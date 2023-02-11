Историческая победа «Сити» с Холанном или первый еврокубок Месси с «ПСЖ»? Кто фаворит Лиги чемпионов

«Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» тоже продолжают борьбу за трофей.

14 февраля состоится рестарт Лиги чемпионов. В турнире осталось 16 команд, а накал противостояний вырастет в несколько раз. Победить, как всегда, может кто угодно, но основные фавориты ясны. О них рассказывают «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

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Аналитики считают, что, несмотря на чудовищный скандал и возможное изгнание из АПЛ из-за финансовых нарушений, фаворитом ЛЧ с большим отрывом остается «Манчестер Сити». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.90. При этом «горожане» не только столкнулись с внешним негативом, но и с игровыми проблемами. Например, команда Пепа Гвардиолы проиграла три из последних шести матчей во всех турнирах: «Тоттенхэму» (0:1) и «МЮ» (1:2) в АПЛ, а также «Саутгемптону» в Кубке лиги (0:2). Впрочем, «Сити» остается могучей силой благодаря яркому набору футболистов и длинной скамейке. Когда у тебя есть Холанн, Де Брёйне и Марез с Диашем, можно рассчитывать на многое.

Вторым претендентом на успех эксперты считают «Баварию» (7.50). Коэффициент на мюнхенцев мог быть меньше, если бы не встреча с «ПСЖ» уже в первом раунде плей-офф. Парижане вполне способны выбить чемпиона Германии из борьбы, потому что тот тоже переживает непростые времена: лишился Нойера (взяли ему на замену Зоммера), оскандалился с Гнабри и тем же Ману, а еще выиграл только два из пяти последних матчей.

Сами французы идут третьими фаворитами (8.00). Нассер Аль-Хеллаифи уже не первый сезон ждет от команды победы в Лиге чемпионов и даже заманил в Париж Месси, но пока ничего хорошего из этого не получается: лучшим результатом остается финал 2020 года, который «ПСЖ» проиграл как раз «Баварии» (0:1). Сейчас пройти мюнхенцев предстоит на фоне травм лидеров: Неймар только вернулся в строй, а Лео и Мбаппе, возможно, будут готовы к первому матчу. Если же они не сыграют, шансы парижан на выход в четвертьфинал сильно упадут.

Четвертым претендентом на победу остается «Ливерпуль» (10.0), который находится в ужасном состоянии. В 2023 году мерсисайдцы проиграли четыре из семи матчей, дважды сыграли вничью и с трудом победили «Вулверхэмптон» в переигровке Кубка Англии (из которого в итоге все равно вылетели). У Клоппа все еще достаточно широкий лазарет, из-за чего немец никак не может реанимировать игру команды.

За 12.0 идет «Реал» — действующий победитель ЛЧ. Мадридцы нестабильны, но в некоторых матчах показывают очень впечатляющий и яркий футбол. Проблема команды Карло Анчелотти в том, что играет в очень плотном графике: матчи ла лиги сменяются играми в Суперкубке, Кубке и Клубном чемпионате мира. Выдержат ли футболисты такой темп, чтобы снова дойти до финала еврокубка — большой вопрос.

За 13.0 можно поставить на «Наполи», который восхитителен в серии А. Хвича и Осимхен ведут команду к чемпионству и готовы пошуметь в Лиге чемпионов. Однако возможная травма одного или другого лидера могут серьезно сказаться на перспективах неаполитанцев — адекватно заменить грузина или нигерийца фактически некем.

Успех «Тоттенхэма» доступен за 20.0, «Челси» — за 22.0. Причем такая расстановка удивительна хотя бы потому, что после зимних трат (синие вбухали в новых игроков 329 млн евро) Грэм Поттер обладает фантастическим набором игроков и может удивлять соперников в каждом матче. У «шпор» такой возможности нет.

На остальные команды можно поставить за следующие котировки:

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