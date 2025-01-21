Освежаем память перед двумя заключительными турами общего этапа.

Обычно в январе мы редко думаем о Лиге чемпионов, но новый формат главного клубного турнира континента заставил нас жить по-новому. Теперь два заключительных тура общего этапа проводятся после Нового года, оставляя самую сочную интригу напоследок.

Вы наверняка знаете, что теперь в первой части турнира все участники играют в одной группе. Команды, занявшие места с первого по восьмое, напрямую попадают в 1/8, те, кто закончил на местах с 9-го по 24-е, сыграют между собой в 1/16. Остальные — вылетают, никакой Лиги Европы.

Кто-то критиковал новый, приближенный к проекту Суперлиги, формат, но одного взгляда на таблицу достаточно, чтобы понять, какой закрученный сюжет уже на первой стадии он нам подарил: команды с 3-й и 19-й позиций в таблице разделяют всего три очка! Смешная дистанция, учитывая, что впереди еще два тура.

Стопроцентный выход в плей-офф обеспечили себе только «Ливерпуль» и «Барселона». Команда Арне Слота набрала 18 очков из 18 возможных, еще одного балла хватит для гарантированного прохода в 1/8. Впереди у мерсисайдцев встреча с «Лиллем» и выезд в Эйндховен к ПСВ — соперники серьезные, но уже можно расслабиться.

В шаге от оформления путевки в 1/8 находится «Барселона». У каталонцев в последнее время большие проблемы в ла лиге, но в ЛЧ они смотрятся очень уверенно. К концовке будет трудно — сине-гранатовые сыграют на выезде с «Бенфикой» и дома с «Аталантой». Да, не топ-клубы, но команды очень кусачие. В любом случае даже одного успеха «Барсе» хватит, чтобы улететь в 1/8, место в 1/16 она себе уже гарантировала.

У «Арсенала», «Байера», «Астон Виллы», «Интера», «Бреста» и «Лилля» по 13 очков. Две французские команды удивляют, особенно «Брест», которому достаточно справиться с «Шахтером», чтобы обеспечить себе участие в плей-офф. Остальных мы тоже наверняка увидим на весенней стадии. Как российским болельщикам нам интересен путь «Виллы» и «Интера» — им скоро встречаться с «Монако». Команда Александра Головина пока на 16-й позиции и имеет неплохие шансы попасть в 1/16, но нужно добывать результат с закрытой и прагматичной бандой Эмери — такой типаж соперника традиционно неудобен для монегасков. В последнем туре предстоит сыграть в Италии с «Интером», так что очки надо брать уже сегодня.

Так получилось, что пока у большинства грандов в этой ЛЧ дела идут не очень. «Бавария» и «Боруссия» Д вне топ-8, но на подступах к нему, плюс у обеих легкий календарь. «Байер» и «Зальцбург» проверят претензии расположившегося неподалеку «Атлетико». Хорошие шансы у «Милана» — 12 очков и матчи со скромными «Жироной» и загребским «Динамо». Испортить все россонери могут только сами. У «Ювентуса» тоже проходной календарь — «Брюгге» на выезде и «Бенфика» в далеко не лучшей своей версии.

«Реал» пока не впечатляет — всего 20-я позиция в таблице и 9 очков в активе. Хотя в топ-24 мадридцы наверняка втиснутся, учитывая уровень соперников — должны справляться и с «Зальцбургом» дома, и с «Брестом» на выезде. Тем более наконец-то раскочегарился Мбаппе.

Что касается тех, кто точно не попадет в плей-офф, то пока в списке неудачников три команды. И если позиции «Слована» с «Янг Бойз» можно было предсказать, то выступления крепкого «Лейпцига» с Шешко и Симонсом иначе как позором не назовешь — шесть поражений в шести матчах. В шаге от вылета находится «Болонья», которая после ухода Тиагу Мотты неплохо идет в серии А, но совсем не впечатляет в еврокубках. По три очка у «Штурма», «Жироны», «Црвены Звезды» и «Зальцбурга» — их попадание в 1/16 можно будет считать чудом.

Фото Getty Images

Кого-то забыли? Ах, да! «ПСЖ» и «Ман Сити», центральный матч предстоящего тура. Более того, настоящий стыковой поединок — у проигравшего резко понижаются шансы на плей-офф. Обоих толстосумов уже сейчас можно записывать в список главных разочарований первой стадии ЛЧ. «Сити» рухнул в игровой кризис, который заставил Гвардиолу царапать себе голову в попытках придумать, как заткнуть дыру после потери Родри. «Горожане» не могут победить в последних трех турах Лиги чемпионов, так что выезд в Париж будет невероятно трудным. В плюс англичанам играет разве что историческая справка — «Сити» проиграл «ПСЖ» лишь один из семи матчей в еврокубках.

У «ПСЖ» изначально был дико сложный календарь, но даже он не оправдывает бездарных выступлений против «Арсенала» и ПСВ. В данный момент парижане находятся за пределами топ-24, и ситуацию нужно исправлять здесь и сейчас. Но и победа над «Ман Сити» не будет гарантом успеха — в заключительном туре предстоит труднейший выезд в Штутгарт. При этом на Кварацхелию пока рассчитывать не приходится — он сможет помочь лишь со стадии плей-офф. Но до нее «ПСЖ» еще надо каким-то образом доковылять.