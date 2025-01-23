По итогам тура «горожане» — вне зоны плей-офф.

Новый формат группового этапа Лиги чемпионов не должен был сделать жизнь топ-клубов проще, но уж точно никто не предполагал, что он ее усложнит. Более длинную дистанцию проще проходить на классе, разумно распределяя силы, тогда как даже пара ярких перфомансов ничего не гарантирует аутсайдеру. В принципе, можно было допустить, что кто-то из грандов подвиснет — так случалось почти каждый год и при прежней формуле турнира. Но забавно, что подвисли аж двое (или даже трое, если считать «Реал»), да еще и те, кого традиционно принято относить к классу нуворишей.

Впрочем, разговоры и шутки про катарские и арабские миллионы, дерби шейхов и вот это вот все были актуальны лет 10-12 назад и сейчас давно уже протухли. Просто достаточно свежий факт: в недавно опубликованном ежегодном рейтинге от аудиторской компании Deloitte , которая оценивает доходы клубов, «Манчестер Сити» занял 2-е место, а «ПСЖ» — 4-е (лидер тут «Реал»). Да и причины, по которым клубы оказались в нынешней непростой турнирной ситуации, все же разные.

«Манчестер Сити» в ноябре-декабре пережил очевидный игровой кризис, что сказалось на результатах как в АПЛ, где «горожане», по сути, выбыли из гонки за титул, так и в Лиге чемпионов. Тот факт, что с командой что-то не так, признавал даже главный тренер Пеп Гвардиола.

А вот «ПСЖ» живет в своей собственной вселенной, и понять законы, по которым она функционирует, довольно затруднительно. Кризис? Но Париж, как обычно, уверенно лидирует в чемпионате Франции (плюс 9 очков от ближайшего преследователя) и поставил в музей очередную чашку, выиграв Суперкубок. Единственное, что можно утверждать более или менее уверенно — «ПСЖ» при жеребьевке Лиги чемпионов не повезло с календарем. «Арсенал» и «Бавария» на выезде, «Атлетико» и «Сити» дома, плюс, по сути, ни одного соперника типа «Слована».

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Таким же расплывчатым и неконкретным парижане были в первом тайме битвы с «Сити», в которой им обязательно нужно было побеждать. Долгое время довольно трудно было сказать, как команда Луиса Энрике собиралась это делать. Владение — это понятно, но оно оказалось традиционно стерильным.

У «Сити» есть проблемы на правом фланге обороны. Кайл Уокер резко сдал и потерял форму (настолько, что даже попросил отпустить его в другой клуб), и там играет полузащитник Матеус Нуньес. Логично это использовать, тем более что у «ПСЖ» слева в атаке Брэдли Барколя — отличный дриблер, проводящий очень хороший сезон. Но хозяева долгое время даже не пытались это использовать — создавать для Барколя изоляции и так далее. Если он и оказывался один в один с Нуньесом, партнеры банально не заполняли зоны в штрафной под вероятную передачу. Лишь под конец первого тайма «ПСЖ» удалось разок вскрыть этот фланг и даже забить, но гол отменили из-за офсайда в начальной фазе атаки.

Не сказать, что «Сити» в первом тайме выглядел сильно лучше (двойная замена в перерыве от Гвардиолы довольно показательна, хотя Рубена Диаша он снял с игры, скорее всего, из-за имевшейся у португальца желтой карточки), но уж точно конкретнее. Во всяком случае, сэйвы Джиджи Доннаруммы после двух ударов Савиньо были вполне стоящими.

И два гола, которые «МС» забил в начале второго тайма, получились красноречивыми. Оба — с добиваний после отскоков и определенно не без доли везения. Но, чтобы это случилось, нужно было по крайней мере доставить мяч в штрафную и иметь там достаточно игроков, в том числе и на дальней штанге.

Занятно, что мгновенный ответ «ПСЖ» случился после того, как игроки парижан вспомнили: футбол — иногда очень простая штука, и на поле можно не только катать мяч по сложным геометрическим узорам, но и идти в дриблинг, ускоряться и даже бить по воротам. И показательно, что оба гола в ворота «Сити» пришли через их правый фланг. Сначала Барколя обыграл выдернувшегося далеко вперед Нуньеса и выкатил мяч Усману Дембеле. А потом сместившийся в эту зону Дуэ зарядил в перекладину, а Барколя разобрался на отскоке. Иногда действительно все проще, чем кажется.

Победный для Парижа гол, кстати, может являться еще одним этому доказательством: стандарт, хорошая подача, и Жоау Невеш замыкает ее на дальней штанге. Это все не к тому, что условный «бей-беги» лучше условной «тики-таки». Но и превращать футбол в «ватокат» тоже не стоит.

Гонсало Рамуш. Фото Reuters

Что касается «Сити», то после двух своих быстрых голов, и таких же быстрых двух пропущенных, команда Гвардиолы как-то рассыпалась. Во всяком случае, в заключительные 20 минут «ПСЖ» точно выглядел более цельно и убедительно. Последние несколько недель казалось, что «МС» выздоравливает, но матч в Париже подкосил эту иллюзию.