Призовые в Лиге чемпионов: сколько денег клубы получат за разные стадии?

Новый формат — новые расценки.

Общий банк вырос

В сезоне-2024/25 Лига чемпионов представлена в новом формате. Групповой этап исчез, вместо него — общая таблица. Количество матчей выросло, топ-встреч стало больше, вместе с ними увеличились и доходы клубов.

Так, в этом сезоне 36 участников Лиги чемпионов в общей сложности заработают 2,467 миллиарда евро — на 435 миллионов больше, чем годом ранее. Средства будут распределены командами по сложной схеме, однако каждому клубу гарантированы хорошие деньги.

Призовые на групповом этапе — новая схема

Участие в Лиге чемпионов приносит выгоду еще до первого матча. Просто за попадание в турнир в новом сезоне все клубы получают 18,62 миллиона евро (в прошлом сезоне было 17,87).

При этом стоимость победы уменьшилась с 2,8 миллиона евро до 2,1 миллиона, а цена ничьей также снизилась с 933 до 700 тысяч евро. Это связано с увеличением количества туров — восемь побед на общем этапе принесут столько же денег, сколько и шесть побед на групповом, то есть 16,8 миллиона евро.

Однако в новом формате интересная бонусная система. Все команды получат надбавки согласно итоговым занятым местам. Первое место получит почти 10 миллионов евро, последнее — 275 тысяч. Плюс по два миллиона евро заработают команды, занявшие места с первого по восьмое, и по одному — с восьмого по 16-е.

Так как за победу УЕФА выплачивает 2,1 миллиона евро, а за ничью — 700 тысяч, то клубы, не выявившие победителя, заберут всего 1,4 миллиона евро. Сэкономленные 700 тысяч Союз перечисляет в общий пул, деньги из которого потом распределяются пропорционально занятым местам.

Итого команда, победившая на общем этапе восемь раз и занявшая первое место, может заработать к зимней паузе около 50 миллионов евро без учета «ничейных» денег и ТВ-контракта.

Призовые за плей-офф и ТВ-контракт — огромные суммы

Расценки за плей-офф подросли. Теперь выход в 1/8 финала стоит 11 миллионов евро (+1,4 по сравнению с прошлым сезоном), в четвертьфинал — 12,5 миллиона евро (+1,9), в полуфинал — 15 миллионов евро (+2,5), в финал — 18,5 миллиона евро (+3), а бонус за победу в турнире составляет 6,5 миллиона евро (+2).

Другими словами, победитель Лиги чемпионов со стопроцентным результатом на общем этапе может заработать около 110 миллионов евро без учета «ничейных» денег и выплат за ТВ-контракт. Для сравнения, победитель прошлой Лиги «Реал» заработал 150 миллионов евро с учетом теледенег.

Кстати, изменения в Лиге чемпионов коснулись и распределения денег от ТВ-контрактов. Здесь УЕФА ввел сложную систему с разделением на «европейскую» и «мировую» доли и витиеватой схемой выплат, зависящей от 10-летнего рейтинга и доли разных стран в ТВ-контракте. Сколько заработают клубы по этой системе — загадка, поскольку очень много неизвестных данных. Но речь идет о десятках миллионов евро — по некоторым подсчетам, от 45 до 60. Таким образом, победитель Лиги чемпионов в лучшем случае может рассчитывать на 175 миллионов евро призовых.