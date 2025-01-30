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Русское дерби в плей-офф ЛЧ — очень вероятно! «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина могут встретиться уже в стыках

«ПСЖ» может сыграть с «Монако» в Лиге чемпионов
Роман Кольцов
Корреспондент
Александр Головин и Матвей Сафонов.
Фото AFP / Reuters
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«ПСЖ» сыграет либо с «Монако», либо с «Брестом».

Самый насыщенный тур Лиги чемпионов остался позади. И сразу же определились возможные пары плей-офф. «ПСЖ», разгромивший «Штутгарт» со счетом 4:1, может попасть на «Монако» в стыках с вероятностью 50/50. А это значит, что Матвей Сафонов и Александр Головин имеют немалые шансы встретиться друг с другом.

Парижан вывел в плей-офф Дембеле, который весь сезон ругался с Энрике

Перед очной встречей у «Штутгарта» и «ПСЖ» было по 10 очков, и в случае победы «Сити» над «Брюгге» ничья устраивала обе команды. При таком раскладе они спокойно выходили бы в стыки. Тем не менее парижане без особых проблем одержали победу, быстро прекратив все разговоры о возможном «договорняке».

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Главным героем матча стал Дембеле, оформивший хет-трик впервые с 2016 года, когда выступал за «Ренн». Еще один мяч на счету Брэдли Барколя.

Что интересно, Усман почти весь сезон конфликтовал с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике. Доходило даже до того, что французского вингера исключали из заявки. Например, перед игрой с «Арсеналом» в сентябре Энрике говорил, что Дембеле не выполняет свои обязательства перед командой: «Я отстранил его и хочу лучшего для клуба. Не собираюсь делать из этого мыльную оперу».

Кажется, теперь вопросы между игроком и тренером улажены. И Усман прямо сейчас — одна из главных опций в атаке «ПСЖ». «Штутгарт» же остался за бортом плей-офф.

«Монако» безвольно проиграл «Интеру», Головин вышел в основе

В Милане интрига умерла моментально. Хозяева отличились уже на 4-й минуте — с пенальти забил Лаутаро Мартинес. А следом монегаски остались вдесятером — прямую красную получил Кристиан Мависса Элеби. «Интер» спокойно довел дело до победы, а звездный аргентинец оформил хет-трик и стал рекордсменом черно-синих по голам в Лиге чемпионов — 16 мячей.

Хет-трик Лаутаро Мартинеса принес &laquo;Интеру&raquo; победу над &laquo;Монако&raquo; (3:0). «Реал» не пустили в топ-8, Лаутаро шокировал Головина, «Ливерпуль» проиграл, но выше «Барсы». Безумный вечер в ЛЧ!

Александр Головин вышел в стартовом составе, но ничем полезным не отметился. Отыграл 79 минут и ушел на скамейку. Этот матч ни россиянин, ни его команда точно не смогут занести себе в актив.

Интрига!

По итогам общего этапа «ПСЖ» занял 15-е место, а «Монако» — 17-е. Это означает, что они попали в одну сетку стыковых матчей, как и «Брест» с «Бенфикой». В предварительном раунде плей-офф «ПСЖ» встретится либо с «Монако», либо с «Брестом». А монегаски — либо с парижанами, либо с «Бенфикой».

Это означает, что мы можем получить топовое французское противостояние «ПСЖ» — «Монако». А значит, увидеть очную встречу Александра Головина и Матвея Сафонова, а также Хвичи Кварацхелии, который теперь будет дозаявлен парижанами для участия в матчах Лиги чемпионов.

Жеребьевка стыковых игр состоится 31 января.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Брюгге&raquo; (3:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;стыковые матчи Лиги чемпионов. Киношное спасение «Ман Сити», упущенный шанс «Барсы» и трагедия «Динамо». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов

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