Сине-гранатовые одержали волевую победу в гостях над «ПСЖ».

Миллиард интриг

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов — сказка. Вывеска каждого противостояния — красота. Сами матчи — интереснейшие. Интриг у них — миллиард.

Отличный пример — битва «ПСЖ» с «Барселоной». В последний раз каталонцы вылетали из плей-офф ЛЧ, как раз уступив парижанам в 1/8 финала в сезоне-2020/21. А еще четырьмя годами ранее состоялась эпохальная игра, в которой сине-гранатовые разгромили французскую команду со счетом 6:1 после 0:4 в гостях.

Дембеле против «Барсы», Луис Энрике против Хави... На «Парк де Пренс» в этот вечер еще и прилетел Роналдиньо — легенда обоих клубов. А фанаты «ПСЖ» подготовили красочный перфоманс в стиле «Звездных войн» с магистром Йодой в футболке парижан. Проще говоря, антураж — идеальный.

Роналдиньо посетил матч «ПСЖ» и «Барселоны» в Париже. Фото Global Look Press

Рекорд Маркиньоса

Подготовились к матчу и оба тренера, для которых игра имела невероятно важное значение. Луис Энрике надеется первым привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов и успеть сделать это до ухода Мбаппе, а Хави наверняка еще раздумывает над будущим, хотя и решил покинуть родной клуб по окончании сезона.

Оба соперника удивили выбором стартовых составов. У «ПСЖ» в обороне появились сразу три левши, причем правоногий Маркиньос впервые с 2016 года примерил роль флангового защитника. Такой вот подарок бразильцу, установившему в этот день знаковый рекорд — 436 матчей в футболке французского гранда. Кроме того, достаточно неожиданно в запасе остались Заир-Эмери и Гонсалу Рамуш.

Первый тайм — за гостями

Хави наконец-то вновь мог рассчитывать на Де Йонга, которого с радостью поставил в старт. Но почти полчаса «Барсу» потряхивало: она намного меньше владела мячом, пусть и создала сочнейший голевой момент с углового, когда Мендеш вынес мяч с линии ворот.

Однако как раз после того эпизода каталонцы стали приходить в себя. А Париж, напротив, начал заигрываться с высокой линией обороны. Команда Энрике уже обжигалась на этом на групповом этапе, а сейчас возникли новые проблемы. Доннарумма сильно нервничал и дважды мог привезти в свои ворота, однако сделал это на третий раз: на 37-й минуте итальянец выбил мяч прямо в ноги Рафинье.

Конечно, в успехе «Барсы» нужно отмечать не только голкипера «ПСЖ», но и молодежь — Кубарси сделал роскошный первый пас, а Ямаль идеально включил внешнюю сторону стопы в финальной фазе атаки. Но это был лишь первый тайм.

Переворот хозяев

В перерыве Энрике сломал все до основания. Проваливший игру Асенсио уступил место Барколя, Маркиньос вернулся в центр обороны, а весь «ПСЖ» перестроился на 3-4-3. И для «Барсы» это стало настоящим откровением — уже через шесть минут после свистка на второй тайм она оказалась в роли отстающей.

Если в первом случае «ПСЖ» помогли индивидуальные действия Дембеле, который хитро забил бывшей команде, то второй гол — результат тактических перестроений Энрике. Футболисты «Барселоны» растерялись, а парижане сделали ход конем, ведь результативную атаку смастерили неочевидные герои: Барколя, Ли Кан Ин, Фабиан Руис и Витинья.

После вторничных триллеров следовало ожидать что-то подобное и в Париже, но сценарий игры все равно удивил. Как и в Мадриде с Лондоном, здесь оба гранда выходили вперед по ходу матча. И, как и во вторник, эта встреча получилась сверхрезультативной и с непредсказуемой развязкой.

Усман Дембеле забил гол в ворота своей бывшей команды. Фото Global Look Press

Гол Кристенсена

После второго гола «ПСЖ» было сложно поверить, что «Барса» вернется в игру так быстро, но она это сделала, да еще как! Результативный пас едва вышедшего на замену Педри — в музей Гауди, изящный удар Рафиньи — туда же.

При счете 2:2 оппоненты взяли передышку, и в какой-то момент показалось, что ничья всех устроит. Но эта неделя преподносит зрителям сплошные сюрпризы, и сейчас мы увидели очередной.

Дембеле попал в штангу, а через несколько минут вышедший на замену Кристенсен вновь вывел каталонцев вперед! Удивительные замены Хави: Педри сразу после появления на поле сделал голевой пас, а Кристенсен — забил.

Фото Reuters

После этого Энрике уже не успел придумать, как вновь переломить ход матча, а Мбаппе, проваливший игру, не спас «ПСЖ» от поражения. Вопреки прогнозам «Барселона» победила в Париже, но это далеко не конец — в Испании нас наверняка ждет еще один шедевр!