«Илюха, целься третьему в голову!» Так «Спартак» победил «Реал»

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30 сентября 1998 года «Спартак» сотворил громкую сенсацию в Лиге чемпионов. В «Лужниках» команда Олега Романцева взяла верх над мадридским «Реалом» — 2:1.
За четыре дня до исторической победы красно-белые получили звонкую пощечину в чемпионате страны, крупно проиграв ЦСКА в московском дерби — 1:4. В той встрече из-за перебора карточек не смогли принять участие ведущие полузащитники «Спартака» Илья Цымбаларь и Егор Титов.
Против «Реала» они, естественно, вышли на поле и стали главными героями вечера.
Первый тайм получился малособытийным. Непрекращавшийся дождь сделал свое дело — тяжелый газон «Лужников» мешал командам комбинировать на скорости.
Было много потерь, единоборств. В целом спартаковской обороне удавалось сдерживать трио Савио — Миятович — Рауль. Пусть последний и нанес несколько ударов по воротам Филимонова, но все они пришлись мимо створа. Ананко и Бушманов в центре защиты действовали практически безупречно.
А на левом фланге Баранов и Парфенов достаточно успешно противостояли Роберто Карлосу.
На 45-й минуте хозяева создали самый опасный момент в первом тайме. Тихонов после отличного перевода с фланга Баранова вошел в штрафную и с левой ноги пробил в дальний угол из-под Пануччи — было близко.
«Спартак» вполне мог забить гол и из раздевалки, но Писарев не перехитрил Илгнера.
Не использовав свои шансы, красно-белые вскоре поплатились.
На 64-й минуте Зеедорф совершил рейд по центру, выиграл забег у Ананко, опередил Парфенова и с левой ноги пробил в перекладину. Мяч отлетел в поле, и Рауль в падении головой добил его в ворота — 0:1.
«Спартак» не расклеился и отыгрался уже через 7 минут. Робсон, для которого этот матч вообще был дебютным в Лиге чемпионов, заработал перспективный штрафной.
Баранов пробежал мимо мяча, а Цымбаларь своей волшебной левой ногой поразил правый от себя верхний угол! Очень красиво!
Вот как вспоминал этот гол помощник Романцева Виктор Самохин:
«Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»
Красно-белые поймали кураж и вскоре отправили «Королевский клуб» в нокдаун. Вновь не обошлось без Робсона. После заброса Тихонова на линию вратарской бразилец затылком скинул мяч назад.
Титов первым касанием подработал, а вторым, левой ногой, пробил — без шансов для Илгнера. 2:1!
После матча, правда, Робсон признался, что хотел сам нанести удар.
До финального свистка счет не изменился. Историческая победа!
Многие запомнили резюме комментатора Владимира Маслаченко в конце матча с отсылом к дефолту: «Делайте подарки этому прекрасному народу! Единственное, что пока еще не девальвируется, — это футбол. И вот — свисток арбитра. Будьте здоровы, дорогие друзья. Я вас поздравляю! Ликуйте и радуйтесь жизни в наше бездарное время!»