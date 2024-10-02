Сафонова не вернут в основу после провала Доннаруммы. Матвею придется ждать шанс еще

У итальянца слишком большой авторитет.

Матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» был главной афишей вторника в Лиге чемпионов, однако игра лишь отчасти оправдала ожидания. Лондонцы выглядели заметно лучше и их победа абсолютно справедлива, но во многом этот результат — следствие ошибок одного человека. Джанлуиджи Доннарумма вернулся в ворота «ПСЖ» после травмы, однако возвращение получилось откровенно неудачным. Две ошибки, два пропущенных гола, 0:2 к перерыву — против нынешнего «Арсенала» это почти приговор.

Да и вообще это были единственные попадания в створ игроков «канониров» в первом тайме. Более того, каких-то опасных моментов у ворот парижан не было — можно вспомнить разве что выстрел Букайо Сака из пределов штрафной, который пришелся мимо створа, и на этом все (соотношение ударов до перерыва — 4:3 в пользу гостей). Да, «Арсенал» смотрелся более цельно в плане командных взаимодействий и структуры игры, но это далеко не всегда соотносится со счетом на табло. Так что да, ошибки Доннаруммы стали ключевым моментом матча.

С другой стороны, эти моменты не так просты, как кажутся, и требуют чуть более подробного разбора. Гол номер один — Доннарумма ошибается на выходе. Но если перемотать назад, в начало эпизода, то там очевиден общекомандный провал «ПСЖ». Леандро Троссар обыгрывает Заира-Эмери у центральной линии поля, и перед ним открывается гектар свободного пространства. Бельгиец добегает до угла штрафной, тормозит и чуть смещается в центр. Его встречает Витинья, но оставляет слишком большой зазор между собой и соперником. У Троссара есть куча времени, чтобы переложить мяч на правую ногу, поднять голову и оценить ситуацию.

Одновременно с этим Кай Хаверц поддерживает рывок бельгийца и тоже стартует из центрального круга. И вот он совершенно один — никто его не преследует, не встречает, не пытается блокировать — вокруг в диаметре десятка метров вообще нет игроков «ПСЖ». Подняв голову, Троссар видит Хаверца и спокойно набрасывает мяч ему на голову, как на тренировке. Останься Доннарумма на ленточке, немец спокойно расстрелял бы ворота. По всей логике эпизода итальянец должен был идти на перехват, но просто не добрался до мяча.

Кай Хаверц («Арсенал») забивает первый гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы («ПСЖ»). Фото Reuters

«Думаю, он немного опоздал. Самое главное — идти на мяч, и я так и сделал. Это было верное решение», — сказал после матча Хаверц, признанный лучшим игроком встречи.

И, кстати, легендарный француз Тьерри Анри, работающий экспертом на телеканале CBS Sport, разбирая этот гол, отметил как раз качество навеса Троссара и то, что Хаверц был совершенно один и не встретил никакого сопротивления. А вот комментируя второй гол столь дорогого ему «Арсенала», Анри был категоричен: «Доннарумма должен был играть лучше».

С лучшим бомбардиром в истории «канониров» сложно спорить, но все же нужно сказать, что стандарты «Арсенала» — это сейчас отдельная тема, одна из главных для обсуждения в европейском футболе, настолько хороши лондонцы в этом аспекте (перед матчем «СЭ» рассказывал подробную историю о тренере Николя Жовере, который за всем этим стоит). И к встрече с «ПСЖ» снова была особая заготовка. В голевом эпизоде все игроки «Арсенала», бывшие в штрафной, сначала сгрудились на дальнем углу вратарской. А потом, когда Сака начал разбег перед подачей, рассыпались вдоль ее линии. Да, Доннарумма тут, кажется, просто растерялся, совершенно не подстроившись под мяч, но факт в том, что игроки парижан в любом случае проиграли этот эпизод. Сначала на мяче был первым Габриэл Мартинелли, затем — Томас Парти, защитники не успели их отсечь. Ни один, ни другой его в итоге не коснулись, но пара сантиметров в сторону, касание — и мы бы сейчас говорили о гении Жовера, а не об ошибке Доннаруммы.

То, что какие-то болельщики «ПСЖ» на эмоциях требуют вернуть в ворота Матвея Сафонова — в этом вообще нет ничего удивительного. Болельщики всегда чего-то требуют, особенно после поражений, и чаще всего эти призывы довольно бессмысленны. Неужели кто-то всерьез думает, что Луис Энрике посадит итальянца в запас и на воскресный матч с «Ниццей» в чемпионате Франции выйдет россиянин?

Да, нам всем хочется, чтобы Сафонов играл чаще, но даже если абстрагироваться от фамилий и всего остального, сажать вратаря в запас после одного неудачного матча — в принципе плохая практика, не приводящая ни к чему хорошему. А здесь речь идет о топ-голкипере, который проводит в Париже четвертый сезон и является вице-капитаном «ПСЖ». Статус и репутация Доннаруммы играют в его пользу.

Но вот если итальянец продолжит ошибаться... В любом случае, Сафонов хорошо показал себя в тех трех матчах, пока Доннарумма был травмирован, дав понять, что на него вполне можно рассчитывать. Сейчас же ему нужно гнать ненужные мысли из головы и продолжать работать.