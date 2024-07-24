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Лига чемпионов

24 июля, 23:45

Оздоев помог ПАОК победить, шансы минского и батумского «Динамо» тают на глазах

ПАОК с Оздоевым обыграл «Борац» в квалификации Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
ПАОК обыграл «Борац» (3:2) в квалификации Лиги чемпионов.
Фото ФК ПАОК
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Главные события состоявшихся в среду первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Нужен Чалов

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
3:2
Борац Б-Л

ПАОК в ожидании трансфера Федора Чалова стартовал в Лиге чемпионов с Магомедом Оздоевым в старте. Россиянин составил пару опорных полузащитников с одним из лидеров и капитаном «двуглавых орлов» — австрийцем Швабом. Их команда выглядела очевидным фаворитом, но события первого тайма показали, сколько в футболе значит случай. И каким коротким бывает путь от героя до антигероя.

Для начала защитник ПАОК Кулиеракис подтвердил репутацию бомбардира и замкнул подачу Десподова с углового. А потом он же стал виновником курьезного пенальти. От большого желания. Кулиеракис мчался к своим воротам, когда его одноклубник сбросил мяч вратарю. В итоге горе-помощник не сумел затормозить и выбил мяч у голкипера рукой. И как бы ни возмущался у бровки Рэзван Луческу, ВАР вмешался в ситуацию по делу, а пенальти получился более чем очевидным.

Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?

Но в итоге Кулиеракис сам же все исправил, отличившись на добивании после того, как голкипер остановил плотный удар Оздоева. А вот сам Магомед перед уходом на перерыв свой шанс упустил. Находясь в нескольких метрах от ворот, он вроде бы выдержал паузу и дал вратарю завалиться на газон, только удар удивительным образом пришелся в защитника. Вдвойне обидно из-за этого промаха стало в добавленное к первому тайму время, когда потеря в центре поля стоила хозяевам второго пропущенного гола. «Борац» вряд ли мечтал о 2:2 на табло, но получил сразу два подарка.

Впрочем, и сами боснийцы придумали себе неприятности после перерыва. Еще один угловой Десподова обернулся грубой ошибкой вратаря и голом Трост-Эконга. Все три мяча у ПАОК забили игроки обороны. В атаке же вхолостую отыграли как испанец Томас, так и танзаниец Саматта. Команде из Салоник точно не помешает Чалов. А в каком из еврокубков сыграет в случае своего перехода Федор, станет понятно после ответного матча в Боснии.

«Лудогорец» снова против «Динамо»

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
2:0
Динамо Мн

Не без труда справившись в первом раунде с батумским «Динамо», бессменный чемпион Болгарии последних лет получил одноименного соперника из Минска. Между тем белорусы, которые 19 лет не играли в главном еврокубке, были воодушевлены проходом первого раунда. «Организация игры, дисциплина, полнейшая самоотдача, реализация тех моментов, которые нам представятся, станут решающими факторами в том, чтобы добиться положительного результата», — говорил возглавляющий динамовцев бывший тренер «Урала» Вадим Скрипченко.

Еще он отметил, что — в отличие от противостояния с «Пюником» — у его штаба есть вся необходимая информация. Можно было изучить как игры предыдущего раунда, так и стартовый матч болгарского чемпионата. Только одно дело — знать, и совсем другое — воспользоваться этим. «Динамо» не удалось. Первый тайм начался с относительно быстрого гола попавшего в угол Текпетея, а завершился пенальти в ворота белорусов. Минчане могли пропустить и больше, но и 0:2 — не лучший результат. Через неделю придется играть на нейтральном поле при пустых трибунах.

Связь с Россией

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 21:15. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
1:1
Слован Бр

«Слован» тренирует Владимир Вайсс, на постсоветском пространстве работавший с «Сатурном», «Кайратом» и сборной Грузии. А словенский «Целе» связывают с несколькими российскими инвесторами. Одно время в совет директоров клуба входил Сергей Анохин. Сейчас президентом является Валерий Колотило, а спортивным директором — известный по работе в московском «Динамо» Геннадий Голубин. Плюс какое-то время чемпионов Словении тренировал Роман Пилипчук.

Эдин Джеко в&nbsp;матче &laquo;Лугано&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фенербахче&raquo; (3:4). Джеко зажег в премьерном матче Моуринью, сухой матч Хайкина, чемпион Казахстана проиграл в Люксембурге

Еще там играл экс-динамовец Григорий Морозов, но он уже третий сезон начнет в израильском «Бейтаре». Наших легионеров в выигравшем свой второй чемпионский титул «Целе» теперь нет, однако связь с Россией присутствует. Что до игры, то на быстрый гол словенцев словаки ответили стремительно, а героями атаки стали блиставшие в предыдущем раунде Вайсс-младший и отличившийся после его передачи форвард сборной Словакии Стрелец. Учитывая, что с 30-й минуты гости после удаления Саввидиса играли в меньшинстве, ничья — результат в их пользу.

Лига конференций: шок в Батуми

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
24 июл, 18:00. Gradska Plaza Stadium (Струга)
Струга
2:1
Пюник

Чемпион Армении драматичным образом покинул Лигу чемпионов, в игре с минским «Динамо» получив пенальти в свои ворота на 90-й минуте. Но там уже ничего нельзя было исправить, тогда как в противостоянии с македонской «Стругой» есть ответный матч. В первой же игре после равного первого тайма с обменом 11-метровыми на исходе часа игры «Пюник» остался в меньшинстве. И уже без удаленного украинца Вакуленко пропустил решающий мяч.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
24 июл, 20:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Динамо Бт
0:2
Дечич

Если «Лудогорец» для батумцев был командой из другой весовой категории, то черногорский «Дечич» — вполне себе проходимый соперник. Показательно, что на старте лигочемпионского отбора он без вариантов проиграл не хватающему звезд с неба валлийскому ТНС (0:3, 1:1). Тем сильнее с такими вводными выглядел контраст между ожиданиями и реальностью. «Динамо» до перерыва ни в чем не превосходило гостей, а в середине второго тайма пропустило два гола за четыре минуты. После домашних 0:2 шансы на продолжение европейской кампании стремятся к нулю.

Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Минск)
ФК ПАОК
ФК Пюник
ФК Слован
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