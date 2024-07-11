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Сегодня, 01:00

37-летний Куцка зажег в Лиге чемпионов сразу после Евро, исторический матч для чемпионов Казахстана и Молдавии

«Ордабасы» сыграли вничью с «Петрокубом», «Слован» победил «Струга»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игровой эпизод матча «Ордабасы» — «Петрокуб».
Фото ФК «Ордабасы»
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Рассказываем о главных событиях состоявшихся в среду первых матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч дебютантов

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
10 июл, 18:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
0:0
Петрокуб

Как для «Ордабасы», так и для «Петрокуба» это был исторический матч. Обе команды впервые стали чемпионами своих стран и получили право дебютировать в главном еврокубке. Особенно любопытна история лучшей команды Молдавии, которая создавалась, как сельский клуб, а потом стала представлять ближайший город — 12-тысячный Хынчешты. «Петрокуб» нарушил восьмилетнюю гегемонию «Шерифа», и в какой-то степени является антиподом тираспольцев. Те делают ставку на легионеров, тогда как в старте действующего чемпиона страны в среду появился единственный иностранец — выступающий за команду с 2016 года камерунский защитник Дуанла.

Были еще представители Ганы, только оба игрока из этой страны из-за разногласий с руководством не полетели в Казахстан. Точнее, африканцы отказались тренироваться. Оба пришли в «Петрокуб» при занявшем в апреле пост президента соотечественнике Яу Нану, но тот уже покинул должность. Как заявил основатель клуба Михаил Усатый, африканский инвестор не выполнил условия контракта. Впрочем, все пертурбации и ограниченная заявка (всего шесть запасных в протоколе) не сказались на качестве игры молдавской команды. Она показывала очень организованный футбол, однако моменты гостей нейтрализовал новичок казахстанцев — голкипер сборной Белоруссии Игнатович.

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Что до «Ордабасы», то, по большому счету, надежды тренирующего команду белоруса Александра Седнева на опыт своих игроков не оправдались. Да, уже в дебюте травму получил защитник сборной Казахстана Ерланов, но и без него у хозяев был крепкий состав для этой стадии турнира. Пожалуй, самым острым в составе «Ордабасы» стал узбекский нападающий Якшибоев. В одном эпизоде он финтом убрал с дороги защитника, но голкипер остановил удар с угла площади ворот. А на последних минутах не смог забить Дарбо. Для первого официального матча «Петрокуб» уверенно сыграл с оппонентом, у которого сезон в разгаре, и в Молдавии фаворитом будут уже хозяева.

Фото ФК «Ордабасы»

Качели в Братиславе

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
10 июл, 20:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
4:2
Струга

Все-таки календарь в современном футболе сумасшедший. Еще недавно словаки Куцка и Стрелец, а также грузин Кашия играли в 1/8 финала Евро-2024, и вот они же уже выходят на матчи лигочемпионской квалификации. Бывшему главному тренеру «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии Владимиру Вайссу нужны были лучшие, потому что «Струга» — не такой простой соперник, как кому-то могло показаться. Больше того, в Братиславе македонцы выглядели так, словно играют дома. По ходу первого тайма гости били гораздо чаще словаков, зато тем помогало мастерство.

Стрелец сначала вывел один на один Вайсса-младшего, а потом остроумно пропустил мяч на попавшего с линии штрафной в угол бывшего зенитовца Мака. Однако «Струга» вполне себе заслуженно отыгралась во втором тайме. Балканская команда даже могла выйти вперед, только ее подвел голкипер. Его грубая ошибка при подаче с фланга стала настоящим подарком для 37-летнего Куцки. Очевидно, что успехи соперника встряхнули «Слован», и в концовке он просто смял оборону соперника. Куцка же стал королем воздуха, в компенсированное снова забив головой при подаче углового.

Гол надежды

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
10 июл, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
3:1
Динамо Бт

Батумскому «Динамо», в котором российским болельщикам больше других известен поигравший за «Аланию», «Рубин», «Нефтехимик» и «Мордовию» Кобахидзе, не повезло со жребием. «Лудогорец» слишком опытный еврокубковый боец, и к перерыву казалось, что шансов у грузинской команды нет. А в составе хозяев солировал бразилец Рик, на счету которого гол и результативная передача. Однако динамовцы не сломались, и в середине второго тайма провели классную комбинацию. Ключевым элементом в ней стали «стеночка», которую разыграли Жеан Виктор и Гомис. Ну а завершение Мамучашвили стало демонстрацией грузинской техники и куража. Вместо казавшегося очевидным удара в касание выступающий в Батуми седьмой сезон хавбек одним движением убрал с пути защитника и перехитрил вратаря, после чего издевательски катнул мяч в сетку. Болгары, правда, ответили голом со штрафного, однако активная концовка «Динамо» показала — в этой паре самое интересное еще впереди.

Сутки в пути

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
10 июл, 21:45. Динамо (Минск)
Динамо Мн
0:0
Пюник

Минское «Динамо» вернулось в Лигу чемпионов после девятнадцатилетней паузы, и как же обидно, что принимать «Пюник» пришлось на нейтральном поле в Венгрии. Впрочем, белорусские клубы к подобному уже привыкли, и готовы даже к суточной дороге — транзитом через Вильнюс, Варшаву и Будапешт. Динамовцы отправились в путь еще в минувшую пятницу, так что, по словам экс-тренера «Урала» Вадима Скрипченко, времени на адаптацию и восстановление было достаточно.

А вот победы с любым счетом, которая бы устроила штаб хозяев, добиться не удалось. Больше того, был момент, когда все могло пойти по сценарию чемпионов Армении, но «Динамо» выручил вратарь. В концовке же белорусы были ближе к победе. Хороший шанс был у не попавшего в дальний угол экс-форварда «Пюника» Альфреда. А в компенсированное время едва не забил другой джокер — только перешедший из тульского «Арсенала» Бахар. Еще один свежий новичок Педро Игор по ходу матча сменил бывшего московского динамовца Школика. Возможно, новобранцы получат больше времени через неделю — в Ереване.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лудогорец
ФК Ордабасы
ФК Пюник
ФК Слован
0
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