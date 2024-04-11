Доннарумма виноват во всех трех голах «Барселоны». Вратарь поставил «ПСЖ» на грань вылета из ЛЧ

Куча ошибок и ужасная игра ногами.

«Барселона» и «ПСЖ» сформировали самую непредсказуемую пару четвертьфинала Лиги чемпионов -2023/24. В остальных противостояниях было примерно понятно , чего ждать . Кто - то , как «Реал» с «Сити» , ожидания даже превзошел , кто - то , наоборот , чуть не дотянул . Но если отбросить эмоции и сосредоточиться на линии футбольного повествования, то здесь, пожалуй, ничего не удивило.

Тем временем парижский матч оказался сложно прогнозируемым еще до стартового свистка: ни одно издание не угадало составы . Естественно , оба тренера разработали особенные планы под такую важную игру . Но в битве столь высокого уровня накала нередко на первый план выходят детали и личности .

В среду утром Фабрицио Романо сообщил : Кейлор Навас летом уйдет из «ПСЖ» свободным агентом , контракт с ним продлевать не собираются . Казалось бы , ну и ладно — основной все равно Доннарумма , какая разница , кто сидит под итальянцем ? Однако первый матч против «Барселоны» буквально пальцем ткнул на потенциальные проблемы от нахождения Джанлуиджи в клубе .

Первое и самое явное — фатальные ошибки . Вратарь в разной степени виноват во всех пропущенных от «Барсы» мячах . Причем еще пару раз каталонцы Доннарумму откровенно простили . Давайте в хронологическом порядке . На шестой минуте кипер ломанулся из штрафной прерывать выход Рафиньи один на один . Бразилец раньше добрался до мяча , кипера спасло лишь неуклюжее первое касание соперника . Ну и Эрнандес на подстраховку вернулся вовремя . Момент , может , не такой уж и страшный , но идеально дополняет общую картину , сложившуюся далее.

Спустя 14 минут случился эпизод совсем нелепый . Джиджо не дотянулся до мяча при выходе на угловом и позволил Левандовски скинуть мяч в пустые ворота . Теперь спасать вратаря пришлось уже Нуну Мендешу , который оформил вынос с ленточки . Еще тогда бросилось в глаза напряжение итальянца : чересчур активно и нервно он пихал защите после собственной ошибки.

Рано или поздно привозы Доннаруммы обязаны были вылиться в голы . Очередная неудача на выходе в попытке перехватить пас Ямаля в штрафную привела к первому мячу Рафиньи . Перескочим сильно вперед по таймлайну , к третьему забитому от «Барселоны» . Возможно , серия ляпов на выходах породила в голове кипера мысль : «Да ну его , теперь с линии вообще не дернусь» . Зря . На 77- й минуте Кристенсен забил после углового из пределов вратарской , метров с двух - трех . Джанлуиджи будто в последний момент поменял решение и попятился назад , чем лишил себя шансов спасти.

Излишняя возбужденность выражалась не только в чисто игровых действиях . Трансляция матча четко передавала истеричный ор вратаря при выстраивании стенки перед штрафным соперника метрах в 25 от ворот . Необъяснимо , как хладнокровный гигант , который с каменным лицом вытаскивал пенальти за пенальти на Евро -2020, вот так поплыл.

Говоря о втором голе испанцев , поднимем еще одну слабую сторону Доннаруммы — игру ногами . Атака «Барсы» началась с неточной длинной передачи от Джиджо . Защитники не успели перестроиться , прозевали забегание Рафиньи , а футболисты в желтом в три паса довели мяч в ворота . Всего за матч вратарь совершил девять попыток длинных пасов , точных из них меньше половины — четыре . Не забываем , что парижане в целом стараются как можно реже задействовать кипера в начале атак . Особенно заметным нежелание отдавать назад стало на фоне Тер Штегена, у которого больше и касаний (47 против 34), и тех же длинных передач (20 против 9), и обычных пасов (36 против 25). О качестве не говорим — немец был непривычно ужасен в точности — только о вовлеченности.