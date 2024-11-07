«Барселона» выдала шоу-матч в Белграде, «ПСЖ» на 25-м месте, Эмери впервые проиграл

Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура Лиги чемпионов.

Рафинья в ритме Месси

Высокая линия обороны «Барселоны» в очередной раз прошла по тонкому льду, и быстрый гол «Црвены Звезды» отменили из-за офсайда. Сотого для соперников команды Ханси Флика в текущем сезоне!А потом игра пошла по ожидаемому сценарию, и после подачи Рафинньи со штрафного мяч в сетку отправил Иньиго Мартинес. После такого все ждали продолжения каталонского банкета, однако сербы отыгрались, когда Крунич пасом в касание отправил к воротам сравнявшего счет Силаса. В этот раз офсайдная ловушка не сработала из-за чуть задержавшегося Мартина.

Фавориту пришлось зарабатывать преимущество заново, и со второй попытки это удалось Левандовски, который оказался первым на отскоке после выстрела Рафиньи в штангу. Похоже, поляк знает все голевые точки на белградском стадионе, ведь никто из гостей не забивал здесь в ЛЧ столь часто. После успеха во втором тайме число результативных ударов Левандовски в сербской столице выросло до шести, а суммарное количество мячей в ворота «Звезды» — до семи. Никого Роберт не огорчал столь часто.

Его успехи в этом сезоне столь же привычны, как и вдохновенная игра Рафиньи. Этот вингер заставил вспомнить времена Месси. Дело в том, что в этом календарном году в Лиге чемпионов бразилец забил восемь мячей, и такой результативности у сине-гранатовых не было на протяжении пяти лет, когда зажигал Лео. Откровение же сегодняшней игры — ассистентский хет-трик защитник Кунде. Ну а развалившейся после перерыва «Звезде» остается утешится красивым обводящим ударом бывшего нападающего «Пари НН» Милсона.

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Парижский шок

Расставшись поэтапно с Неймаром, Месси и Мбаппе, а также начав омоложение состава, «ПСЖ» оказался не совсем готов к Лиге чемпионов. А точнее — к ее новому формату с увеличившимся числом топ-матчей. Правда, и с не самыми звездными соперниками возникают сложности. Всего 1:0 против проваливающей сезон «Жироны», да и то благодаря глупому автоголу голкипера Гассаниги. Потом — домашняя ничья с ПСВ (1:1). А в играх с громкими вывесками очков пока нет, и после 0:2 от «Арсенала» команда Луиса Энрике получила шокирующую развязку во встрече с «Атлетико».

Хотя начиналось все замечательно, и грубая ошибка мадридцев привала к тому, что быстрый гол организовали Дембеле и Заир-Эмери, который не по годам хладнокровно разобрался с Облаком. Правда, команда Диего Симеоне оперативно отыгралась, а в Аргентине смаковали атаку с участием соотечественников — Де Пауля, Джулиано Симеоне, Альвареса и Молины, которому последний пас отдал Гризманн.

Что касается развязки с голом идеального джокера Корреа, то она, пожалуй, была слишком жестока по отношению к «ПСЖ». Как минимум потому, что у чемпионов Франции было достаточно возможностей выиграть, но они транжирили моменты в стиле Маркинньоса, который с нескольких метров пробил головой во вратаря. Для Луиса Энрике это третье поражение от «Атлетико». Более неудобный соперник в его карьере — только «Атлетик» (4 проигрыша). Впрочем, это давняя история, а сейчас Париж на 25-м месте, и впереди — поездка в гости к «Баварии».

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Кейн в роли ассистента

Имея после трех туров скромные для себя четыре очка, «Бавария» начала свою игру позже остальных. Стартовый свисток перенесли на пятнадцать минут, так как из-за задержки метро не все болельщики успели прибыть на стадион. Но, наверное, можно было начинать без них в положенное время, так как к перерыву штампующие в бундеслиге голы мюнхенцы не подобрали ключей к обороне «Бенфики».

Дожать «орлов» удалось в середине второго тайма, когда баварцы после подачи углового повели наступление вторым темпом, и Кейн, откликнувшись на подачу Сане, головой переправил мяч в направлении Мусиалы. Победа дает возможность Венсану Компани немного перевести дух. Впереди сложный матч с «ПСЖ», но далее идут более простые соперники в лице «Шахтера», «Фейеноорда» и «Слована». С двумя последними командами «Бавария» сыграет уже в январе.

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Модель Гасперини

На выходных победу гостевую победу «Аталанты» над «Наполи» (3:0) обеспечили два гола Лукмана, и оба раза нигерийцу ассистировал Де Кетеларе. В Штутгарте Джан Пьеро Гасперини оставил бельгийца в запасе, и можно даже в шутку утверждать, что это решение обеспечило нули на табло по итогам первого тайма. А можно более серьезно рассуждать о гениальном тренерском плане, так как после перерыва Де Кетеларе вышел на поле и после впечатляющего сольного прохода выложил мяч на ногу Лукману!

Это дало бергамаскам возможность играть по счету, а в концовке раскрывшихся швабов наказал Дзаньоло. По итогу же можно в очередной раз констатировать эффективность модели Гасперини. Во-первых, на пару с «Интером» только «Аталанта» еще не пропускала в этом розыгрыше. Во-вторых, у нее самый высокий в истории турнира процент гостевых побед для команд с двузначным числом сыгранных матчей — 54 (7 выигрышей в 13 встречах).

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Непобедимый «Брест»

Стартовые результаты «Бреста» трансформировались в колоссальную уверенность, так что в Праге французы играли с позиции силы. И если Думбия неловким движением загубил стопроцентный момент, то после розыгрыша углового Фернандеш идеально приложился по выбитому из щтрафной мячу.

А во втором тайме вратаря «Спарты» накрыли прессингом, из-за чего он выбил мяч на ногу Ажорку, а уже тот спровоцировал оказавшийся решающим автогол Кайринена. Теперь «Брест» уникальная команда — после проигрыша «Астон Виллы» французы единственные, кто пока ни разу не проиграл в Лиге чемпионов с момента появления турнира под нынешней вывеской в 1992 году. Да, у команды Эрика Руа всего четыре матча, но это цифры, с которыми не поспоришь.

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Первое поражение Эмери

У «Астон Виллы» наметился пока еще локальный кризис, который стартовал с упущенной домашней победы над «Борнмутом» (1:1). После этого бирмингемцы вылетели из Кубка лиги и получили 1:4 в гостях у «Тоттенхэма». В Брюгге все тоже складывалось очень непросто, а до перерыва от первого пропущенного гола в ЛЧ спасли штанга и сейвы Эмилиано Мартинеса. Однако неизбежное — если исходить из логики игры — случилось, когда «Вилла» получила в свои ворота пенальти, и его реализовал Ванакен. Но винить гости могут только себя, так как 11-метровый получился, мягко говоря, идиотским. Дебютировавший в ЛЧ Мингс, получив пас от Мартинеса при розыгрыше свободного удара от ворот решил, что мяч надо вернуть для повторного розыгрыша и установил его на линии площади ворот руками! Какое-то помешательство с претензией на самый глупый пенальти в истории футбола.

После яркой победы «Фейеноорда» в Лиссабоне над «Бенфикой» проваливающий сезон «Зальцбург» казался обреченным. Тем удивительнее исход матча в Роттердаме, хотя после первого тайма можно было говорить о доли случайности. Неудачный ввод мяча в игру голкипером хозяев Велленройтером положил начало выпаду «быков», который увенчался подачей Глуха на голову Конате. Но когда ивуариец еще раз забил в начале второго тайма, для голландцев это стало шоком.

«Фейеноорд», естественно, не сдался и отыграл один мяч, даже оставшись в меньшинстве. Причем Хадж Мусса забил очень красивый гол с острого угла после эффектного обыгрыша защитника. Только это был день настрадавшегося «Зальцбурга», который почуял вкус крови. Даже осечка Конате после пенальти, когда перекладина остановила удар бомбардира, гости сразу разогнали голевую атаку. А выстрел Гиндо под перекладину позволяет надеяться, что «быки» становятся похожи на самих себя и больше не будут мальчиками для битья.

«Шахтер» оказался успешнее «Янг Бойз» в матче команд, у которых не было побед после трех туров. Швейцарцы открыли счет, но позволили сопернику еще до перерыва перевернуть игру и довести ее до волевого выигрыша.

Статистика дня

1-й раз в карьере полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу забил в двух кряду матчах ЛЧ.

9 голов «Бреста» в первых четырех играх главного еврокубка — лучший результат французских клубов со времен премьеры «Нанта» в 1966 году.

18 стран представляли игроки стартовых составов в матче «Фейеноорд» — «Зальцбург», что стало рекордом турнира.

18 лет и 243 дня — возраст полузащитника «ПСЖ» Заира-Эмери, который превзошел Мбаппе и стал автором самого юного гола парижан на «Парк де Пренс» в главном еврокубке.

44 процента поражений Луиса Энрике в ЛЧ (7 в 16 матчах) — худший результат «ПСЖ» в эпоху катарских владельцев.

55 голов в первых 16 матчах сезона первые в своей истории забила «Барселона». Прежнее достижение держалось с 1950 года.