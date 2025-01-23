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Сегодня, 11:00

Забудьте про кризис «ПСЖ» и «Ман Сити»! Оба гранда — реальные претенденты на победу в Лиге чемпионов

«ПСЖ» со счетом 4:2 победил «Манчестер Сити» в матче Лиги Чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Getty Images
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В плей-офф все будет по-другому.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:2
Манчестер Сити

С точки зрения сюжета битва «Манчестер Сити» и «ПСЖ» оправдала все ожидания. Определенно, это была центральная встреча не только среды, но и всего 7-го тура. Пять голов, лихая развязка, масса моментов — шоу определенно удалось. Как-то и забылось, что за яркой вывеской скрывалась борьба двух неудачников за банальный выход в плей-офф.

К седьмому туру они подходили на совсем неожиданных позициях: «Сити» на 22-й строчке, «ПСЖ» — на 25-й, то есть за пределами зоны плей-офф. После финального свистка на «Парк де Пренс» произошла рокировка, но в корне ситуация не поменялась — и у тех, и у других хорошие шансы на попадание в 1/16. Чтобы избежать катастрофы, парижанам достаточно не проиграть «Штутгарту», а «горожанам» — победить «Брюгге» на своем поле. Им эти задачи точно по силам.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ

Что не отменяет заслуженный статус главных разочарований общего этапа — и тонну критики, которую получили оба гранда. Правда, у каждого есть оправдания. «ПСЖ» выпал самый сложный календарь среди топов: «Арсенал», «Атлетико», «Бавария», «Сити», крепкие андердоги в лице «Жироны», «Зальцбурга», «Штутгарта» и ПСВ. Пока остальные набирали необходимые очки во встречах с командами уровня «Янг Бойз» и «Слована», парижане рубились в каждом без исключения матче. И ведь форменных провалов у них не было — с «Арсеналом» в Лондоне играли на равных, но подвел Доннарумма. «Атлетико» вырвал победу в добавленное время (нанеся на 14 ударов меньше соперника). с «Баварией» больше трети матча сопротивлялись в меньшинстве. Во всех этих встречах «ПСЖ» уступил, показывая довольно качественный футбол.

Луиса Энрике принято ругать за высокомерие и чересчур догматичный стиль. Да и в целом Париж многие не любят из-за денег с Ближнего Востока. Но если взглянуть на ситуацию трезво, то это одна из самых ярких и интересных команд Европы — со своим стилем, крутыми исполнителями и, как мы убедились в игре с «Сити», мощным характером.

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш.
Фото Getty Images

Конечно, со «Штутгартом» на выезде придется сложно — нужно приложить много усилий, чтобы добиться результата. Но «ПСЖ» в нынешней форме это по силам, а в плей-офф команду разнообразит Хвича Кварацхелия, должен набрать форму Гонсалу Рамуш — и в таком состоянии парижане точно будут одними из претендентов на победу в турнире.

С «Ман Сити» ситуация сложнее: команда угодила в самый глубокий кризис эпохи Гвардиолы. Катализатором развала стала травма Родри. «Горожане» еще в прошлом сезоне регулярно теряли очки в отсутствие ключевого игрока, но тогда у Пепа были ресурсы, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Сейчас же команду захлестнула эпидемия травм, и залатать дыру зачастую было просто некем. Понятно, что дело не только в Родри — налицо ментальные проблемы как самих футболистов, так и тренера, который будто впервые в карьере всерьез усомнился в своей неуязвимости — и эта неуверенность передалась команде. Явные проблемы и в обороне: 13 пропущенных мячей в последних четырех матчах Лиги чемпионов — слишком много. Но клуб уже ищет решения проблемы.

Абдукодир Хусанов (слева) подписывает контракт с &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

Как пишут в Англии, «Ман Сити» готовится потратить более 200 миллионов евро на новичков в январе. Оборону уже освежили, подписав молодых Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, скоро должны объявить о трансфере египтянина Омара Мармуша, который даст больше опций в атаке. В списке интересов два футболиста «Ювентуса»: крайний защитник Андреа Камбьязо и не заигравший в Италии центрхав Дуглас Луис. По-хорошему, вливать свежую кровь в команду нужно было еще летом, сейчас же это похоже на тушение пожара.

Бесполезно спорить, что «Сити» провалил матч с «ПСЖ» — в эпизодах с двумя голами во многом повезло, а больше ничего опасного гости не создали, размякнув после 2:0. Но тут скорее надо отмечать заряженность и класс оппонента. В АПЛ же ситуация для клуба постепенно выправляется — уже забрались в топ-5, до зоны Лиги чемпионов всего два очка, в последний раз проигрывали в конце декабря. Так что все не так ужасно, как казалось еще недавно.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн
Фото Getty Images

Даже в нынешнем состоянии команда Гвардиолы обязана обыгрывать дома «Брюгге» и гарантировать себе выход в 1/16. А в феврале начнется, по сути, новый турнир.

Плей-офф — очень специфический формат, более рваный и непредсказуемый. И там можно давать результат даже при не самой яркой игре. В «Реале» и «Челси» подтвердят — а по потенциалу и «Сити», и особенно «ПСЖ» им точно не уступают.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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