвича в компании другой звезды «Наполи» — Зелиньски — наблюдал, как южане спокойно разбираются с обороной соперника. Лучше всего это удавалось Симеоне, который в этом сезоне воплотил мечту забить в Лиге чемпионов, и выступил гораздо успешнее своего знаменитого отца — Диего Симеоне.

Джованни, кстати, повторил достижение папы, став вторым аргентинцем, забившим четыре гола в своих четырех первых матчах в главном еврокубке. У Симеоне-младшего мог быть и хет-трик, но «Рейнджерс» спас Макгрегор.

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:3
Ливерпуль

Для сохранения шансов на выход в плей-офф «Аяксу» требовалась победа в два мяча, но амстердамцы как начали игру с попадания Бергхайса в штангу, так и продолжали атаковать на холостых оборотах. «Ливерпуль» же в первом тайме сделал результат на опыте. Благодаря тонкому пасу Хендерсона и чутью Салаха, который опередил не просчитавшего момент Пасвера.

Когда же в начале второго тайма Нуньес после углового классно подрезал мяч головой в дальний угол, и спустя пару минут Эллиот выстрелил под перекладину, хозяева фактически выбросили белый флаг. Для них теперь все решится в последнем туре в Глазго. Много потерявший с уходом Эрика тен Хага «Аякс» претендует лишь на утешение Лигой Европы, для чего достаточно не проиграть «Рейнджерс» с разгромным счетом.

И

В

Н

П

М

О

1. Наполи

5

5

0

0

20-4

15

2. Ливерпуль

5

4

0

1

15-6

12

3. Аякс

5

1

0

4

8-15

3

4. Рейнджерс

5

0

0

5

1-19

0

1 ноября. Ливерпуль — Наполи, Рейнджерс — Аякс.

Кейн без победного гола

Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:1
Спортинг

Чуть более месяца назад «Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» и лидировал после двух туров со стопроцентным результатом. Однако лиссабонцы провели два кошмарных матча с «Марселем», где чудили вратари и защитники, и откатились на третью позицию. По всем раскладам португальцы приехали в Лондон в роли жертвы, но с этим статусом не согласился воспитанник «Тоттенхэма» Эдвардс удививший Ллориса точнейшим дальним ударом.

Во втором же тайме игра предсказуема шла при нескончаемом давлении хозяев, которое принесло результат в концовке. И снова «Спортинг» подвел Адан, неудачно сыгравший на выходе и позволивший Бентанкуру отличиться при подаче углового. А спустя несколько минут уже Дайер едва не вывел «Тоттенхэм» вперед. Казалось, хозяева дожмут «львов», и Кейн даже забил в компенсированное время, однако ВАР беспощадно зафиксировал офсайд.

Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:1
Марсель

Окончательно запутал ситуацию в группе поднявшийся с последнего места «Айнтрахт». Да, немцы не уследили за вогнавшим мяч под перекладину Гендузи, но играли «орлы» куда интереснее. В дебюте Жиго поставили в тупик остроумным пропуском мяча, а какую перепасовку устроили перед вторым голом Гетце и Коло Муани! «Марсель» теперь последний, но он вполне может выйти в плей-офф. В этом квартете через неделю будет два финала.

И

В

Н

П

М

О

1. Тоттенхэм

5

2

2

1

6-5

8

2. Спортинг Л

5

2

1

2

7-7

7

3. Айнтрахт Ф

5

2

1

2

5-7

7

4. Марсель

5

2

0

3

7-6

6

1 ноября. Спортинг Л — Айнтрахт Ф, Марсель — Тоттенхэм.

Статистика дня

2-й раз в своей истории «Барселона» не вышла из группы двух турниров подряд. В прошлый раз это случилось в 1998 году под началом Луи ван Гала.

4-м — после Ибрагимовича, Киву и Карью — футболистом, забивавшим в еврокубках за семь разных клубов, стал Мхитарян.

5 пенальти с учетом всех турниров парировал голкипер «Порту» Диогу Кошта, установивший новый клубный рекорд.

27 лет и 295 дней — самый пожилой средний возраст стартового состава «Аякса» в истории Лиги чемпионов.

2
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