Загадка Мбаппе, ругань Неймара с руководством, гнев фанатов. «ПСЖ» не готов к плей-офф Лиги чемпионов?

Парижский суперклуб выглядит обреченным перед встречей с «Баварией».

Черная неделя

Игру «ПСЖ» с «Монако» сразу хочется вынести за скобки, потому что это был день, когда все из возможных проблем сошлись в одной точке. Во-первых, и без того непустовавший лазарет после вылета из Кубка Франции пополнили Месси и Верратти, а игровую нагрузку Хакими и Серхио Рамоса решили уменьшить, оставив обоих на лавке. Во-вторых, в команде случилась вспышка кишечного вируса, который перенесли как сыгравший в субботу Витинья, так и пропустивший тур Фабиан Руис.

Однако поражение на стадионе «Луи II» — те самые слова, которые невозможно выкинуть из песни. А звучит она после возобновления сезона довольно грустно. У парижан три поражения в лиге 1 — от «Ланса», «Ренна» и «Монако». Плюс упущенная дома победа над «Реймсом» (1:1) и вылет из Кубка Франции от самого принципиального соперника — «Марселя».

Фанаты, естественно, недовольны. Настолько, что после субботнего поражения извиниться перед ними хотели только спасший «ПСЖ» от разгрома Доннарумма да поаплодировавший трибунам Маркиньюс. В итоге к гостевому сектору отправился взявший в руки мегафон Кимпембе. Немного странное решение, если вспомнить, что пропустивший из-за травмы ЧМ-2022 защитник не играл с ноября и заключительные десять минут в Монако — его первое появление на поле за три месяца.

Хотя кому общаться с фанатами, как не клубному воспитаннику? Он понимает поклонников гораздо лучше иностранных звезд и близок им, поэтому слова Кимпембе о важности поддержки и единстве искренни. Да и опыт, в отличие от юных талантов вроде забившего единственный гол 16-летнего Заира-Эмери, у защитника богатый. Между тем юноша сейчас один из лучиков света в темном парижском царстве и заслуженно получает комплименты. «Если футболист в 16 или 17 лет готов лучше других, он будет играть», — хвалит полузащитника Кристоф Гальтье.

Варрен Заир-Эмри. Фото Reuters

Новый финт Неймара

Эта фраза главного тренера — фрагмент его выступления, в котором речь зашла о конкуренции. То, с чем у «ПСЖ» возникли проблемы не только из-за травм, но и в связи с неудачной зимней трансферной кампанией. Отпустив Сарабию в «Вулверхэмптон», парижане по вине трижды неправильно оформившего документы «Челси» так и не дождались на «Парк де Пренс» Зиеша. И это второй прокол руководства после того, как летом подписавшему новый контракт Мбаппе обещали купить Левандовски, а ограничились 20-летним Экитике из «Реймса».

Так что Гальтье приходится лепить команду из того, что есть под рукой. Вынужденно отказываясь от наигрываемых с лета 3-4-3 и используя 17-летних Битшиабу и Хусни, а также 18-летнего Гарби. С точки зрения дисциплины к ним точно нет вопросов, тогда как часть звезд, за исключением Месси, находилась не в лучшей форме после ЧМ-2022. А Неймар не в первый уже раз оказался героем скандальной хроники после публикации Le Parisien.

По информации этого издания, бразилец снова вывел из себя соседей шумным празднованием 31-го дня рождения. Якобы жители безуспешно пытались вызвать полицию, а мэр Бюживаля, где проживает Неймар, вспомнил продолжавшуюся до пяти утра чемпионскую вечеринку и посетовал, что невозможно повлиять на человека с такими заработками штрафом в 135 евро. После данной публикации власти связались с домовладельцем, и тот пообещал обсудить проблему с отцом футболиста. В общем, типичная для Неймара история, что, правда, не мешает ему играть в футбол. Просто на фоне общего кризиса такие вещи воспринимаются болезненно и раздражают фанатов, требовавших на разговор Гальтье.

«Нам не хватало интенсивности. Это текущее состояние команды. Это удивительно, но верно. Для тренера «ПСЖ» странно говорить это, но такова реальность. Я обеспокоен перед матчем с «Баварией». У нас ослабленная команда, но нужно сохранять ясную голову. Хотя я понимаю гнев фанатов», — признался главный тренер после проигрыша «Монако».

Неймар. Фото AFP

Нервы сдают

Сейчас главный вопрос — каким будет состав «ПСЖ» во вторник. Очевидно, что в нем будут ограничившиеся в субботу выходом на замену Серхио Рамос и Хакими, а также просидевший 90 минут на скамейке Нуну Мендеш. Гальтье верит в Месси и Верратти, чье появление на поле предрекают инсайды L'Equipe. А вот участие в матче Мбаппе — загадка. Два дня назад оно было исключено, но форвард вдруг восстановился, и тренер обещает принять решение в день матча.

Это та самая трезвая оценка ситуации, так как матчей в сезоне много, а ответная игра с «Баварией» — только через три недели. Тем не менее эмоциональных срывов в парижской команде достаточно. Тот же Гальтье, например, довольно резко отреагировал на слова своего мюнхенского коллеги Юлиана Нагельсманна, который намекнул, что парижане могут использовать приемы из покера. Немцу даже пришлось пояснять смысл своих слов, в которых не было ничего крамольного. Он лишь заявил, что официальная информация о травме Мбаппе получилась обтекаемой и чемпионы Германии будут готовиться к лучшей версии «ПСЖ» с Килианом в составе.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Эта история вышла в публичное пространство. О другой — с участием находящегося под угрозой увольнения спортивного директора Луиша Кампуша — говорят, опираясь на слухи. По данным L'Equipe, после поражения от «Марселя» он проявил сдержанность, не желая давить на футболистов, однако по окончании игры с «Монако» жестко выступил в раздевалке. Боссу не понравилось отсутствие в игре агрессии, но его слова вывели из себя Неймара. Оба перешли на повышенные тона, и ситуацию пришлось успокаивать Маркиньюсу.

Между тем RMC Sport обратил внимание на то, как сам Неймар на поле высказывал претензии Витинье и Экитике. Намеки на кризис ищут даже в обычных игровых моментах. Но какие бы правильные слова ни говорил Маркиньюс, подкрепить их можно только делом в игре с «Баварией». Пока же парижский клуб выглядит неготовым к плей-офф Лиги чемпионов.