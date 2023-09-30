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Сегодня, 11:15

«Илюха, целься третьему в голову!» Так «Спартак» победил «Реал»

25 лет назад «Спартак» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Отдел фото «СЭ»
Фото архив «СЭ»
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В сентябре 1998 года «Спартак» Романцева переиграл в Лиге чемпионов «Реал» Хиддинка.

30 сентября 1998 года «Спартак» сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов. В «Лужниках» команда Олега Романцева взяла верх над мадридским «Реалом» — 2:1.

За четыре дня до исторической победы красно-белые получили звонкую пощечину в чемпионате страны, крупно проиграв ЦСКА в московском дерби — 1:4. В той встрече из-за перебора карточек не смогли принять участие ведущие полузащитники «Спартака» Илья Цымбаларь и Егор Титов.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Против «Реала» они, естественно, вышли на поле и стали главными героями вечера.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Первый тайм получился малособытийным. Непрекращавшийся дождь сделал свое дело — тяжелый газон «Лужников» мешал командам комбинировать на скорости.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Было много потерь, единоборств. В целом спартаковской обороне удавалось сдерживать трио Савио — Миятович — Рауль. Пусть последний и нанес несколько ударов по воротам Филимонова, но все они пришлись мимо створа. Ананко и Бушманов в центре защиты действовали практически безупречно.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

А на левом фланге Баранов и Парфенов достаточно успешно противостояли Роберто Карлосу.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

На 45-й минуте хозяева создали самый опасный момент в первом тайме. Тихонов после отличного перевода с фланга Баранова вошел в штрафную и с левой ноги пробил в дальний угол из-под Пануччи — было близко.

Футболист «Спартака» Андрей Тихонов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Спартак» вполне мог забить гол и из раздевалки, но Писарев не перехитрил Илгнера.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Не использовав свои шансы, красно-белые вскоре поплатились.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

На 64-й минуте Зеедорф совершил рейд по центру, выиграл забег у Ананко, опередил Парфенова и с левой ноги пробил в перекладину. Мяч отлетел в поле, и Рауль в падении головой добил его в ворота — 0:1.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Спартак» не расклеился и отыгрался уже через 7 минут. Робсон, для которого этот матч вообще был дебютным в Лиге чемпионов, заработал перспективный штрафной.

Футболист «Реала» Роберто Карлос и футболист «Спартака» Луис Робсон.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Баранов пробежал мимо мяча, а Цымбаларь своей волшебной левой ногой поразил правый от себя верхний угол! Очень красиво!

Футболист «Спартака» Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото архив «СЭ»

Вот как вспоминал этот гол помощник Романцева Виктор Самохин:

«Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Красно-белые поймали кураж и вскоре отправили «Королевский клуб» в нокдаун. Вновь не обошлось без Робсона. После заброса Тихонова на линию вратарской бразилец затылком скинул мяч назад.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Титов первым касанием подработал, а вторым, левой ногой, пробил — без шансов для Илгнера. 2:1!

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

После матча, правда, Робсон признался, что хотел сам нанести удар.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

До финального свистка счет не изменился. Историческая победа!

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Многие запомнили резюме комментатора Владимира Маслаченко в конце матча с отсылом к дефолту: «Делайте подарки этому прекрасному народу! Единственное, что пока еще не девальвируется, — это футбол. И вот — свисток арбитра. Будьте здоровы, дорогие друзья. Я вас поздравляю! Ликуйте и радуйтесь жизни в наше бездарное время!»

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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