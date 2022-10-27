Голкипер «Порту» Диогу Кошта — уже сейчас один из героев этой Лиги чемпионов. Если у кого-то на этот счет были сомнения после отраженных пенальти двух матчах с «Байером», то подвиги голкипера в Брюгге — что-то запредельное. И все из-за защитника Давида Кармо, который уже после выноса мяча из штрафной, лежа на газоне, пнул соперниками шипами в ногу.
Все усилия «драконов» могли пойти прахом, однако команду оставил в игре великолепный Кошта. Сначала он парировал 11-метровый от Ванакена, а когда ВАР усмотрел в действиях голкипера нарушение правил, остановил удар отправившегося к «точке» Ланга. Три сейва Кошты в одном розыгрыше — новый рекорд Лиги чемпионов!
В тот момент преимущество «Порту» было минимальным, и первый гол в ворота не пропускавшего 392 минуты Миньоле организовал Отавиу, перехвативший мяч в центре и отправивший Тареми к воротам. А после двойного конфуза уже гарантировавший себе место в плей-офф «Брюгге» развалился. Точнее, это произошло после ошибки защитника, которой воспользовался Эванилсон, и финальный отрезок превратился в избиение хозяев.
Успех «Порту» не оставлял «Атлетико» выбора — мадридцам требовалась только победа. Вот только игроки атаки не только создавали моменты у ворот «Байера», но и «привозили» голы в свои. Потеря Гризманна на бровке обернулась эффектным ударом Диаби с острого угла, а авантюрная обводка Корреа — успехом Хадсона-Одои.
Все это в первом тайме нивелировало активность «матрасников», которым принес успех удививший Градецки ударом в ближний угол Феррейра-Карраско. Этот бельгиец, к финальному свистку проделавший путь от героев в антигерои, вел команду за собой, и в начале второго тайма именно он оттянул на себя внимание защитников и выкатил мяч под удар отлично вышедшему на замену Де Паулю.
Игра после этого шла на встречных курсах и с обилием ярких и эмоциональных моментов. В таких матчах «Атлетико» часто выигрывал на характере. Диего Симеоне даже приучил к этому, но, кажется, лучше бы все закончилось с финальным свистком. Меньше было бы нервов, однако в дело вступил ВАР, так как при подаче углового, на который примчался Облак, мяч попал в руку игрока «Байера».
Таких подарков судьбы просто не бывает. А таких развязок мы точно не видели. К «точке» отправился тот, кто был лучшим, однако Градецки потащил удар Феррейры-Карраско, первое добивание Сауля пришлось в перекладину, а после второго мяч миновал ворота, попав в незадачливого пенальтиста! Это был шок. Причем равносильный для обеих команд, которым в заочном споре предстоит разыграть утешительный пропуск в Лигу Европы.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Брюгге
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7-4
|
10
|
2. Порту
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10-6
|
9
|
3. Атлетико
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-7
|
5
|
4. Байер
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-8
|
4
1 ноября. Байер — Брюгге, Порту — Атлетико.
«Интер» сделал то, что и должен был — превратил в формальность начинавшуюся позже игру «Барселоны» и оформил пропуск в плей-офф. То есть, Симоне Индзаги второй год подряд делает то, что не удавалось Антонио Конте. А надежды каталонцев, которым обещал помочь давно болеющий за сине-гранатовых полузащитник «Виктории» Москера, были разбиты к перерыву.
Но, надо сказать, миланцам какое-то время пришлось помучиться, так как чрезмерное желание скорее мешало, чем помогало в завершающей стадии. Требовалось что-то необычное, и это предложили прорвавшийся до линии поля центральный защитник Бастони и Мхитарян, отправивший мяч в сетку нетипичным для себя ударом головой.
Мяч в этой атаке просто перелетел гренадера Джеко, однако боснийский ветеран все равно забил, удвоив счет с подачи Димарко. Ну а праздник «Интера» продолжился в концовке, когда на поле под овацию трибун появился не игравший из-за травмы два месяца Лукаку. Бельгийцу дали всего несколько минут, однако он ударом «на бис» завершил разгром аутсайдера.
«Барселона» — «Бавария» — 0:3. Обзор — здесь.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бавария
|
5
|
5
|
0
|
0
|
16-2
|
15
|
2. Интер
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-5
|
10
|
3. Барселона
|
5
|
1
|
1
|
3
|
8-10
|
4
|
4. Виктория Пл
|
5
|
0
|
0
|
5
|
3-20
|
0
1 ноября. Бавария — Интер, Виктория Пл — Барселона.
Лучано Спаллетти наконец-то дал отдохнуть Кварацхелии. И Хвича в компании другой звезды «Наполи» — Зелиньски — наблюдал, как южане спокойно разбираются с обороной соперника. Лучше всего это удавалось Симеоне, который в этом сезоне воплотил мечту забить в Лиге чемпионов, и выступил гораздо успешнее своего знаменитого отца — Диего Симеоне.
Джованни, кстати, повторил достижение папы, став вторым аргентинцем, забившим четыре гола в своих четырех первых матчах в главном еврокубке. У Симеоне-младшего мог быть и хет-трик, но «Рейнджерс» спас Макгрегор.
Для сохранения шансов на выход в плей-офф «Аяксу» требовалась победа в два мяча, но амстердамцы как начали игру с попадания Бергхайса в штангу, так и продолжали атаковать на холостых оборотах. «Ливерпуль» же в первом тайме сделал результат на опыте. Благодаря тонкому пасу Хендерсона и чутью Салаха, который опередил не просчитавшего момент Пасвера.
Когда же в начале второго тайма Нуньес после углового классно подрезал мяч головой в дальний угол, и спустя пару минут Эллиот выстрелил под перекладину, хозяева фактически выбросили белый флаг. Для них теперь все решится в последнем туре в Глазго. Много потерявший с уходом Эрика тен Хага «Аякс» претендует лишь на утешение Лигой Европы, для чего достаточно не проиграть «Рейнджерс» с разгромным счетом.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Наполи
|
5
|
5
|
0
|
0
|
20-4
|
15
|
2. Ливерпуль
|
5
|
4
|
0
|
1
|
15-6
|
12
|
3. Аякс
|
5
|
1
|
0
|
4
|
8-15
|
3
|
4. Рейнджерс
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-19
|
0
1 ноября. Ливерпуль — Наполи, Рейнджерс — Аякс.
Чуть более месяца назад «Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» и лидировал после двух туров со стопроцентным результатом. Однако лиссабонцы провели два кошмарных матча с «Марселем», где чудили вратари и защитники, и откатились на третью позицию. По всем раскладам португальцы приехали в Лондон в роли жертвы, но с этим статусом не согласился воспитанник «Тоттенхэма» Эдвардс удививший Ллориса точнейшим дальним ударом.
Во втором же тайме игра предсказуема шла при нескончаемом давлении хозяев, которое принесло результат в концовке. И снова «Спортинг» подвел Адан, неудачно сыгравший на выходе и позволивший Бентанкуру отличиться при подаче углового. А спустя несколько минут уже Дайер едва не вывел «Тоттенхэм» вперед. Казалось, хозяева дожмут «львов», и Кейн даже забил в компенсированное время, однако ВАР беспощадно зафиксировал офсайд.
Окончательно запутал ситуацию в группе поднявшийся с последнего места «Айнтрахт». Да, немцы не уследили за вогнавшим мяч под перекладину Гендузи, но играли «орлы» куда интереснее. В дебюте Жиго поставили в тупик остроумным пропуском мяча, а какую перепасовку устроили перед вторым голом Гетце и Коло Муани! «Марсель» теперь последний, но он вполне может выйти в плей-офф. В этом квартете через неделю будет два финала.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Тоттенхэм
|
5
|
2
|
2
|
1
|
6-5
|
8
|
2. Спортинг Л
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-7
|
7
|
3. Айнтрахт Ф
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-7
|
7
|
4. Марсель
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7-6
|
6
1 ноября. Спортинг Л — Айнтрахт Ф, Марсель — Тоттенхэм.
2-й раз в своей истории «Барселона» не вышла из группы двух турниров подряд. В прошлый раз это случилось в 1998 году под началом Луи ван Гала.
4-м — после Ибрагимовича, Киву и Карью — футболистом, забивавшим в еврокубках за семь разных клубов, стал Мхитарян.
5 пенальти с учетом всех турниров парировал голкипер «Порту» Диогу Кошта, установивший новый клубный рекорд.
27 лет и 295 дней — самый пожилой средний возраст стартового состава «Аякса» в истории Лиги чемпионов.